Top 15 HS hoops tournaments/showcases you must attend this season

From a post-Thanksgiving battle in Atlanta to Washington Wizards’ star John Wall’s post-Christmas shindig of a tournament in North Carolina, we’ve scoured the globe to identify the top 15 hoops events you 100 percent want to get out to this high school basketball season.

Here’s the list in chronological order.

Holiday Hoopsgiving (Atlanta), Nov. 24-25

Key Teams: Montverde Academy (Fla.), Wesleyan Christian Academy (High Point, N.C.), Newton (Covington, Ga.), Mountain Brook (Ala.).

Thanksgiving Hoopfest (Duncanville, Texas), Nov. 24-25

Key Teams: Westlake (Austin, Texas), Mansfield Timberview (Texas), Booker T. Washington (Dallas), Guyer (Denton, Texas), South Garland (Texas).

National Hoopfest (Washington, D.C.), Dec. 9-10

Key Teams: Paul VI (Fairfax, Va.), Wesleyan Christian Academy (High Point, N.C.), IMG Academy (Bradenton, Fla.), Westtown School (West Chester, Pa.).

City of Palms Classic (Fort Myers, Fla.), Dec. 18-23

Key Teams: Hudson Catholic (Jersey City, N.J.), University School (Fort Lauderdale, Fla.), Wesleyan Christian Academy (High Point, N.C.), East (Memphis, Tenn.), Mountain Brook (Ala.), Oak Ridge (Orlando, Fla.).

Chick-fil-A Classic (Columbia, S.C.), Dec. 20-23

Key Teams: Findlay Prep (Henderson, Nev.), Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Va.), IMG Academy (Bradenton, Fla.), Providence Day (Charlotte, N.C.), Westtown School (West Chester, Pa.), Cox Mill (Concord, N.C.).

John Wall Holiday Invitational (Raleigh, N.C.), Dec. 27-30

Key Teams: University School (Fort Lauderdale, Fla.), Greenfield School (Wilson, N.C.), Wesleyan Christian Academy (High Point, N.C.), IMG Academy (Bradenton, Fla.), Trinity Christian School (Fayetteville, N.C.), Hillcrest Prep (Phoenix).

Les Schwab Invitational (Hillsboro, Ore.), Dec. 27-30

Key Teams: Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Va.), Mater Dei (Santa Ana, Calif.), Crespi Carmelite (Encino, Calif.).

Beach Ball Classic (Myrtle Beach, S.C.)

Key Teams: Montverde Academy (Fla.), Spartanburg Day (Spartanburg, S.C.), Cox Mill (Concord, N.C.), DeMatha (Hyattsville, Md.).

Cancer Research Classic (Wheeling, W.Va.), Jan. 5-6, 2018

Key Teams: La Lumiere (La Porte, Ind.), Findlay Prep (Henderson, Nev.), IMG Academy (Bradenton, Fla.), Montverde Academy (Fla.).

Spalding Hoophall Classic (Springfield, Mass.), Jan. 11-15, 2018

Key Teams: Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Va.), Montverde Academy (Fla.), Westtown School (West Chester, Penn.), IMG Academy (Bradenton, Fla.), Spartanburg Day (S.C.), John Carroll School (Bel Air, Md.).

Bass Pro Shops Tournament of Champions (Springfield, Mo.), Jan. 11-13, 2018

Key Teams: Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Va.), La Lumiere (La Porte, Ind.), Brentwood Academy (Tenn.), Webster Groves (St. Louis, Mo.).

Flyin’ to the Hoop (Kettering, Ohio), Jan. 12-15, 2018

Key Teams: Huntington Prep (Huntington, W.Va.), Prolific Prep (Napa, Calif.), Aspire Academy (Louisville, Ky.), La Lumiere (La Porte, Ind.).

National Hoopfest (Tampa, Fla.), Jan. 19-20, 2018

Key Teams: Montverde Academy (Montverde, Fla.), Huntington Prep (Huntington, W.Va.), IMG Academy (Bradenton, Fla.), Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Va.).

Metro Classic (Union, N.J.), Feb. 9-11, 2018

Key Teams: Montverde Academy (Montverde, Fla.), Roselle Catholic (Roselle, N.J.), First Love Christian Academy (Washington, Pa.), Christ the King (Middle Village, N.Y.).

DICK’s Sporting Goods High School Nationals (New York, N.Y.), April 2018

Key Teams: TBD

Top eight high school basketball teams compete for the national title.

