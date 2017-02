WIAA wrestling: Championship Saturday in Madison

MADISON – It’s championship Saturday at the WIAA State Wrestling Tournament in Madison at the Kohl Center, and a team of USA TODAY NETWORK-Wisconsin reporters are on hand to chronicle the action.

Consolation wrestlebacks began at 11 a.m. for all divisions, and the March of Champions started at 6 p.m.

Follow us here for live results from all USA TODAY NETWORK-Wisconsin area wrestlers.

RELATED: WIAA wrestling: Day 2 results from Madison

RELATED: WIAA Wrestling Day 1 results in Madison

WRESTLEBACKS

106 pounds

Division 1: Tom Dineen, Marquette University, dec. Justin Groshek, Stevens Point, 6-3

Division 2: Tyler Garriety, Lomira, dec. Tommy Larson, East Troy, 3-2

Division 2: Lucas Joniaux, Luxemburg-Casco, dec. Quintin Gerhmann, Jefferson, 5-3

Division 3: Cian Fischer, Weyauwega-Fremont, dec. Anthony Rautmann, Random Lake, 4-2

113 pounds

Division 1: Jon Bailey, Sparta, dec. Cole Gille, Pulaski, 5-0

Division 2: Zachary Beck, Ripon, dec. Jacek Nickowski, Baldwin-Woodville, 8-6

Division 3: No area wrestlers

120 pounds

Division 1: Matt Anderson, Menomonee Falls, dec. Brandon Micksh, Kaukauna, 10-8

Division 1: Dylan Koontz, Stevens Point, ot dec. Francesco Schiro, Madison La Follette, 5-4

Division 2: Mike Smith, Amery, dec. Abel Brockman, Cedar Grove-Belgium, 8-4

Division 3: Josh Depies, Random Lake, dec. Caden Calabrese, Kenosha Christian Life, 5-1

126 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2: Chase Katzenmeyer, Evansville/Albany, dec. Mitch Garvey, Freedom, 8-3

Division 2: Nathan Ronsman, Luxemburg-Casco, dec. Owen Matzek, Ellsworth, 2-0

Division 3: Andrew Gunderson, Cadott, pin Zachary Foth, Laconia, 2:59.

Division 3: Derek Marten, Stratford, dec.Dylan Bune, Spring Valley/Elmwood, 5-0

132 pounds

Division 1: Trent Leon, Kaukauna, dec. Daniel Stilling, Elkhorn, 9-4

Division 2: Jordan Sarver, Nekoosa, dec. Tanner Deist, Wautoma/Wild Rose, 4-2

Division 2: Eric Bauer, Kewaskukm, pin Abraham Sell, Chilton/Hilbert, 3:38

Division 3: Jake Drexler, Stratford, pin Kolbe Ubersox, Darlington/Black Hawk, 1:59

138 pounds

Division 1: Nathan Lichtfuss, Hortonville, dec. Bryce Younger, New Richmond, 5-3

Division 2: Cole Murray, Monroe, maj. dec. Sam Peters, Freedom, 12-2

Division 3: Cesar Luis Random Lake, dec. Hunter Wardell, Fennimore, 6-4

Division 3: Brady Spaeth, Cadott, dec. Jesses Steinhorst, Kewaunee, 7-4

145 pounds

Division 1: Joshua Otto, Arrowhead, dec. Brady Shulfer, Bay Port, 11-8

Division 2: Nolan Kicmol, Evansville/Albany, dec. Evan Vosters, Freedom, 7-1

Division 3: Cruze Hurlburt, Spring Valley/Elmwood, maj. dec. Grayson Vandenbush, Random Lake, 9-0

152 pounds

Division 1: Noah Jackson, Kenosha Tremper, dec. Jake Gille, Pulaski, 7-3

Division 2: Devan Vandenbush, Luxemburg-Casco, maj.j dec. Jake McClintock, Lakeland, 10-0

Division : Chase Parr, Lomira, dec. Sam Burzynski, Stanley-Boyd/Owen-Withee, 4-3

Division 3: Max Maylor, Iowa-Grant/Highland, tech fall Stetson Potrykus, Wittenberg-Birnamwood, 19-3

160 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2: Anders Lantz, Ellsworth, dec. Kolten Hansen, Medford, 3-1

Division 3: Mitchell Bertrand, Southern Door, dec. Isaac Roffers, Reedsville, 4-2

Division 3: David Marquardt, Stratford, pin Jame LaPointe, Bayfield/Washburn, 1:58

170 pounds

Division 1: Connor Williams, La Crosse Central, dec. Nathan White, D.C. Everest, 11-7

Division 1: Bryson Alsteen, Kaukauna, dec. Tanner Cadman, Waterford, 4-1

Division 2: Carter Veleke, Waupun, dec. Brice Delzer, Oconto Falls, 6-2

Division 2: Tyler Hannah, Viroqua, dec. Stephen Buchanan, Neillsville/Greenwood/Loyal, 6-4

Division 3: Jordan Blanchard, Coleman, maj. dec. Jacob Banker, Bonduel, 12-1

182 pounds

Division 1: Beau Yineman, Neenah, dec. Brock Danielski, Appleton North, 3-2

Division 2: Lucas Fugate, Belmont/Platteville, dec. Mac Winkler, Oconto Falls, 9-8

Division 2: Matt Koelbl, Campbellsport, dec. Ebenezer Ikhumhen, Wisconsin Lutheran, 5-3

Division 3: Caleb Hopp, Laconia, ot dec. Will Raatz, Edgar, 8-6

Division 3: Marshall Westfall, Athens, pin Drew Hennessey, Iowa-Grant/Highland, 2:04

195 pounds

Division 1: Sam Stroik, D.C. Everest, dec. Othayun Smith, Eau Claire Memorial, 5-1

Division 2: Collin Feucht, Lomira, dec. Hayden Arneson, Monroe, 6-4

Division 2: Ty Sanford, Prescott, ot dec. Matt Van Aperen, Wrightstown, 5-3

Division 3: Aiden Hoffman, Stratford, dec. Noah Friedl, Royall, 7-3

Division 3: Bryce Holderman, Random Lake, pin Alex Lemanski, Edgar, 3:25

220 pounds

Division 1: Ben Kitslaar, Bay Port, dec. Berkley Corvino, D.C. Everest, 3-2

Division 2: Jack Dietzen, Omro, ot dec. Tyler Burt, Turner, 2-0

Division 2: Nate Lloyd, Luxemburg-Casco, ot dec. Joshua Carroll, Spooner, 5-3

Division 3: Matt Kostka, Cornell/Gilman/Lake Holcomb, dec. Dylen Kicherer, Weyauwega-Fremont, 3-1

285 pounds

Division 1: Donte Johnson, Fond du Lac, dec. Quinn Meinerz, Hartford Union, 6-2

Division 1: Daniel Cole, Ashwaubenon, dec. E.J. Mastrocola, Waterford, 8-5

Division 2: Josh Frerk, Denmark, dec. Adam Kinyon, Lomira, 3-0

Division 2: Logan Zschernitz, Spencer/Columbus Catholic, dec. Nick Rueth, Neillsville/Greenwood/Royal, 3-2

Division 3: Tyson Kauffman, Stratford, dec. Noah Novotney, Boyceville, 3-0

3rd PLACE MATCHES

106 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2: Tyler Garriety, Lomira, maj. dec. Lucas Joniaux, Luxemburg-Casco, 12-2

Division 3: Javyn Freeman, Phillips, pin Cian Fischer, Weyauwega-Fremont, 2:57

113 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2: Isaac Wiegel, Belmont/Platteville, dec. Zachary Beck, Ripon, 7-5

Division 3: No area wrestlers

120 pounds

Division 1: Dylan Koontz, Stevens Point, dec. Mitchell Anderson, Hudson, 5-2

Division 2: Mike Smith, Amery, maj. dec. Sawyer Strom, Ellsworth, 9-0

Division 3: Josh Depies, Random Lake, tech fall, Jake Nadeau, Glenwood City, 16-0

126 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2:

5th PLACE MATCHES

106 pounds

Division 1: Parker Bevilacqua, Muskego, dec. Justin Groshek, Stevens Point, 5-3

Division 2: No area wrestlers

Division 3: Anthony Rautmann, Random Lake, dec. Mason Lull, Fennimore, 3-1

113 pounds

Division 1: Cole Gille, Pulaski, dec. Grant Truesdale, Elkhorn, 4-3

Division 2: No area wrestlers

Division 3: No area wrestlers

120 pounds

Division 1: Brandon Micksh, Kaukauna, dec. Francesco Schiro, 5-1

Division 2: Abel Brockman, Cedar Grove-Belgium, dec. Caleb Radtke, River Valley, 6-4

Division 3: No area wrestlers

126 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2: Owen Matzek, Ellsworth, dec. Mitch Garvey, Freedom

Division 3: Dylan Bune, Spring Valley/Elmwood, pin Zachary Foth, Laconia, 2:12

132 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2: Tanner Deist, Wautoma/Wild Rose, dec. Abraham Sell, Chilton/Hilbert, 5-2

Division 3: Kolbe Ubersox, Darlington/Black Hawk, dec. Jake Baldwin, Coleman, 9-7

138 pounds

Division 1: No area wrestlers

Division 2: Tim Coyne, Hayward/Northwood, pin Sam Peters, Feedom, 3:24

Division 3: Hunter Wardell, Fennimore, dec. Jesse Steinhorst, Kewaunee, 7-2

145 pounds

Division 1: Brady Shulfer, Bay Port, vs. Austin Thomas, Waterford

Division 2: Gavin Wipperfurth, River Valley, dec. Evan Vosters, Freedom, 8-7

Division 3: Grayson Vandenbush, Random Lake, vs. Guenther Hebbe, Princeton

152 pounds