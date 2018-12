2018 ALL-USA Illinois Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2018 American Family Insurance ALL-USA Illinois Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2018-19 season.

MORE: Complete list of ALL-USA State Teams

COACH OF THE YEAR: John Holecek, Loyola Academy (Wilmette)

After starting off the year a pedestrian 3-3, Holecek’s Ramblers rattled off eight straight victories on their way to claiming the Class 8A state title. The former Illinois star and NFL linebacker guided Loyola to a 13-3 win over previously unbeaten Brother Rice in the state title game.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Payton Thorne, Naperville Central

Thorne was a thorn in opponents’ collective sides all fall, throwing for 3,079 yards and 40 touchdowns while running for 440 yards and four TDs, leading the Redhawks to the Class 8A second round. The senior quarterback is headed to Western Michigan next year.

First Team

QB Payton Thorne (6-2, 187, Sr.), Naperville Central

RB Jirehl Brock (5-11, 195, Sr.), Quincy

RB Keenan Hailey (5-10, 190, Sr.), Joliet Catholic

WR Rashaan Palmer (6-4, 195, Sr.), Simeon (Chicago)

WR Sam LaPorta (6-4, 208, Sr.), Highland

TE Jahleel Billingsley (6-4, 216, Sr.), Phillips (Chicago)

OL Trevor Keegan (6-6, 310, Sr.), Crystal Lake South

OL Tyler Elsbury (6-5, 270, Jr.), Byron

OL Kobe Rios (6-4, 305, Sr.), Rock Island

OL Peter Skoronski (6-4, 250, Jr.), Maine South (Park Ridge)

OL Addison West (6-3, 280, Sr.), Cary-Grove (Cary)

Second Team

QB Kendall Abdur-Rahman (6-1, 180, Sr.), Edwardsville

RB Nick Fedanzo (6-0, 200, Sr.), Montini Catholic (Lombard)

RB Quentin Pringle (5-9, 180, Sr.), Bolingbrook

WR Matt Lenti (5-10, 180, Sr.), Mt. Carmel (Chicago)

WR Jackson Ritter (6-4, 190, Sr.), Lincoln-Way East (Frankfort)

TE Griffin Moore (6-4, 225, Sr.), Bloomington

OL George Fanelli (6-1, 250, Sr.), Marist (Chicago)

OL Paul Fay (6-3, 300, Sr.), Hononegah (Rockton)

OL JJ Guedet (6-7, 300, Sr.), Washington

OL Evan Kirts (6-5, 250, Sr.), Brother Rice (Chicago)

OL Darrell Simmons (6-3, 280, Sr.), East St. Louis

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Michael Jansey, Batavia

The Northwestern commit had 71 tackles, 10 sacks and 26 quarterback hurries as the leader of a stout defense. A two-way player, Jansey also ran for 330 yards and four touchdowns in Batavia’s run to a 12-1 record and the Class 7A state semifinal.

First Team

DL Isaiah Bruce (6-1, 241, Jr.), Lena-Winslow (Lena)

DL Jarod DePriest (6-4, 270, Sr.), Farmington Central

DL Cam Mattox (6-3, 215, Sr.), Hillcrest (Country Club Hills)

DL Keith Randolph (6-5, 270, Sr.), Belleville West

LB Michael Jansey (6-2, 210, Sr.), Batavia

LB Maema Njongmeta (6-1, 215, Sr.), Adlai Stevenson (Lincolnshire)

LB Jackson Bruscianelli (6-0, 200, Sr.), Montini Catholic (Lombard)

DB Sebastian Castro (6-1, 198, Sr.), Richards (Oak Lawn)

DB Michael Love (5-9, 170, Sr.), Nazareth Academy (La Grange Park)

DB Tyler Nubin (6-3, 195, Sr.), St. Charles North

DB Jake Gonzalez (6-1, 193, Sr.), Loyola Academy (Wilmette)

Second Team

DL Deion Harry (6-5, 260, Sr.), Crete-Monee (Crete)

DL Zack Pelland (6-4, 250, Sr.), Warren Township (Gurnee)

DL Patrick Ross (6-5, 245, Sr.), Hope College Prep (Chicago)

DL Demond Taylor (6-2, 256, Sr.), East St. Louis

LB Luke Dwyer (6-3, 200, Sr.), Lake Zurich

LB Cade Campos (6-2, 205, Sr.), Lemont

LB Matt Brenneisen (6-2, 220, Sr.), Sacred Heart-Griffin (Springfield)

DB Romel Goston (6-1, 170, Sr.), Al Raby (Chicago)

DB Khalil Saunders (6-1, 185, Sr.), Immaculate Conception (Elmhurst)

DB Sam Tumilty (5-9, 175, Jr.), Willowbrook (Villa Park)

DB Jacardia Wright (6-0, 200, Sr.), St. Teresa (Decatur)

SPECIAL TEAMS

K Jack Olsen (5-10, 170, Jr.), Wheaton-Warrenville South (Wheaton)