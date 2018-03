Gatorade State Boys Basketball Players of the Year announced

The Gatorade State Boys Basketball Players of the Year have been crowned. The winners were selected based on athletic production and impact in the 2017-18 season. Each winner also demonstrated high academic achievement and exemplary personal character, including volunteerism, sportsmanship and community leadership. Here is a list of winners.

Alabama: Trendon Watford, Mountain Brook

Alaska: Tobin Karlberg, Grace Christian (Anchorage)

Arizona: Nico Mannion, Pinnacle (Phoenix)

Arkansas: Isaiah Joe, Northside (Fort Smith)

California: David Singleton, Bishop Montgomery (Torrance)

Colorado: Sam Masten, Rock Canyon (Highlands Ranch)

Connecticut: Jaiden Delaire, Loomis Chaffee School (Windsor)

Delaware: Caleb Matthews, Smyrna

District of Columbia: Myles Dread, Gonzaga College (Washington)

Florida: R.J. Barrett, Montverde Academy

Georgia: Ashton Hagans, Newton (Covington)

Hawaii: Kameron Ng, Saint Francis School (Honolulu)

Idaho: Jake Pfennigs, Post Falls

Illinois: E.J. Liddell, Belleville West

Indiana: Romeo Langford, New Albany

Iowa: Joe Wieskamp, Muscatine

Kansas: Jeremiah Robinson-Earl, Bishop Miege (Roeland Park)

Kentucky: CJ Fredrick, Covington Catholic (Park Hills)

Louisiana: Ja’Vonte Smart, Scotlandville Magnet (Baton Rouge)

Maine: Terion Moss, Portland

Maryland: Jalen Smith, Mount Saint Joseph (Baltimore)

Massachusetts: A.J. Reeves, Brimmer and May (Chestnut Hill)

Michigan: Foster Loyer, Clarkston

Minnesota: Tre Jones, Apple Valley

Mississippi: Robert Woodard, Columbus

Missouri: Torrence Watson, Whitfield School (St. Louis)

Montana: Sam Beighle, Sentinel (Missoula)

Nebraska: Shereef Mitchell, Burke (Omaha)

Nevada: Jamal Bey, Bishop Gorman (Las Vegas)

New Hampshire: Max Bonney-Liles, Alvirne (Hudson)

New Jersey: Jahvon Quinerly, Hudson Catholic (Jersey City)

New Mexico: Anthony Chavez, Valley (Albuquerque)

New York: Joe Girard III, Glens Falls

North Carolina: Coby White, Greenfield (Wilson)

North Dakota: Joe Pistorius, West Fargo

Ohio: Dane Goodwin, Upper Arlington

Oklahoma: Mason Harrell, Carl Albert (Midwest City)

Oregon: Kamaka Hepa, Jefferson (Portland)

Pennsylvania: Robby Carmody, Mars Area

Rhode Island: Brycen Goodine, St. Andrew’s School (Barrington)

South Carolina: Aaron Nesmith, Porter-Gaud School (Charleston)

South Dakota: A.J. Plitzuweit, Vermillion

Tennessee: Darius Garland, Brentwood Academy

Texas: Quintin Grimes, College Park (The Woodlands)

Utah: Rylan Jones, Olympus (Holladay)

Vermont: Kam Farris, Rice Memorial (South Burlington)

Virginia: Keldon Johnson, Oak Hill Academy (Mouth of Wilson)

Washington: Brock Ravet, Kittitas

West Virginia: Jaemyn Brakefield, Huntington St. Joseph Prep

Wisconson: Tyrese Haliburton, Oshkosh North

Wyoming: Trey Hladky, Campbell County (Gillette)