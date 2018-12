2018 ALL-USA Delaware Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2018 American Family Insurance ALL-USA Delaware Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2018-19 season.

COACH OF THE YEAR: John Wells, Sussex Central (Georgetown)

In his 23rd season, Wells guided his team—four times a state runner-up—to his first state championship. The Golden Knights (12-1) lost their season opener and then won 12 straight, including a 33-7 rout of Salesianum in the Division 1 state final.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Drew Fry, Middletown

A three-time All-State performer, Fry carried the Cavaliers to the Div. 1 semifinals. The senior completed 127 of 206 passes for 1,763 yards and 19 touchdowns during the regular season.

First Team

QB Drew Fry (6-2, 205, Sr.), Middletown

RB Javon Peace (5-10, 180, Jr.), Dover

RB Corahn Alleyne (5-10, 170, Sr.), Delaware Military (Wilmington)

WR Emon Roberts (6-0, 175, Sr.), Smyrna

WR Nick Johnston (5-10, 185, Sr.), Middletown

TE Domonique Smith (5-11, 165, Jr.), Sussex Central (Georgetown)

OL Saleem Wormley (6-4, 300, Sr.), Smyrna

OL Alex Mettenheimer (6-1, 210, Sr.), Salesianum (Wilmington)

OL Mitch Moyer (6-4, 255, Sr.), Archmere (Claymont)

OL Bradly Anyanwu (6-3, 295, Sr.), Dover

OL Will Argo (6-5, 305, Sr.), Sussex Tech (Georgetown)

Second Team

QB Jordan Magee (6-3, 205, Sr.), Dover

RB Jamon Kane (6-1, 190, Sr.), Woodbridge (Greenwood)

RB Andrew Watkins (5-8, 182, Jr.), Salesianum (Wilmington)

WR Kam’Ryn Thomas (5-10, 160, So.), Hodgson (Newark)

WR Leroy Lynch (5-8, 150, Sr.), duPont (Wilmington)

TE Victor Marcelo (6-4, 200, Sr.), St. Mark’s (Wilmington)

OL Ritchy Corvil (6-1, 300, Sr.), Milford

OL Joey Cartwright (6-3, 255, Sr.), St. Mark’s (Wilmington)

OL Josh Propes (6-0, 260, Sr.), Woodbridge (Greenwood)

OL Alex Schneese (6-5, 295, Sr.), duPont (Wilmington)

OL Tasheed Irons (6-0, 250, Sr.), Howard (Wilmington)

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Brock Keeler, Woodbridge (Greenwood)

The hard-hitting senior linebacker helped lead the Raiders (11-2) to the Div. 2 state championship. A four-year starter, Keeler recorded 95 tackles, 20 of them for loss, and caused three fumbles.

First Team

DL Ryan Fields (6-2, 210, Sr.), Middletown

DL Logan Bushweller (6-3, 245, Sr.), Salesianum (Wilmington)

DL Kasim Lewis (6-1, 240, Sr.), Sussex Central (City)

DL Amir Mitchell (6-0, 205, Jr.), Hodgson (Newark)

LB Brock Keeler (6-0, 205, Sr.), Woodbridge (Greenwood)

LB Brandon Shimko (6-1, 245, Sr.), Hodgson (Newark)

LB Darryl Williams (6-1, 220, Jr.), Smyrna

DB Isaiah Barnes (6-0, 160, Sr.), Sussex Central (Georgetown)

DB Esaias Guthrie (6-1, 160, Sr.), Middletown

DB Gabe Wescott (6-2, 195, Sr.), Woodbridge (Greenwood)

DB Dante Trader (6-0, 170, So.), Delmar

Second Team

DL Malik Copes (5-11, 180, Sr.), Sussex Central (Georgetown)

DL Masyn Lilly (6-1, 280, Jr.), Delmar

DL Tasan Fitzgerald (5-9, 205, Jr.), Hodgson (Newark)

DL Audrick Brown (5-11, 295, Jr.), William Penn (New Castle)

LB Zion Reed (5-10, 170, Sr.), Sussex Central (Georgetown)

LB Josh Parson (5-11, 195, Jr.), Appoquinimink (West Middletown)

LB C.J. Lockett (6-2, 215, Sr.), Middletown

DB Richard Massey (5-6, 150, Sr.), Woodbridge (Greenwood)

DB Tyhir Harley (5-10, 165, Sr.), Howard (Wilmington)

DB Daniel Douglas (6-2, 175, Sr.), Hodgson (Newark)

DB DeVon Taylor (5-9, 145, Sr.), McKean (Wilmington)

SPECIAL TEAMS

K Jacob Jaworski (5-10, 160, Jr.), Wilmington Friends