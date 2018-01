U.S. Army All-American Game: Who leads the recruiting race?

The U.S. Army All-American Game kicks Saturday afternoon. Here’s how the roster breaks down by where each player is committed.

MORE: Everything you need to know about U.S. Army All-American Bowl

Georgia and Ohio State lead the way with nine players each.

Georgia (9): Zamir White, Jamaree Salyer, Cade Mays, Adam Anderson, James Cook, Trey Hill, Luke Ford, Channing Tindall, Azeez Ojulari

Ohio State (9): Taron Vincent, Jaelen Gill, Jeremy Ruckert, Tyreke Johnson, Kamryn Babb, Josh Proctor, Max Wray, Tommy Togiai, Dallas Gant

Clemson (8): Trevor Lawrence, Xavier Thomas, Jackson Carman, Derion Kendrick, Kyler McMichael, Josh Belk, Justin Mascoll, BT Potter

Southern Cal (6): Palaie Gaoteote, J.T. Daniels, Talanoa Hufanga, Justin Dedich, Raymond Scott, J.T. Daniels

Miami (5): Lorenzo Lingard, Mark Pope, Jarren Williams, Nesta Silvera, Brian Hightower

Oklahoma (5): Brey Walker, T.J. Pledger, Ronnie Perkins, Ron Tatum, Darrell Simpson

Texas (5): Anthony Cook, Caden Sterns, Jalen Green, Brennan Eagles, Junior Angilau

Notre Dame (5): Phil Jurkovec, Derrik Allen, Shayne Simon, Jayson Ademilola, George Takacs

Alabama (4): Josh Jobe, Emil Ekiyor, Jalyn Armour-Davis, Skyler DeLong

Washington (4): Colson Yankoff, Brandon Kaho, Trey Lowe, Draco Bynum

Michigan (3): Cam McGrone, Aidan Hutchinson, Jalen Mayfield

North Carolina State (3): Payton Wilson, Ricky Person, Alim McNeill

Texas A&M (3): Luke Matthews, DaShaun White, Colten Blanton

Penn State (2): Micah Parsons, Nana Asiedu

UCLA (2): Chase Cota, Bo Calvert

Florida State (2): D’Marcus Adams, Jaiden Woodbey

Ole Miss (1): Matt Corral

LSU (1): Micah Baskerville

North Carolina (1): Jordyn Allen

Tennessee (1): Greg Emerson

South Carolina (1): Josh Vann

Auburn (1): Christian Tutt

Kentucky (1): Darian Kinnard

Washington State (1): Rodrick Fisher

Iowa (1): Tyler Linderbaum

Rice (1): Brenden Brady

Virginia Tech (1): Oscar Shadley

Indiana (1): Charles Campbell

Baylor (1): Isaac Power

Oregon (1): Karsten Battles