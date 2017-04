Courtesy of ItsOvertime.com, here are the top 10 plays from Day 2 of the Nike EYBL Session 2 in Westfield, Ind.:

Brandon Johns (Spiece Indy Heat)



Jalen Lecque (Southern Stampede)



Tre Turner (CP3)



Alex Lomax/ DJ Jeffries (Team Penny)



James Wiseman (Bradley Beal Elite)



Trendon Watford (Nike Team Florida)



Jaylen Hoard (CP3)



Bol Bol (Cal Supreme)



Jalen Lecque (Southern Stampede)



Louis King (Team Final )