VIDEO: Top plays from Sunday at the Hoophall Classic

Here are the top plays from Sunday’s action at the Hoophall Classic in Springfield, Mass., courtesy of itsovertime.com:

John Newman, Greensboro Day

Aaron Wheeler, Brewster Academy

Devantae Carter, Montverde Academy

Alexis Yetna, Putnam Science Academy

Emmitt Williams, IMG Academy

Trevon Duval/Arseniy Andreev, IMG Academy

Arseniy Andreev/Trevon Duval/Silvio De Sousa, IMG Academy

Francis Uzroh, Cushing Academy

Trevon Duval/Emmitt Williams, IMG Academy

Quade Green/Dhamir Cosby, Neumann-Goretti