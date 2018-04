Super 25 Regional Baseball Rankings -- Week 7

USA TODAY High School Sports is bringing you Super 25 regional rankings for baseball this season as selected by Jim Halley with weekly rankings in five regions — Northeast/Mid-Atlantic, Midwest, South, Frontier and Pacific.

RELATED: Super 25 baseball rankings

Northeast and Mid-Atlantic

Maryland, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, New Jersey, New York, North Carolina, Connecticut, Virginia, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts and Maine.

Riverdale Baptist, Upper Marlboro, Md. (24-1) Lake Norman, Mooresville, N.C. (19-2) Liberty Christian, Lynchburg, Va. (11-0) Blackhawk, Beaver Falls, Pa. (10-0) Granby, Norfolk, Va. (11-1) La Salle, Wyndmoor, Pa. (11-1) Eastern, Vorhees Township (10-1) Central Catholic, Lawrence, Mass. (5-1) Staples, Westport, Conn. (8-2) East Longmeadow, Mass. (5-1)

South

South Carolina, Georgia, Mississippi, Alabama, Florida, and Tennessee.

Calvary Christian, Clearwater, Fla. (24-0) Montverde Academy, Montverde, Fla. (23-0) Blessed Trinity, Roswell, Ga. (28-2) American Heritage, Plantation, Fla. (20-2) Northwestern, Rock Hill, S.C. (18-2) Mill Creek, Hoschton, Ga. (26-4) West Jones, Laurel, Miss. (23-2) Flanagan, Pembroke Pines, Fla. (20-1) Russell County, Beale, Ala. (34-3) Vero Beach, Fla. (20-2)

Frontier

Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Kansas, New Mexico, Colorado, Utah, Idaho, Montana, and Wyoming

Coppell, Texas (27-3-1) Lake Travis, Austin (27-2) Argyle, Texas (26-0) Zachary, La. (32-2) John Curtis Christian, River Ridge, La. (26-4) McAllen, Texas (25-1) Mountain Vista, Highlands Ranch, Colo. (15-0) Sheridan, Ark. (23-4) Cottonwood, Murray, Utah (15-2) Broken Arrow, Okla. (25-3)

Pacific

California, Arizona, Nevada, Washington, Hawaii, Oregon, Alaska.

Huntington Beach, Calif. (21-3) Valley Christian, San Jose, Calif. (20-3-1) Desert Oasis, Las Vegas (25-3) Basic, Henderson, Nev. (23-4) Puyallup, Wash. (17-1) Lutheran, Orange, Calif. (15-6) Baldwin, Wailuku, Hawaii (11-1) Corona del Sol, Tempe, Ariz. (22-4) Harvard-Westlake, Studio City, Calif. (17-3) Westview, Portland, Ore. (15-3)

Midwest

Ohio, Michigan, Iowa, Indiana, Kentucky, West Virginia, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, and South Dakota.