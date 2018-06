Super 25 Regional Baseball Rankings -- Week 15

USA TODAY High School Sports is bringing you Super 25 regional rankings for baseball this season as selected by Jim Halley with weekly rankings in five regions — Northeast/Mid-Atlantic, Midwest, South, Frontier and Pacific. Records are through Tuesday’s results. These are the final regional rankings of the season.

RELATED: Super 25 baseball rankings

Northeast and Mid-Atlantic

Maryland, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, New Jersey, New York, North Carolina, Connecticut, Virginia, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts and Maine. Results are through Tuesday’s games.

Riverdale Baptist, Upper Marlboro, Md. (32-1) St. Christopher’s, Richmond (24-1) St. John’s College, Washington, D.C. (26-6) Hunterdon Central, Flemington, N.J. (28-2) Poly Prep, Brooklyn, N.Y. (17-3) Pascack Hills, Montvale, N.J. (30-2) Massapequa, N.Y. (22-6) Fuquay-Varina, N.C. (22-12) Exeter, N.H. (21-3) Canon McMillan, Canonsburg, Pa. (21-5)

South

South Carolina, Georgia, Mississippi, Alabama, Florida, and Tennessee.

Montverde Academy, Montverde, Fla. (25-0) Parkview, Lilburn, Ga. (35-6) Dorman, Roebuck, S.C. (25-9) St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale (27-3) Auburn, Ala. (34-8) Calvary Christian Academy, Fort Lauderdale (17-16) American Heritage, Plantation, Fla. (24-4) Calvary Christian, Clearwater, Fla. (30-1) Rossview, Clarksville, Tenn. (33-12) Jefferson, Tampa (22-8)

Frontier

Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Kansas, New Mexico, Colorado, Utah, Idaho, Montana, and Wyoming

Argyle, Texas (37-0) John Curtis Christian, River Ridge, La. (30-4) Mountain Vista, Highlands Ranch, Colo. (27-1) Har-Ber, Springdale, Ark. (31-4) Southlake Carroll, Southlake, Texas (35-6) La Cueva, Albuquerque (27-3) Blue Valley, Overland Park, Kansas (22-3) Jordan, Sandy, Utah (24-6) Union, Tulsa (25-12) Reagan, San Antonio (37-8)

Pacific

California, Arizona, Nevada, Washington, Hawaii, Oregon, Alaska.

Valley Christian, San Jose, Calif. (29-3-1) Baldwin, Wailuku, Hawaii (16-1) Palo Verde, Las Vegas (31-9) Westview, Portland, Ore. (28-3) O’Connor, Phoenix (22-10) Capistrano Valley, Mission Viejo, Calif. (25-10) Lutheran, Orange, Calif. (25-8) Harvard-Westlake, Studio City, Calif. (26-4) Richland, Wash. (18-10) Yucaipa, Calif. (28-5)

Midwest

Ohio, Michigan, Iowa, Indiana, Kentucky, West Virginia, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, and South Dakota.