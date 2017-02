WIAA wrestling: Day 2 results from Madison

MADISON – The WIAA state wrestling meet started back up at 10 a.m. Friday morning at the Kohl Center, and a team of USA TODAY NETWORK-Wisconsin reporters are at the University of Wisconsin-Madison to chronicle the action.

The Division 1 consolation bracket began at 10 a.m. followed by Division 2 and 3 quarterfinal rounds. All three divisional semifinal matches begin at 7 p.m.

Follow us here for live results from all USA TODAY NETWORK-Wisconsin area wrestlers.

D1 consolations

106 pounds

Justin Groshek, Stevens Point, dec Nate Carerros, Pewaukee, 2-1

Parker Bevilacqua, Muskego, dec. Cade Schmitz, Oshkosh North, 2-1

Cameron Schmeiser, Wausau West forfeit Owen Heinz, Pulaski

113 pounds

Jon Bailey, Sparta, dec. John Diener, Kaukauna, 5-2

120 pounds

Mason McMillen, Reedsburg, dec Fernando Coronado, 4-3

126 pounds

Zak Nelson, Green Bay United, dec. Austin Lasanske, Menomonee Falls, 6-4

Thomas Severson, D.C. Everest, dec. Pablo Ramirez, Baraboo, 2-1

132 pounds

Eric Halverson, Pewaukee, dec. Jarod Maes, Bay Port 5-0

Devon Schultz, Merrill, dec. Preston Makoutz, Port Washington, 8-7

138 pounds

Ian Laatsch, Appleton North, tech fall Joey Colla, Oak Creek, 17-0

Nathan Lichtfuss, Hortonville, dec. Marco Infusino, Kenosha Bradford/Reuther, 5-4

145 pounds

Brady Shulfer, Bay Port, dec. Jake Budnik, Slinger, 2-0

Jaden Winchel, Sparta, dec. Keenen Graef, West De Pere, 7-2

Austin Thomas, Waterford dec. Nolan Hertel, Marshfield, 3-1

152 pounds

Jake Gille, Pulaski, maj. dec. Jesse Kovnesky, Oak Creek, 13-0

Zach Lee, Kaukauna, pin Dawson Eilts, Eau Claire North, 5:43

160 pounds

Edgar Heredia, Oshkosh West, pin Drew Malicki, Waukesha North, 2:36

170 pounds

Nathan White, D.C. Everest, dec. Michael Milquet, West De Pere, 7-0

Bryson Alsteen, Kaukauna, pin Sam Mitchell, Marshfield, 4:05

182 pounds

Brock Danielski, Appleton North, dec. Jacob Sklenar, Pewaukee, 3-0

195 pounds

Jake Flisakowski, Bay Port, pin Donald Eruchalu, Menomonee Falls, 3:51

Sam Stroik, D.C. Everest, dec. Joe Leonhardt, West Bend West, 7-1

220 pounds

Mason VanAsten, Kaukauna, pin Enrique Acevedo, Oak Creek, 2:35

Berkley Corvino, D.C. Everest, dec. Logan Murdy, Janesville Parker, 6-2

285 pounds

Daniel Cole, Ashwaubenon, dec. Konnor McNeal, Sauk Prairie, 5-2

Jorin McGuire, Muskego, pin Noah Bolling, Merrill, 2:03

Division 2 quarterfinals

106 pounds

Tyler Garriety, Lomira, dec. Quintin Gehrmann, Jefferson 6-5

Cody Holmes, Two Rivers, maj. dec. Ethan Tulip, 12-2

Lucas Joniaux, Luxemburg-Casco, dec. Jansen Mc Clelland, 4-2

113 pounds

Bryce Bosman, Luxemburg-Casco

Dane Higgins, Medford

Joey Bianchi, Two Rivers

Zachary Beck, Ripon

120 pounds

Abel Brockman, Cedar Grove-Belgium

Cade Heisdorf, Campbellsport

Brock Bergelin, Denmark

Mike Smith, Amery

126 pounds

Nathan Ronsman, Luxemburg-Casco

Kaleb Ison, Sheboygan Falls

Mitch Garvey, Freedom

132 pounds

Jordan Sarver, Nekoosa

Ben Durocher, Wrightstown

Abraham Sell, Chilton/Hilbert

138 pounds

Luke Oltmanns, Valders

Sam Peters, Freedom

Scott Cook, New London

145 pounds

Bryce Ash, Oconto Falls

Evan Vosters, Freedom

Laken Duerschmidt, Two Rivers

Matthew Pekarske, Valders

152 pounds

Chase Parr, Lomira

Devan Vandenbush, Luxemburg-Casco

160 pounds

Nate Trepanier, Oconto Falls

Kolten Hanson, Medford

P.J. Ladd, Chilton/Hilbert

170 pounds

Carter Veleke, Waupun

Stephen Buchanan, Neillsville/Greenwood/Loyal

Matt Verhasselt, Freedom

Brice Delzer, Oconto Falls

Dalton Smerchek, Luxemburg-Casco

182 pounds

Mac Winkler, Oconto Falls

Matt Koelbl, Campbellsport

Bryce Herlache, Wrightstown

195 pounds

Collin Feucht, Lomira

Hunter Luepke, Spencer/Columbus

Matthew Van Eperen, Wrightstown

Derrick Rotta, Waupaca

220 pounds

Nate Lloyd, Luxemburg-Casco

Allan Klink, Lomira

Jack Dietzen, Omro

285 pounds

Adam Kinton, Lomira

Cody Jacobsen, Ripon

Nick Rueth, Neillsville/Greenwood/Loyal

Logan Zschernitz, Spencer/Columbus

Dan Ausloos, Oconto Falls

Josh Frerk, Denmark

Phil Rasmussen, Luxemburg-Casco

DIVISION 3 QUARTERFINALS

106 pounds

Javyn Freeman, Phillips, pin Anthony Rautmann, Random Lake, 4:41

Manny Drexler, Stratford, vs. Logan Steglich, Cumberland

Cian Fischer, Weyauwega-Fremont, ot dec. Mason Lull, Fennimore, 5-3

Koltin Grzybowski, Coleman, dec. Ryan Anderson, Clear Lake, 9-8

113 pounds

Caleb Gross, Coleman

Carter Brunke, Athens

120 pounds

Josh Depies, Random Lake

A.J. Schoenfuss, Stratford

Justin Kempf, Weauwega-Fremont

126 pounds

Aiden Wusterbarth, Oconto

Derek Marten, Stratford

Zachary Foth, Laconia

132 pounds

Seth Schlegel, Spring Valley/Elmwood

Jake Drexler, Stratford

Jake Baldwin, Coleman

River Pawelski, Southern Door

138 pounds

Jesse Steinhorst, Kewaunee

Sammy VanStraten, Shiocton

Jeremy Schoenherr, Stratford

Cesar Luis, Random Lake

145 pounds

Grayson Vandenbush, Random Lake

Austin Engel, Athens

152 pounds

Levi Kohn, Random Lake

Mason Kauffman, Stratford

Brandon Peckham, Tri-County

Stetson Potrykus, Wittenberg-Birnamwood

160 pounds

David Marquardt, Stratford

Isaac Roffers, Reedsville

Zach Coffeen, Laconia

Michael Bertrand, Southern Door

170 pounds

Jordan Blanchard, Coleman

Jacob Banker, Bonduel

Daniel Kocourek, Reedsville

Helton Vandenbush, Random Lake

182 pounds

Caleb Hopp, Laconia

Chase Brouilette, Random Lake

Marshall Westfall, Athens

Will Raatz, Edgar

Alex Peplinski, Wittenberg-Birnamwood

195 pounds

Alex Lemanski, Edgar

Hunter Huiras, Random Lake

Bryce Holderman, Amherst

Aiden Hoffman, Stratford

Tory Jandrin, Southern Door

220 pounds

Kam Bornbach, Stratford

Max Villnow, Amherst

Dylen Kicherer, Weyauwega-Fremont

285 pounds

Tyson Sommer, Athens

Tyson Kauffman, Stratford

Donovan Salewski, Coleman

Zenaido Capetillo, Reedsville

Division 1 semifinals (7 p.m.)

106 pounds

Eric Barnett, Hortonville, vs. Zeke Smith, Sauk Prairie

113 pounds

Brady Koontz, Stevens Point, vs. Grant Truesdale, Elkhorn Area

Cole Gille, Pulaski, vs. Dalton Shea, Milton

120 pounds

Dylan Koontz, Stevens Point, vs. Tristan Jenny, Stoughton

Brandon Micksh, Kaukauna, vs. Keegan O’Toole, Arrowhead

126 pounds

Jacob Barnett, Hortonville, vs. Caleb Ziebell, Slinger

132 pounds

Trent Leon, Kaukauna, vs. Brandon Klein, Stoughton

138 pounds

No area wrestlers

145 pounds

No area wrestlers

152 pounds

No area wrestlers

160 pounds

Elliot Luker, Hortonville, vs. Jesse Fryda, Hamilton

170 pounds

Jose Acosta, Manitowoc Lincoln, vs. Tanner Cadman, Waterford

182 pounds

Beau Yineman, Neenah, vs. Bill Pitzner, Milton

195 pounds

No area wrestlers

220 pounds

Ben Kitslaar, Bay Port, vs. Cole Godbout, Hudson

285 pounds

Keaton Kluever, Kaukauna, vs. E.J. Mastrocola, Waterford

Donte Johnson, Fond du Lac, vs. Blaze Beltran, Pewaukee