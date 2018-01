2018 Spalding Hoophall Classic: Full schedule

Below is the full schedule for the 2018 Spalding Hoophall Classic from Springfield College in Massachusetts.

All Times Eastern

THURSDAY, JANUARY 11 (BOYS)

4:00 PM Wahconah (Mass.) vs. Hopkins Academy (Mass.)

5:30 PM Sabis International Charter School (Mass.) vs. Longmeadow (Mass.)

7:00 PM South Hadley (Mass.) vs. Holyoke (Mass.)

9:00 PM Springfield Central (Mass.) vs. Putnam (Mass.)

FRIDAY, JANUARY 12 (GIRLS)

3:00 PM West Springfield (Mass.) vs. Chicopee (Mass.)

4:30 PM Hampshire Regional (Mass.) vs. Greenfield (Mass.)

6:00 PM Longmeadow (Mass.) vs. Hoosac Valley (Mass.)

7:30 PM Enfield (Conn.) vs. Christ the King (N.Y.)

9:00 PM Springfield Central (Mass.) vs. Long Island Lutheran (N.Y.)

SATURDAY, JANUARY 13 (BOYS)

9:00 AM Rice (Vt.) vs. McQuaid Jesuit (N.Y.)

10:30 AM Central Catholic (Mass.) vs. Long Island Lutheran (N.Y.)

12:00 PM Albany Academy (N.Y.) vs. Bishop O’Connell (Va.)

1:30 PM Hillhouse (Conn.) vs. Imhotep Charter School (Pa.)

3:00 PM Sacred Heart (Conn.) vs. Gonzaga College (Washington, D.C.)

4:30 PM Roselle Catholic (N.J.) vs. Oak Ridge (Fla.)

6:00 PM Montverde Academy (Fla.) vs. Simeon Career Academy (Ill.)

8:00 PM Spartanburg Day School (S.C.) vs. Chino Hills (Calif.)

SUNDAY, JANUARY 14 (BOYS)

9:00 AM Northfield Mount Hermon School (Mass.) vs. Hargrave Military Academy (Va.)

10:45 AM Brewster Academy (N.H.) vs. Cushing Academy (Mass.)

12:30 PM Vermont Academy (Vt.) vs. IMG Post Grad National (Fla.)

2:15 PM Archbishop Molloy (N.Y.) vs. DeMatha Catholic (Md.)

4:00 PM The Ranney School, (N.J) vs. Mount Saint Joseph (Md.)

5:45 PM Immaculate Conception (N.J.) vs. Findlay College Prep (Nev.)

7:30 PM MacDuffie School (Mass.) vs. CBD – Montverde Academy (Fla.)

9:15 PM Woodstock Academy (Conn.) vs. St. Andrew’s School (R.I.)

MONDAY, JANUARY 15 (BOYS)

9:00 AM Mount Vernon , N.Y. vs. Webster Groves (Mo.)

11:00 AM Hudson Catholic (N.J) vs. John Carroll School (Md.)

1:00 PM Montverde Academy (Fla.) vs. Mater Dei (Calif.)

3:00 PM Oak Hill Academy (Va.) vs. University School (Fla.)

5:00 PM Westtown School (Pa.) vs. IMG Varsity National (Fla.)

7:00 PM Springfield Central (Mass.) vs. Newton North (Mass.)