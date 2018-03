Super 25 Regional Girls Basketball Rankings: Week 16

USA TODAY High School Sports is bringing you Super 25 Regional Rankings for girls basketball this season as selected by Jim Halley with weekly rankings in five regions — East, Midwest, South, Frontier and Pacific.

RELATED: Latest Super 25 Girls Basketball Rankings

Through Monday’s games.

Northeast

Maryland, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, New Jersey, New York, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts and Maine.

Christ The King, Middle Village, N.Y. (28-0) St. John’s College, Washington, D.C. (32-2) Riverdale Baptist, Upper Marlboro, Md. (23-5) Manasquan, N.J. (32-2) St. Frances Academy, Baltimore (24-4) Baldwin, N.Y. (24-1) Bishop McNamara, Forestville, Md. (21-7) Poolesville, Md. (27-0) Upper Dublin, Fort Washington, Pa. (26-5) Central Bucks South, Warrington, Pa. (28-4)

South

Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Mississippi, Alabama, Florida, Tennessee, and Louisiana.

Riverdale, Murfreesboro, Tenn. (36-1) Paul VI, Fairfax, Va. (31-4) Hamilton Heights Christian Academy, Chattanooga, Tenn. (25-2) Princess Anne, Virginia Beach (26-1) Winter Haven, Fla. (32-1) Montverde Academy, Montverde, Fla. (19-3) Westridge Academy, Kernersville, N.C. (32-2) Westlake, Atlanta (30-1) Spring Valley, Columbia, S.C. (28-2) Wesleyan, Norcross, Ga. (27-4)

Frontier

Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, New Mexico, Colorado, Utah, Idaho, Montana, and Wyoming

Amarillo, Texas (40-2) Mansfield Timberview, Arlington, Texas (40-2) Fremont, Plain City Utah (23-2) Owasso, Okla. (26-3) Grandview, Aurora, Colo. (25-3) Plano, Texas (35-6) North Little Rock, Ark. (26-4) Judson, Converse, Texas (34-5) Duncanville, Texas (39-2) Derby, Kan. (23-1)

Pacific

California, Arizona, Nevada, Washington, Hawaii, Oregon, Alaska.

Pinewood, Los Altos Hills (27-2) Archbishop Mitty, San Jose, Calif. (29-1) St. Mary’s, Stockton, Calif. (27-3) Centennial, Las Vegas (29-3) Central Valley, Spokane, Wash. (27-0) Southridge, Beaverton, Ore. (28-1) Windward, Los Angeles (27-3) Seton Catholic, Chandler, Ariz. (29-3) Konawaena, Kealakekua, Hawaii (26-2) Chaparral, Scottsdale, Ariz. (26-5)

Midwest

Ohio, Michigan, Iowa, Indiana, Kentucky, West Virginia, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, and South Dakota.