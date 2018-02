USA TODAY Sports' 2018 Composite Football Player Recruiting rankings

USA TODAY Sports has compiled the composite football rankings for the Class of 2018.

The composite represents the average rankings of the three major recruiting services – 247Sports, ESPN, and Rivals. The lower the average the better. For players who are not ranked by a particular service, the player receives a maximum number based on the way players are ranked for each site beyond the last player (248 for 247, 101 for ESPN, and 151 for Rivals).

UPDATED: 2/7/18

Rank Player School Pos. College 247 ESPN Rivals Avg. 1 Trevor Lawrence Cartersville, Ga. QB Clemson 1 2 1 1.33 2 Justin Fields Harrison (Kennesaw, Ga.) QB Georgia 2 1 2 1.67 T3 Eyabi Anoma St. Frances Academy (Baltimore, Md.) DE Alabama 3 3 7 4.33 T3 Xavier Thomas IMG Academy (Bradenton, Fla.) DE Clemson 4 4 5 4.33 5 Micah Parsons Harrisburg (Pa.) DE Penn State 5 7 6 6 6 Patrick Surtain Jr. American Heritage (Fort Lauderdale, Fla.) CB Alabama 11 5 8 8 T7 Justin Shorter South Brunswick (Monmouth Junction, N.J.) WR Penn State 7 8 18 11 T7 Nicholas Petit-Frere Berkeley Prep (Tampa) OT Ohio State 9 13 11 11 9 Zamir White Scotland County (Laurinburg, N.C.) RB Georgia 13 15 10 12.67 10 Jamaree Salyer Pace Academy (Atlanta) OG Georgia 8 23 9 13.33 11 Tyson Campbell American Heritage (Fort Lauderdale, Fla.) CB Georgia 12 9 25 15.33 12 Amon-Ra St. Brown Mater Dei (Santa Ana, Calif.) WR USC 10 35 3 16 13 Terrace Marshall Parkway (Bossier City, La.) WR LSU 20 10 27 19 14 KJ Henry West Forsyth (Clemmons, N.C.) DE Clemson 26 6 26 19.33 15 Palaie Gaoteote Bishop Gorman (Las Vegas) LB USC 22 18 21 20.33 16 JT Daniels Mater Dei (Santa Ana, Calif.) QB USC 6 64 4 24.67 17 Jackson Carman Fairfield (Ohio) OT Clemson 49 21 16 28.67 18 Taron Vincent IMG Academy (Fort Lauderdale, Fla.) DT Ohio State 34 19 40 31 T19 Caden Sterns Steele (Cibolo, Texas) S Texas 32 39 24 31.67 T19 Adam Anderson Rome (Ga.) LB Georgia 27 56 12 31.67 21 Tyreke Johnson Trinity Christian Academy (Jacksonville) S Ohio State 51 37 14 34 22 Brenton Cox Stockbridge (Ga.) DE Georgia 60 11 33 34.67 23 Cade Mays Knoxville Catholic (Tenn.) OT Georgia 61 25 19 35 24 BJ Foster Angleton (Texas) S Texas 37 12 57 35.33 25 Ricky Slade C.D. Hylton (Woodbridge, Va.) RB Penn State 62 17 37 38.67 26 Lorenzo Lingard University (Orange City, Fla.) RB Miami 44 60 13 39 27 Derion Kendrick South Pointe (Rock Hill, S.C.) WR Clemson 30 62 30 40.67 28 Olaijah Griffin Mission Viejo (Calif.) CB USC 33 72 23 42.67 29 Jaelen Gill Westerville South (Ohio) RB Ohio State 63 30 41 44.67 T30 Brevin Jordan Bishop Gorman (Las Vegas) TE Miami 72 20 49 47 T30 Brey Walker Westmoore (Moore, Okla.) OT Oklahoma 15 91 35 47 32 Quay Walker Crisp County (Cordele, Ga.) LB Georgia 31 73 38 47.33 33 Isaac Taylor-Stuart Helix (San Diego) CB Uncommitted 35 78 32 48.33 34 Dorian Thompson-Robinson Bishop Gorman (Las Vegas) QB UCLA 66 34 48 49.33 T35 Jeremy Ruckert Lindenhurst (N.Y.) TE Ohio State 18 31 101 50 T35 Tyreke Smith Cleveland Heights (Ohio) DE Ohio State 58 58 34 50 37 Jaiden Woodbey St. John Bosco (Bellflower, Calif.) S Florida State 55 70 29 51.33 38 Devon Williams Antelope Valley (Lancaster, Calif.) WR USC 99 16 47 54 39 Brendan Radley-Hiles IMG Academy (Bradenton, Fla.) CB Oklahoma 46 101 17 54.67 40 Kelvin Joseph Scotlandville Magnet (Baton Rouge) S LSU 83 32 55 56.67 T41 Jaylen Waddle Episcopal (Bellaire, Texas) WR Uncommitted 64 77 31 57.33 T41 James Cook Miami Central (Fla.) RB Georgia 96 54 22 57.33 43 Teradja Mitchell Bishop Sullivan (Virginia Beach) LB Ohio State 134 24 20 59.33 44 Justin Rogers Parkway (Bossier City, La.) QB TCU 52 57 74 61 T45 A.J. Lytton Wise (Upper Marlboro, Md.) CB Florida State 87 29 73 63 T45 JJ Peterson Colquitt County (Moultrie, Ga.) LB Tennessee 74 44 71 63 47 Joey Gatewood Bartram Trail (Jacksonville) QB Auburn 91 36 62 63 48 Justyn Ross Central (Phenix City, Ala.) WR Clemson 101 74 15 63.33 49 Tanner McKee Centennial (Corona, Calif.) QB Stanford 38 76 78 64 50 Luke Ford Carterville (Ill.) TE Georgia 93 63 42 66 51 Jalen Green Heights (Houston) CB Texas 17 134 52 67.67 52 DeMarvion Overshown Arp (Texas) S Texas 28 33 144 68.33 53 William Barnes Apopka (Fla.) OT North Carolina 68 53 91 70.67 54 Nesta Silvera American Heritage (Fort Lauderdale, Fla.) DT Miami 42 50 121 71 55 Tommy Togiai Highland (Pocatello, Idaho) DT Ohio State 92 52 76 73.33 56 Kyler McMichael Greater Atlanta Christian (Ga.) CB Clemson 84 90 53 75.67 57 Asante Samuel Jr. St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.) CB Florida State 168 14 46 76 58 Trey Hill Houston County (Warner Robins, Ga.) OG Georgia 78 22 137 79 59 Penei Sewell Desert Hills (St. George, Utah) OG Uncommitted 53 129 60 80.67 60 Marquis Spiker Murrieta Valley (Calif.) WR Washington 80 131 36 82.33 T61 Jordyn Adams Green Hope (Cary, N.C.) WR North Carolina 14 163 72 83 T61 Brennan Eagles Alief Taylor (Houston) WR Texas 77 128 44 83 63 Matt Corral Long Beach Poly (Calif.) QB Ole Miss 90 98 63 83.67 64 Anthony Cook Lamar (Houston) CB Texas 120 80 54 84.67 65 Ronnie Perkins Lutheran North (St. Louis) DE Oklahoma 57 81 128 88.67 T66 Matthew Jones Erasmus Hall (Brooklyn) OT Ohio State 69 41 160 90 T66 Jacob Copeland Escambia (Pensacola, Fla.) WR Florida 98 40 132 90 68 Rasheed Walker North Point (Waldorf, Md.) OT Penn State 47 160 65 90.67 69 Houston Griffith IMG Academy (Bradenton, Fla.) CB Notre Dame 148 87 43 92.67 T70 Kamryn Babb Christian Brothers (St. Louis) WR Ohio State 36 84 174 98 T70 Michael Thompson Parkway North (St. Louis) DT Oklahoma 76 122 96 98 72 Mark Pope Miami Southridge (Fla.) WR Miami 43 227 28 99.33 T73 Stephon Wynn IMG Academy (Bradenton, Fla.) DE Alabama 95 97 108 100 T73 Josh Proctor Owasso (Okla.) S Ohio State 50 170 80 100 T75 Jayson Oweh Blair Academy (N.J.) DE Penn State 71 94 140 101.67 T75 Leon O’Neal Jr. Cy Springs (Texas) S Texas A&M 86 125 94 101.67 77 Jarren Williams Central Gwinnett (Lawrenceville, Ga.) QB Miami 89 106 114 103 78 Payton Wilson Orange (Hillsborough, N.C.) LB NC State 39 105 166 103.33 79 PJ Mustipher McDonogh (Owings Mills, Md.) DT Penn State 85 120 107 104 80 Richard Gouraige Cambridge Christian (Tampa) OT Florida 145 85 84 104.67 81 Kevin Austin North Broward Prep (Pompano Beach, Fla.) WR Notre Dame 141 86 88 105 82 Emory Jones Heard County (Franklin, Ga.) QB Florida 173 59 89 107 83 Brian Snead Armwood (Seffner, Fla.) RB Ohio State 81 180 66 109 84 Phil Jurkovec Pine-Richland (Gibsonia, Pa.) QB Notre Dame 115 126 87 109.33 85 Justin Watkins East Ridge (Clermont, Fla.) WR Florida 116 28 187 110.33 86 Jacob Sirmon Bothell (Wash.) QB Washington 171 27 139 112.33 87 Colson Yankoff Coeur d’Alene (Idaho) QB Washington 119 68 153 113.33 88 Joshua Moore Yoakum (Texas) WR Texas 147 45 150 114 89 Jalen Preston Manvel (Texas) WR Texas A&M 193 61 90 114.67 90 Al Blades Jr. St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.) CB Miami 220 67 59 115.33 91 Matthew Hill Brookwood (Snellville, Ga.) WR Auburn 102 99 146 115.67 92 Solomon Tuliaupupu Mater Dei (Santa Ana, Calif.) LB USC 54 197 97 116 93 Shayne Simon St. Peter’s Prep (Jersey City, N.J.) LB Notre Dame 48 133 168 116.33 94 Tyler Friday Don Bosco Prep (Ramsey, N.J.) DT Ohio State 154 132 68 118 95 Ron Tatum Putnam City (Oklahoma City) DE Oklahoma 56 48 251 118.33 96 JaMarr Chase Archbishop Rummel (Metairie, La.) WR LSU 19 269 67 118.33 97 Otis Reese Lee County (Leesburg, Ga.) LB Georgia 73 230 56 119.67 98 Talanoa Hufanga Crescent Valley (Corvallis, Ore.) ATH USC 29 223 109 120.33 99 T.J. Pledger IMG Academy (Bradenton, Fla.) RB Oklahoma 185 107 70 120.67 100 Josh Belk Lewisville (Richburg, S.C.) DT Clemson 25 96 251 124 101 Jack Lamb Great Oak (Temecula, Calif.) LB Notre Dame 105 191 77 124.33 102 Bryan Addison Junipero Serra (Gardena, Calif.) ATH UCLA 106 217 51 124.67 T103 Derrik Allen Lassiter (Marietta, Ga.) S Notre Dame 161 82 135 126 T103 Al’vonte Woodard Lamar (Houston) WR Texas 197 89 92 126 105 Tuli Letuligasenoa De La Salle (Concord, Calif.) DT Washington 124 114 145 127.67 T106 Emil Ekiyor Cathedral (Indianapolis, Ind.) OG Alabama 181 51 156 129.33 T106 Jordan Davis Southwind (Memphis, Tenn.) DE Alabama 189 113 86 129.33 108 Josh Jobe Cheshire Academy (Conn.) CB Alabama 40 123 227 130 109 Channing Tindall Spring Valley (Columbia, S.C.) LB Georgia 23 220 151 131.33 110 Justin Dedich Chaparral (Temecula, Calif.) C USC 65 177 159 133.67 111 Jalyn Armour-Davis Saint Paul’s Episcopal (Mobil, Ala.) CB Alabama 70 209 123 134 112 D’shawn Jamison Lamar (Houston) CB Texas 103 95 205 134.33 T113 Ayodele Adeoye IMG Academy (Bradenton, Fla.) LB Texas 104 49 251 134.67 T113 Brandon Kaho Reno (Nev.) LB Washington 21 301 82 134.67 115 Robert Cooper South Gwinnett (Snellville, Ga.) DT Florida State 152 92 161 135 116 Mario Goodrich Lee’s Summit West (Mo.) CB Clemson 160 148 99 135.67 117 Keondre Coburn Westfield (Houston) DT Texas 194 47 167 136 118 Aidan Hutchinson Divine Child (Dearborn, Mich.) DE Michigan 88 193 129 136.67 T119 Max Wray Franklin (Tenn.) OT Ohio State 79 88 244 137 T119 Nana Asiedu North Stafford (Stafford, Va.) OT Penn State 135 135 141 137 121 Kearis Jackson Peach County (Fort Valley, Ga.) WR Georgia 209 38 172 139.67 T122 Cameron McGrone Lawrence Central (Indianapolis, Ind.) LB Michigan 24 206 195 141.67 T122 Ricky Person Heritage (Wake Forest, N.C.) RB NC State 41 299 85 141.67 124 Tommy Brown Mater Dei (Santa Ana, Calif.) OT Alabama 153 79 196 142.67 125 Coynis Miller Jackson-Olin (Birmingham, Ala.) DT Auburn 100 213 118 143.67 126 Dante Stills Fairmont (W.Va.) DE West Virgina 129 187 116 144 127 Alontae Taylor Coffee County Central (Manchester, Tenn.) WR Tennessee 279 43 112 144.67 128 Sione (Junior) Angilau Jr. East (Salt Lake City, Utah) OT Texas 131 176 130 145.67 129 Aashari Crosswell Long Beach Poly (Calif.) S Uncommitted 162 111 165 146 130 Cameron Latu Olympus (Salt Lake City, Utah) DE Alabama 172 155 113 146.67 131 Merlin Robertson Junipero Serra (Gardena, Calif.) LB Uncommitted 130 179 133 147.33 132 Steve Stephens Edison (Fresno, Calif.) S Oregon 231 115 102 149.33 133 Jayson Ademilola Saint Peter’s Prep (Jersey City, N.J.) DT Notre Dame 45 237 169 150.33 T134 Justin Mascoll South Gwinnett (Snellville, Ga.) DE Clemson 109 102 248 153 T134 Rick Sandidge Concord (N.C.) DT Uncommitted 113 301 45 153 T136 Jalen Redmond Midwest City (Okla.) DE Oklahoma 16 253 193 154 T136 Chase Williams Eleanor Roosevelt (Corona, Calf.) ATH USC 159 169 134 154 138 Jaelyn Duncan St. Frances Academy (Baltimore, Md.) OT Maryland 151 69 251 157 139 Adrian Martinez Clovis West (Clovis, Calif.) QB Nebraska 271 103 98 157.33 140 Xavier Williams Chaminade-Madonna (Hollywood, Fla.) ATH Alabama 273 26 176 158.33 141 Tyler Shough Hamilton (Chandler, Ariz.) QB Oregon 94 266 119 159.67 142 Greg Emerson North Side (Jackson, Tenn.) DE Tennessee 112 301 69 160.67 143 Harold Joiner Mountain Brook (Ala.) ATH Auburn 133 104 251 162.67 144 CJ Moore Tulsa Union (Tulsa, Okla.) WR Oklahoma St. 192 189 111 164 145 Jalen Hall Long Beach Poly (Calif.) WR Oregon 323 66 106 165 T146 Josh Vann Tucker (Ga.) WR South Carolina 75 233 191 166.33 T146 Azeez Ojulari Marietta (Ga.) LB Georgia 82 244 173 166.33 T148 Colten Blanton Cypress Ranch (Cypress, Texas) OT Texas A&M 97 152 251 166.67 T148 Brian Hightower IMG Academy (Bradenton, Fla.) WR Miami 169 141 190 166.67 150 Quindarious Monday Carver (Atlanta, Ga.) S Auburn 180 118 203 167 151 Raymond Scott Narbonne (Harbor City, Calif.) LB USC 136 196 181 171 152 Dax Hollifield Shelby (N.C.) LB Virginia Tech 67 267 180 171.33 153 Jack Tuttle Mission Hills (San Marcos, Calif.) QB Utah 110 301 104 171.67 154 Zack Kuntz Camp Hil (Pa.) TE Penn State 111 283 122 172 155 Mustapha Muhammad Ridge Point (Missouri City, Texas) TE Michigan 227 42 251 173.33 156 Julius Irvin Servite (Anaheim, Calif.) CB Washington 177 250 95 174 157 Austin Fontaine DeMatha Catholic (Hyattsville, Md.) DT Maryland 137 204 183 174.67 158 Keaontay Ingram Carthage (Texas) RB Texas 198 110 218 175.33 159 Kyle Pitts Archbishop Wood (Warminster, Pa.) TE Florida 122 154 251 175.67 160 Tre’Shaun Harrison Garfield (Seattle, Wash.) ATH Florida State 114 166 247 175.67 161 Chase Cota South Medford (Medford, Ore.) WR UCLA 128 294 110 177.33 162 Jevon Holland Bishop O’Dowd (Oakland, Calif.) ATH Oregon 138 144 251 177.67 163 Spencer Sanders Billy Ryan (Denton, Texas) QB Oklahoma St. 167 121 251 179.67 T164 Christian Barmore Neumann-Goretti (Philadelphia, Pa.) DT Alabama 215 75 251 180.33 T164 Xavier Peters Lakota West (West Chester, Ohio) LB Florida State 165 301 75 180.33 166 Malik Heath Callaway (Jackson, Miss.) WR Mississippi St. 176 156 212 181.33 167 Dallas Gant Saint John’s (Toldeo, Ohio) LB Ohio State 59 241 251 183.67 168 Adrian Jackson J. K. Mullen (Denver, Colo.) LB Oregon 282 109 175 188.67 169 Mychale Salahuddin Woodson H.D. (Washington, D.C.) RB Pitt 146 301 127 191.33 T170 Jaquayln Crawford Rockdale (Texas) ATH Oklahoma 179 146 251 192 T170 Seth Williams Paul W. Bryant (Cottondale, Ala.) ATH Auburn 236 116 224 192 172 Tre Turner Northwest Guilford (Greensboro, N.C.) WR Virginia Tech 234 186 157 192.33 T173 Joseph Ossai Oak Ridge (Conroe, Texas) DE Texas 191 140 251 194 T173 Gurvan Hall Palm Beach Gardens (Fla.) S Miami 183 178 221 194 175 Max Wright Taylor (Katy, Texas) DE Texas A&M 143 301 143 195.67 T176 Bobby Brown Lamar (Arlington, Texas) DT Texas A&M 142 243 206 197 T176 Isaah Crocker Inderkum (Sacramento, Calif.) WR Oregon 186 274 131 197 178 Kyler Gordon Archbishop Murphy (Everett, Wash.) CB Washington 107 242 251 200 179 Anthony Schwartz American Heritage (Plantation, Fla.) WR Auburn 406 46 162 204.67 180 Alim McNeill Sanderson (Raleigh, N.C.) DE NC State 117 251 249 205.67 181 Cameron Jurgens Beatrice (Neb.) TE Nebraska 123 249 251 207.67 182 Gilbert Frierson Coral Gables (Fla.) CB Miami 201 188 235 208 183 Zakoby McClain Valdosta (Ga.) LB Georgia 163 248 215 208.67 184 Marquan McCall Oak Park (Mich.) OG Kentucky 196 278 154 209.33 185 Kwantel Raines Aliquippa (Pa.) S West Virgina 156 222 251 209.67 186 Gerry Bohanon Earle (Ark.) QB Baylor 249 130 251 210 187 Atanza Vongor South Grand Prairie (Texas) S TCU 272 153 210 211.67 188 Abdul-Malik McClain J Serra (San Juan Capistrano, Calif.) DE USC 121 301 219 213.67 T189 DaShaun White Richland (North Richland Hills, Texas) LB Oklahoma 125 271 251 215.67 T189 Mike Jones Jr. IMG Academy (Bradenton, Fla.) LB Clemson 188 208 251 215.67 191 Rondale Moore Trinity (Louisville, Ky.) WR Purdue 118 282 251 217 T192 Tyler Manoa St. Francss (Mountain View, Calif.) DT UCLA 108 301 251 220 T192 Sevyn Banks Jones (Orlando, Fla.) CB Ohio State 354 55 251 220 T194 Braden Lenzy Tigard (Ore.) ATH Notre Dame 150 264 251 221.67 T194 Dakereon Joyner Fort Dorchester (North Charleston, S.C.) ATH South Carolina 283 183 199 221.67 196 Master Teague Blackman (Murfreesboro, Tenn.) RB Ohio State 139 301 231 223.67 197 Sam Taimani East (Salt Lake City, Utah) OG Washington 260 185 229 224.67 198 Javontae Jean-Baptiste Bergen Catholic (Oradell, N.J.) LB Ohio State 127 297 251 225 199 Jalen Mayfield Catholic Central (Grand Rapids, Mich.) OT Michigan 126 301 251 226 200 Chris Murray Mater Dei (Santa Ana, Calif.) OG UCLA 157 301 223 227 T201 Rodrick Fisher East Valley (Spokane, Wash.) WR Washington St. 132 301 251 228 T201 Amari Burney Calvary Christian (Clearwater, Fla.) ATH Florida 442 65 177 228 203 Tommy Bush Samuel Clemens (Schertz, Texas) WR Georgia 366 71 251 229.33 T204 Dameon Pierce Bainbridge (Ga.) RB Florida 328 112 251 230.33 T204 Camron Davis Carol City (Fla.) RB Miami 443 167 81 230.33 206 Ryan Hayes Traverse City West (Mich.) OT Michigan 140 301 251 230.67 T207 Robert Hicks Miami Central (Fla.) LB Louisville 306 136 251 231 T207 Jairus Brents Waggener (Louisville, Ky.) CB Uncommitted 244 198 251 231 T207 Elijah Moore Saint Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.) WR Ole Miss 344 165 184 231 210 Tevailance Hunt Texas (Texarkana, Texas) WR TCU 166 277 251 231.33 211 Avery Jones Havelock (N.C.) OG North Carolina 144 301 251 232 212 Trey Lowe Jesuit (Portland, Ore.) RB Washington 149 301 251 233.67 213 Bo Calvert Oaks Christian (Westlake Village, Calif.) LB UCLA 170 301 234 235 214 Micah Baskerville Evangel Christian (Shreveport, La.) LB LSU 155 301 251 235.67 215 Stephan Blaylock St. John Bosco (Bellflower, Calif.) S UCLA 158 301 251 236.67 216 Jamien Sherwood Jensen Beach (Fla.) S Auburn 182 301 228 237 217 Taiyon Palmer Archer (Lawrenceville, Ga.) CB Uncommitted 200 262 251 237.67 218 Jack West Saraland (Ala.) QB Stanford 364 100 251 238.33 219 Kana’i Mauga Waianae (Hawaii) LB USC 164 301 251 238.67 220 Myles Sims Westlake (Atlanta, Ga.) S Michigan 481 137 103 240.33 221 Curtis Dunlap Jr. IMG Academy (Bradenton, Fla.) OG Minnesota 324 149 251 241.33 222 Atrilleon Williams Archbishop Stepinac (Yonkers, N.Y.) ATH Syracuse 174 301 251 242 T223 Tyler Linderbaum Solon (Iowa) DT Iowa 175 301 251 242.33 T223 Dawson Jaramillo Lake Oswego (Ore.) OT Oregon 349 127 251 242.33 T223 Andrew Chatfield American Heritage (Plantation, Fla.) DT Florida 335 159 233 242.33 T223 Joe Milton Olympia (Orlando, Fla.) QB Michigan 408 119 200 242.33 T223 Darian Kinnard St. Ignatius (Cleveland, Ohio) OT Kentucky 178 301 251 243.33 228 Malcolm Lamar Armwood (Seffner, Fla.) DT Florida State 319 162 251 244 229 Jahan Dotson Nazareth (Pa.) WR Penn State 430 139 164 244.33 230 Fredrick Scruggs Cathedral Prep (Erie, Pa.) OG Penn State 289 194 251 244.67 231 Solomon Enis North Canyon (Phoenix, Ariz.) WR Utah 309 175 251 245 232 Davion Williams Belleville (Mich.) CB Michigan St. 184 301 251 245.33 233 Jesse Luketa Mercyhurst Prep (Erie, Pa.) LB Penn State 288 199 251 246 234 Qadir White Cardinal Hayes (Bronx, N.Y.) OT Syracuse 187 301 251 246.33 T235 Jordan Young Heritage (Conyers, Ga.) WR Florida State 190 301 251 247.33 T235 Isaiah Bolden Wesley Chapel (Tampa, Fla.) CB Florida State 299 192 251 247.33 237 Jack Sanborn Lake Zurich (Ill.) LB Wisconsin 195 301 251 249 238 Devonta Jason Landry-Walker (New Orleans, La.) WR Mississippi St. 515 184 50 249.67 T239 Trevon Moehrig-Woodard Smithson Valley (Spring Branch, Texas) CB TCU 199 301 251 250.33 T239 Andres Fox Mobile Christian (Ala.) DE Stanford 362 138 251 250.33 241 James Foster Sidney Lanier (Montgomery, Ala.) QB Texas A&M 398 124 251 257.67 242 Malcolm Epps Andy Dekaney (Houston, Texas) TE Texas 386 147 251 261.33 243 Jaycee Horn Alpharetta (Ga.) CB South Carolina 452 145 189 262 244 Jordan Moore Yoakum (Texas) ATH Texas A&M 385 172 251 269.33 245 Lyn-J Dixon Taylor County (Butler, Ga.) RB Clemson 400 171 251 274 246 Maurice Washington Trinity Christian (Cedar Hill, Texas) RB Uncommitted 479 93 251 274.33 T247 Lawrence Keys McDonogh 35 (New Orleans, La.) WR Notre Dame 447 150 251 282.67 T247 Brant Lawless Nashville Christian (Tenn.) DT Tennessee 429 168 251 282.67 249 Dylan Wonnum Tucker (Ga.) OT South Carolina 627 117 115 286.33 250 Christian Tutt Thomson (Ga.) CB Auburn 409 200 251 286.67

