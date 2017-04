Courtesy of ItsOvertime.com, here are the top 10 plays from Day 1 of the Under Armour Association in New York:

Cassius Stanley, Earl Watson Elite

Naz Reid, Sports U

Scottie Lewis, Team Rio

Jahvon Quinerly, Sports U

Jordan McCabe, Wisconsin Playground Warriors

Moses Brown, New Heights

Sid Wilson, New Heights

Jonathan Harrar, Philly Pride

Jahvon Quinerly, Sports U

Kion Hunter, KC Run GMC