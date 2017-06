Where did NBA Draft first-round picks go to high school

The first round of the NBA Draft was in the books Thursday night and here are the high schools for the players selected. Information is NBA team, player name, position, college and high school.

Philadelphia 76ers, Markelle Fultz, PG, Washington, DeMatha (Hyattsville, Md.) Los Angeles Lakers, Lonzo Ball, PG, UCLA, Chino Hills (Calif.) Boston Celtics, Jayson Tatum, SF, Duke, Chaminade Prep (St. Louis) Phoenix Suns, Josh Jackson, SF, Kansas, Prolific Prep (Napa, Calif.) Sacramento Kings, De’Aaron Fox, PG, Kentucky, Cypress Lakes (Texas) Orlando Magic, Jonathan Isaac, PF, Florida State, IMG Academy (Bradenton, Fla.) Chicago Bulls (via Minnesota Timberwolves), Lauri Markkanen, Arizona, Finland New York Knicks, Frank Ntilikina, PG, France Dallas Mavericks, Dennis Smith Jr., PG, North Carolina State, Trinity Christian (Fayetteville, N.C.) Portland Trail Blazers (via Sacramento Kings), Zach Collins, C, Gonzaga, Bishop Gorman (Las Vegas) Charlotte Hornets, Malik Monk, SG, Kentucky, Bentonville (Ark.) Detroit Pistons, Luke Kennard, SG, Duke, Franklin (Ohio) Utah Jazz (via Denver Nuggets), Donovan Mitchell, SG, Louisville, Brewster Academy (Wolfeboro, N.H.) Miami Heat, Bam Adebayo, PF, Kentucky, High Point Christian (Pinetown, N.C.) Sacramento Kings (via Trail Blazers), Justin Jackson, SG, North Carolina, Homeschool Christian Youth Association (Tomball, Texas) Minnesota Timberwolves (via Chicago Bulls), Justin Patton, C, Creighton, Omaha North (Neb.) Milwaukee Bucks, D.J. Wilson, PF, Michigan, Capital Christian, Sacramento Indiana Pacers, T.J. Leaf, PF, UCLA, Foothills Christian (El Cajon, Calif.) Atlanta Hawks, John Collins, PF, Wake Forest, Cardinal Newman (West Palm Beach, Fla.) Sacramento Kings (via Portland Trail Blazers), Harry Giles, F, Duke, Forest Trail (Winston Salem, N.C.) Oklahoma City Thunder, Terrance Ferguson, SG, Australia, Advanced Prep (Dallas) Brooklyn Nets, Jarett Allen, C, Texas, St. Stephen’s Episcopal (Austin, Texas) Toronto Raptors, OG Anunoby, C, Indiana, Jefferson City (Mo.) Utah Jazz, Tyler Lydon, SF, Syracuse, New Hampton (N.H.) Philadelphia 76ers (via Orlando Magic), Anzejs Pasecniks, C, Latvia Portland Trail Blazers, Caleb Swanigan, F/C, Purdue, Homestead (Fort Wayne, Ind.) Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma, PF, Utah, Bentley (Burton, Mich.) Utah Jazz (via Los Angeles Lakers), Tony Bradley, C, North Carolina, Bartow (Fla.) San Antonio Spurs, Derrick White, G, Colorado, Legend (Parker, Colo.) Los Angeles Lakers (via Utah Jazz), Josh Hart, G, Villanova, Sidwell Friends (Washington, D.C.)