USA TODAY Sports' 2017 Composite Boys Basketball Player Recruiting rankings

With the spring signing period approaching, USA TODAY Sports has compiled its composite basketball rankings for the Class of 2017.

The composite represents the average rankings of the four major recruiting services – 247Sports, ESPN, Rivals and Scout. The lower the average the better. For players who are not ranked by a particular service, the player receives a maximum number based on the way players are ranked for each site beyond the last player (248 for 247, 101 for ESPN and Scout, and 151 for Rivals).

While opinions are split, Arizona signee DeAndre Ayton, the 7-footer from Hillcrest Academy (Phoenix) is the current No. 1 player followed by Washington signee Michael Porter Jr., a 6-10 forward from Nathan Hale (Seattle).

UPDATED: 2/8/17

Rank Player Pos. Ht School State College 247 ESPN Scout Rivals Avg. 1 DeAndre Ayton C 7-0 Hillcrest Academy AZ Arizona 2 2 1 2 1.75 2 Michael Porter Jr. SF 6-10 Nathan Hale WA Washington 1 1 5 1 2.00 3 Mohamed Bamba C 6-11 Westtown School PA Uncommitted 3 5 2 4 3.50 T4 Wendell Carter Jr. PF 6-10 Pace Academy GA Duke 5 3 4 5 4.25 T4 Trevon Duval PG 6-3 IMG Academy FL Uncommitted 7 4 3 3 4.25 6 Mitchell Robinson C 7-0 Chalmette LA W. Kentucky 4 9 6 6 6.25 7 Collin Sexton SG 6-2 Pebblebrook GA Alabama 6 10 9 7 8.00 8 Kevin Knox SF 6-8 Tampa Catholic FL Uncommitted 13 7 7 9 9.00 9 Gary Trent Jr. SG 6-5 Prolific Prep CA Duke 9 8 12 13 10.50 10 Brandon McCoy C 6-10 Cathedral Catholic CA Uncommitted 14 6 8 15 10.75 11 Troy Brown Jr. SF 6-7 Centennial NV Oregon 10 17 11 12 12.50 12 P.J. Washington PF 6-8 Findlay Prep NV Kentucky 15 14 13 11 13.25 13 Nick Richards C 6-11 Patrick School NJ Kentucky 12 11 16 16 13.75 14 Brian Bowen SF 6-7 La Lumiere IN Uncommitted 11 12 19 19 15.25 15 Billy Preston PF 6-10 Oak Hill VA Kansas 19 20 15 8 15.50 16 Kris Wilkes SF 6-8 North Central IN UCLA 20 13 17 17 16.75 17 Trae Young PG 6-2 Norman North OK Uncommitted 21 15 21 14 17.75 18 Lonnie Walker SF 6-5 Reading PA Miami 16 18 22 18 18.50 19 Jarred Vanderbilt PF 6-8 Victory Prep TX Kentucky 17 23 14 21 18.75 20 Jaren Jackson PF 6-10 La Lumiere IN Michigan St. 22 16 28 10 19.00 21 M.J. Walker SG 6-5 Jonesboro GA Uncommitted 30 19 23 20 23.00 T22 Quade Green PG 6-1 Neumann-Goretti PA Kentucky 27 22 24 23 24.00 T22 Malik Williams PF 7-0 Snider IN Louisville 25 29 20 22 24.00 24 Jaylen Hands PG 6-0 Foothills Christian CA UCLA 26 26 26 24 25.50 25 Jalek Felton SG 6-2 Gray Collegiate SC North Carolina 33 24 27 26 27.50 26 Nick Weatherspoon PG 6-2 Jackson Magnet MS Mississippi St. 24 35 25 27 27.75 27 Paul Scruggs PG 6-4 Prolific Prep CA Xavier 23 28 30 33 28.50 28 Jeremiah Tilmon C 6-10.5 East St. Louis IL Illinois 35 41 18 25 29.75 29 John Petty SG 6-5 Jemison AL Alabama 31 21 43 28 30.75 30 Cody Riley PF 6-7 Sierra Canyon CA UCLA 37 39 29 34 34.75 31 Chaundee Brown SG 6-5 First Academy FL Wake Forest 34 31 39 39 35.75 32 Makai Ashton-Langford PG 6-1 Brewster Academy NH Connecticut 39 36 31 38 36.00 T33 N. Alexander-Walker SG 6-5 Hamilton Heights TN Virginia Tech 36 25 55 29 36.25 T33 Dan Gafford C 6-9 El Dorado AR Arkansas 40 43 32 30 36.25 35 Shai Gilgeous-Alexander PG 6-5 Hamilton Heights TN Kentucky 42 32 45 32 37.75 36 Brandon Randolph SG 6-6 Westtown School PA Arizona 29 34 37 53 38.25 37 Tremont Waters PG 5-11 West Haven CT Georgetown 52 33 35 36 39.00 38 Matt Coleman PG 6-1 Oak Hill VA Texas 65 27 34 35 40.25 39 Jermaine Samuels SF 6-6 Rivers School MA Villanova 38 45 41 46 42.50 40 Charles O’Bannon Jr. SF 6-5 Bishop Gorman NV USC 18 30 81 51 45.00 41 Lindell Wigginton SG 6-1 Oak Hill VA Iowa State 43 42 65 31 45.25 42 Rayshaun Hammonds SF 6-7 Norcross GA Georgia 51 38 48 48 46.25 T43 D.J. Harvey SF 6-6 DeMatha MD Notre Dame 46 47 42 52 46.75 T43 Chuma Okeke PF 6-7 Westlake GA Auburn 57 50 40 40 46.75 45 Daejon Davis SG 6-3 Garfield WA Washington 56 44 44 45 47.25 46 Jordan Goodwin SG 6-3 Althoff Catholic IL Saint Louis 41 55 51 57 51.00 47 Ethan Thompson SG 6-4 Bishop Montgomery CA Oregon State 58 49 52 49 52.00 48 Marcus Garrett PG 6-5 Skyline TX Kansas 48 61 63 37 52.25 49 Kezie Okpala SF 6-6 Esperanza CA Stanford 61 37 70 42 52.50 50 Davion Mitchell PG 6-1 Liberty County GA Auburn 59 60 36 56 52.75 51 Jericho Sims C 6-8 Cristo Rey Jesuit MN Texas 47 66 47 55 53.75 52 Jordan Tucker SF 6-7 Marietta GA Uncommitted 44 40 78 54 54.00 53 Ikey Obiagu C 7-0 Greenforest Christian GA Florida State 60 56 33 68 54.25 54 Kimani Lawrence SF 6-7 New Hampton NH Arizona State 64 52 53 50 54.75 55 Naji Marshall SF 6-6 Hargrave Military MD Xavier 68 70 38 47 55.75 56 Chris Lykes PG 5-7 Gonzaga College DC Miami 63 46 43 74 56.50 57 Josh Anderson SF 6-4 Madison Prep LA W. Kentucky 71 72 49 43 58.75 58 Ira Lee PF 6-8 Crossroads CA Arizona 32 67 79 59 59.25 59 Bruno Fernando C 6-10 IMG Academy FL Maryland 50 71 56 67 61.00 60 Jalen Hill C 6-8 Centennial CA UCLA 55 48 86 61 62.50 61 Savion Flagg SF 6-6 Alvin TX Texas A&M 95 73 54 41 65.75 62 Jaylen Nowell SG 6-4 Garfield WA Washington 66 54 82 69 67.75 63 Alex O’Connell SG 6-5 Milton GA Duke 83 84 61 44 68.00 64 Isaiah Washington PG 6-0 St. Raymond NY Minnesota 62 88 64 62 69.00 T65 Darius Perry PG 6-2 Wheeler GA Louisville 69 51 75 88 70.75 T65 Nate Reuvers PF 6-9 Lakeville MN Wisconsin 49 83 67 84 70.75 T67 D’Shawn Schwartz SF 6-5 Sand Creek CO Colorado 81 69 80 64 73.50 T67 Nojel Eastern SG 6-6 Evanston IL Purdue 53 79 89 73 73.50 69 Wabissa Bede PG 6-1 Cushing Academy MA Virginia Tech 76 80 72 66 73.50 70 Derek Culver PF 6-8 Harding OH West Virginia 67 89 74 77 76.75 71 Myles Cale SG 6-4 Appoquinimink DE Seton Hall 98 62 94 65 79.75 T72 Jordan Nwora PF 6-8 Vermont Academy VT Louisville 45 87 101 87 80.00 T72 Alex Reese PF 6-9 Pelham AL Alabama 72 101 58 89 80.00 T74 Ty-Shon Alexander SG 6-4 Oak Hill VA Creighton 78 63 101 82 81.00 T74 Mitchell Ballock SG 6-5 Eudora KS Creighton 105 101 60 58 81.00 76 Nate Watson C 6-8 Bishop O’Connell MD Providence 89 101 62 76 82.00 77 Dhamir Cosby-Roundtree PF 6-8 Neumann-Goretti PA Villanova 79 101 69 85 83.50 78 Jase Febres SG 6-5 Westfield TX Texas 130 101 46 63 85.00 79 Justin Smith SF 6-7 Stevenson IL Indiana 70 77 90 107 86.00 80 Xavier Tillman PF 6-8 Grand Rapids Christian MI Michigan St. 86 75 101 86 87.00 81 Jemarl Baker SG 6-2 Roosevelt CA California 117 65 87 80 87.25 82 Darryl Morsell CG 6-4 Mount St. Joseph MD Maryland 116 101 59 79 88.75 83 Jordan Poole SG 6-4 La Lumiere IN Michigan 103 57 101 97 89.50 84 Jamal Cain SF 6-7 Academy for Bus. MI Marquette 82 101 101 75 89.75 T85 Kaleb Wesson C 6-9 Westerville South OH Ohio State 114 78 76 92 90.00 T85 Herb Jones SG 6-7 Hale Co. AL Alabama 87 101 101 71 90.00 87 Branden Carlson C 6-9 Bingham UT Utah 132 101 68 60 90.25 88 Tristan Clark PF 6-9 Judson TX Baylor 91 101 73 109 93.50 T89 Alex Barcello SG 6-2 Corona Del Sol AZ Arizona 101 94 85 105 96.25 T89 Kellan Grady PG 6-4 Northfield Mount Hermon MA Davidson 128 101 84 72 96.25 91 Jamal Johnson CG 6-4 Spain Park AL Memphis 85 101 101 99 96.50 92 L.J. Figueroa SG 6-5 West Oaks Christian FL New Mexico St. 73 101 66 151 97.75 93 Terrence Lewis SF 6-6 Riverside WI Iowa State 118 58 101 116 98.25 94 Corey Kispert SF 6-6 King’s WA Gonzaga 139 101 71 83 98.50 95 Aamir Simms SF 6-8 Blur Ridge VA Clemson 102 101 101 91 98.75 96 Brad Davison PG 6-3 Maple Grove MN Wisconsin 107 101 93 95 99.00 97 Lavar Batts PG 6-2 Robinson NC VCU 99 96 101 101 99.25 98 Jordan Usher SF 6-5 Wheeler GA USC 120 97 101 81 99.75 T99 Kyle Young SF 6-6 Jackson OH Butler 121 85 83 111 100.00 T99 Brandon Rachal G 6-6 Natchitoches LA LSU 74 101 101 124 100.00 T99 Lance Thomas PF 6-10 Norcross GA Louisville 75 101 101 123 100.00 102 Kevin Samuel C 6-10 St. Thomas Episcopal TX TCU 97 101 101 104 100.75 T103 Saben Lee PG 6-1 Corona Del Sol AZ Vanderbilt 94 101 91 120 101.50 T103 Trent Frazier PG 6-2 Wellington FL Illinois 125 101 77 103 101.50 105 DeAundrae Ballard SG 6-6 SW Atlanta Christian GA Florida 92 64 101 151 102.00 T106 Galen Alexander SF 6-6 Lafayette Christian LA LSU 100 71 101 137 102.25 T106 Tyler Bey PF 6-8 Middlebrooks CA Colorado 93 101 101 114 102.25 T106 R.J. Nembhard SG 6-4 Keller TX TCU 137 101 101 70 102.25 109 Devontae Shuler SG 6-3 Oak Hill VA Ole Miss 106 101 99 106 103.00 110 Jay Jay Chandler SG 6-4 Cinco Ranch TX Texas A&M 80 101 101 131 103.25 T111 Christian David SF 6-5 Vermont Academy VT Butler 138 82 101 93 103.50 T111 Chris Smith SF 6-8 Huntington Prep WV Uncommitted 122 101 101 90 103.50 113 Isaiah Stokes C 6-8 IMG Academy FL Florida 111 59 101 144 103.75 114 Jacob Epperson C 6-11 La Lumiere IN Uncommitted 110 101 57 151 104.75 115 Kenny Wooten PF 6-8 Trinity International NV Arizona State 77 101 101 141 105.00 116 Blake Harris PG 6-3 Word of God NC Washington 84 99 101 142 106.50 117 Luka Garza C 6-11 Maret School DC Iowa 109 100 101 117 106.75 118 David Beatty CG 6-3 Imhotep PA South Carolina 90 101 101 138 107.50 119 Zack Dawson PG 6-4 South Miami FL Oklahoma St. 141 68 101 121 107.75 120 RaiQuan Gray PF 6-8 Dillard FL Florida State 119 101 101 118 109.75

