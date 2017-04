Where NFL Draft picks went to high school, Rounds 4 and 5

High School Football America, a partner of USA TODAY High School Sports, will be tracking where NFL Draft picks played their high school football. Here are the high schools for players selected in the fourth and fifth rounds.

FOURTH ROUND

No. 108 Green Bay – Vince Biegel, LB – Wisconsin – Lincoln (Wisconsin)

No. 109 Minnesota – Jaleel Johnson, DT – Iowa – Montini Catholic (Illinois)

No. 110 Jacksonville – Dede Westbrook, WR – Oklahoma – Cameron Yoe (Texas)

No. 111 Seattle – Tedric Thompson, S – Colorado – Valencia (California)

No. 112 Chicago – Eddie Jackson, S – Alabama – Boyd Anderson (Florida)

No. 113 LA Chargers – Rayshwan Jenkins, S – Miami (FL) – Admiral Farragut (Florida)

No. 114 Washington – Samaje Perine, RB – Oklahoma – Hendrickson (Texas)

No. 115 Arizona – Dorian Johnson, OG – Pittsburgh – Belle Vernon Area (Pennsylvania)

No. 116 Cincinnati – Carl Lawson, DE – Auburn – Milton (Georgia)

No. 117 LA Rams – Josh Reynolds, WR – Texas A&M – John Jay (Texas)

No. 118 Philadelphia – Mack Hollins, WR – North Carolina – Wootton (Maryland)

No. 119 Chicago – Tarik Cohen, RB – North Carolina A&T – Bunn (North Carolina)

No. 120 Minnesota – Ben Gedeon, LB – Michigan – Hudson (Ohio)

No. 121 San Francisco – Joe Williams, RB – Utah – Emmaus (Pennsylvania)

No. 122 Baltimore – Nico Siragusa, OG – San Diego State – Mater Dei (Chula Vista, California)

No. 123 Washington – Montae Nicholson, S – Michigan State – Gateway (Pennsylvania)

No. 124 Detroit – Jalen Reeves-Maybin – LB – Tennessee – Northeast (Tennessee)

No. 125 LA Rams – Samson Ebukam, LB – Eastern Washington – David Douglas (Oregon)

No. 126 Cleveland – Howard Wilson, CB – Houston – DeSoto (Texas)

No. 127 Detroit – Michael Roberts, TE – Toldeo – Benedictine (Ohio)

No. 128 Cincinnati – Josh Malone, WR – Tennessee – Station Camp (Tennessee)

No. 129 Oakland – David Sharpe, OG – Florida – Fletcher (Florida)

No. 130 Houston – Julien Davenport, OT – Bucknell – Paulsboro (New Jersey)

No. 131 New England – Deatrich Wise, Jr., DE – Arkansas – Hebron (Texas)

No. 132 Philadelphia – Donnel Pumphrey, RB – San Diego State – Canyon Springs (Nevada)

No. 133 Dallas – Ryan Switzer, WR – North Carolina – George Washington (West Virginia)

No. 134 Green Bay – Jamaal Williams, RB – BYU – Summit (California)

No. 135 Pittsburgh – Joshua Dobbs, QB – Tennessee – Alpharetta (Georgia)

No. 136 Atlanta – Sean Harlow, C – Oregon State – San Clemente (California)

No. 137 Indianapolis – Zach Banner, OT – USC – Lakes (Washington)

No. 138 Cincinnati – Ryan Glasgow, DT – Michigan – Marmion Academy (Illinois)

No. 139 Kansas City – Jehu Chesson, WR – Michigan – Ladue Horton Watkins (Missouri)

No. 140 NY Giants – Wayne Gallman, RB – Clemson – Grayson (Georgia)

No. 141 NY Jets – Chad Hanson, WR – California – Moorpark (California)

No. 142 Houston – Carlos Watkins, DT – Clemson – Chase (North Carolina)

No. 143 Indianapolis – Marlon Mack, RB – South Florida – Booker (Florida)

No. 144 Indianapolis – Grover Stewart, DT – Albany State – Mitchell County (Georgia)

FIFTH ROUND

No.145 Denver – Jake Butt, TE – Michigan – Pickerington North (Ohio)

No.146 San Francisco – George Kittle, TE – Iowa – Norman (Oklahoma)

No.147 Chicago – Jordan Morgan, OG – Kutztown – Detroit Jesuit (Michigan)

No.148 Jacksonville – Blair Brown, LB – Ohio – Blair Brown – Rancho Verde (California)

No.149 Atlanta – Damontae Kazee, CB – San Diego State – Cajon (California)

No.150 NY Jets – Jordan Leggett, TE – Clemson – Navarre (Florida)

No.151 LA Chargers – Desmond King, CB – Iowa – East English Village Prep (Michigan)

No.152 Carolina – Corn Elder, CB – Miami (FL) – Ensworth (Tennessee)

No.153 Cincinnati – Jake Elliott, PK – Memphis – Lyons Township (Illinois)

No.154 Washington – Jeremy Sprinkle, TE – Arkansas – White Hall (Arkansas)

No.155 Tennessee – Jayon Brown, LB – UCLA – Long Beach Poly (California)

No.156 Atlanta – Brian Hill, RB – Wyoming – Belleville West (Illinois)

No.157 Arizona – Will Holden, OT – Vanderbilt – Clay (Florida)

No.158 Indianapolis – Nate Hairston, CB – Temple – Governor Thomas Johnson (Maryland)

No.159 Baltimore – Jermaine Eluemunor, OT – Texas A&M – Morris Knolls (New Jersey)

No.160 Cleveland – Roderick Johnson, OT – Florida State – Hazelwood Central (Missouri)

No.161 Indianapolis – Anthony Walker, Jr., LB – Northwestern – Monsignor Pace (Florida)

No.162 Tampa Bay – Jeremy McNichols, RB – Boise State – Santa Margarita (California)

No.163 Buffalo – Matt Milano, LB – Boston College – Dr. Phillips (Florida)

No.164 Miami – Isaac Asiata, OG – Utah – Spanish Fork (Utah)

No.165 Detroit – Jamal Agnew, CB – San Diego – Point Loma (California)

No.166 Philadelphia – Shelton Gibson, WR – West Virginia – Cleveland Heights (Ohio)

No.167 NY Giants – Avery Moss, DE – Youngstown State – Corona del Sol (Arizona)

No.168 Oakland – Marquel Lee, LB – Wake Forest – Westlake (Maryland)

No.169 Houston – Treston Decoud, CB – Oregon State – Lakeshore (Louisiana)

No.170 Minnesota – Rodney Adams, WR – South Florida – Lakewood (Florida)

No.171 Buffalo – Nathan Peterman, QB – Pittsburgh – Bartram Trail (Florida)

No.172 Denver – Isaiah McKenzie, WR – Georgia – American Heritage (Plantation, Florida)

No.173 Pittsburgh – Brian Allen, CB – Utah – Columbia (Florida)

No.174 Atlanta – Eric Saubert, TE – Drake – Hoffman Estates (Illinois)

No.175 Green Bay – Deangelo Yancey, WR – Purdue – May (Georgia)

No.176 Cincinnati – J.J. Dielman, C – Utah – Desert Vista (Arizona)

No.177 San Francisco – Trent Taylor, WR – Louisiana Tech – Evangel Christian (Louisiana)

No.178 Miami – Davon Godchaux, DT – LSU- Plaquemine (Louisiana)

No.179 Arizona – T.J. Logan, RB – North Carolina – North Guilford (North Carolina)

No. 180 Minnesota – Danny Isidora, OG – Miami (FL) – Cypress Bay (Florida)

No.181 NY Jets – Dylan Donahue, DE – West Georgia – Billings West (Montana)

No.182 Green Bay – Aaron Jones, RB – UTEP – Burges (Texas)

No.183 Kansas City – Ukeme Eligwe, LB – Georgia Southern – Stone Mountain (Georgia)

No.184 Philadelphia – Nathan Gerry, S – Nebraska – Washington (South Dakota)

