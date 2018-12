2018 ALL-USA Florida Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2018 American Family Insurance ALL-USA Florida Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2018-19 season.

COACH OF THE YEAR: Deran Wiley, Raines (Jacksonville)

Wiley, a former Raines star, helped the Vikings break a 20-year state championship drought in 2017 and guided them to a repeat performance this season. Raines lost its opener but won its next 13 games and knocked off Cocoa in the 4A state final, 27-13.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Carson Beck, Mandarin (Jacksonville)

Beck was at his best in the biggest games, as the Mustangs (11-4) overcame a 2-3 start and captured an unlikely Class 8A state championship. The Alabama verbal commit threw for 3,559 yards and 41 touchdowns on the season, including five TD connections in the title game.

First Team

QB Carson Beck (6-4, 225, Jr.), Mandarin (Jacksonville)

RB Marcus Crowley (6-1, 205, Sr.), Trinity Christian (Jacksonville)

RB Trey Sanders (6-0, 214, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

WR John Dunmore (6-2, 175, Sr.), Chaminade-Madonna (Hollywood)

WR Demarcus Harris (6-2, 170, Sr.), Vero Beach

TE Larry Hodges (6-2, 235, Sr.), Jesuit (Tampa)

OL Evan Neal (6-7, 360, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

OL William Putnam (6-4, 285, Sr.), Plant (Tampa)

OL Jalen Rivers (6-5, 325, Jr.), Oakleaf (Orange Park)

OL Deyavie Hammond (6-3, 350, Sr.), Lakeland

OL Marcus Dumervil (6-6, 300, Jr.), St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale)

Second Team

QB Jordan Smith (6-1, 170, Jr.), Columbia (Lake City)

RB Demarkcus Bowman (5-11, 195, Jr.), Lakeland

RB Jaylan Knighton (5-9, 175, Jr.), Deerfield Beach

WR Marquez Bell (6-0, 160, Jr.), Columbia (Lake City)

WR Frank Ladson (6-4, 185, Sr.), South Dade (Homestead)

TE Keon Zipperer (6-4, 235, Sr.), Lakeland

OL Dontae Lucas (6-3, 325, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

OL Maurice Smith (6-2, 275, Sr.), Miami Central

OL David Anderton (6-3, 270, Jr.), Edgewater (Orlando)

OL Hunter Rayburn (6-4, 320, Sr.), Pensacola

OL Charles Turner (6-4, 260, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Nolan Smith, IMG Academy (Bradenton)

The No. 1 recruit in the country according to 247Sports.com, Smith stood out on a star-studded IMG defense. The Georgia commit and U.S. Army All-American led the Ascenders (7-1) with 47 tackles—14.5 for loss—6.5 sacks, and 6 quarterback hurries.

First Team

DL Nolan Smith (6-3, 232, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

DL Khris Bogle (6-4, 215, Sr.), Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale)

DL Tyler Davis (6-1, 305, Sr.), Wekiva (Apopka)

DL Jeramy Passmore (6-2, 250, Sr.), Columbus (Miami)

LB Anthony Solomon (6-0, 190, Sr.), St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale)

LB Jaylen Harrell (6-4, 235, Jr.), Berkeley Prep (Tampa)

LB Thomas Armstrong (6-3, 220, Sr.), Chaminade-Madonna (Hollywood)

DB Akeem Dent (5-11, 180, Sr.), Palm Beach Central (West Palm Beach)

DB Kaiir Elam (6-1, 180, Sr.), Benjamin (North Palm Beach)

DB Fred Davis (6-1, 175, Jr.), Trinity Christian (Jacksonville)

DB Travis Jay (6-1, 185, Sr.), Madison County (Madison)

Second Team

DL Bryce Langston (6-3, 215, So.), Vanguard (Ocala)

DL Mike Morris (6-5, 255, Sr.), American Heritage (Delray Beach)

DL Jahfari Harvey (6-4, 225, Sr.), Vero Beach

DL Derick Hunter (6-6, 270, Sr.), Dunbar (Fort Myers)

LB Marcus Tillman (6-1, 220, Sr.), Jones (Orlando)

LB Ge’Mon Eaford (6-0, 220, Sr.), Deerfield Beach

LB Trevis Robinson (6-0, 230, Sr.), Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale)

DB Demario Douglas (5-8, 165, Sr.), Mandarin (Jacksonville)

DB Jaiden Francois (6-0, 185, Sr.), South Dade (Homestead)

DB Mark Antony-Richards (6-1, 195, Sr.), Wellington (West Palm Beach)

DB Te’cory Couch (6-1, 160, Sr.), Chaminade-Madonna (Hollywood)

SPECIAL TEAMS

K/P Jimmy Lowery (5-9, 165, Sr.), American Heritage (Plantation)