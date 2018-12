2018 ALL-USA Minnesota Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2018 American Family Insurance ALL-USA Minnesota Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2018-19 season.

MORE: Complete list of ALL-USA State Teams

COACH OF THE YEAR: Jeff Williams, Owatonna

Williams led the Huskies to their second straight Class 5A state title and third in six years. Owatonna is known for its explosive offense behind running back Jason Williamson, but the Huskies showed they could be stingy on defense as well, allowing just 11 points total in the state semifinals and final.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Jason Williamson, Owatonna

The 6-foot-2, 205-pound Williamson ran for 1,612 yards and 26 touchdowns just in the postseason, leading the Huskies to a second straight Class 5A state title. The Gatorade State Player of the Year finished the season with 3,012 rushing yards and 46 scores.

First Team

QB Aidan Bouman (6-5, 225, Jr.), Buffalo

RB Evan Hull (5-11, 190, Sr.), Maple Grove

RB Jason Williamson (6-2, 205, Sr.), Owatonna

WR Raja Nelson (5-10, 175, Jr.), Lakeville North

WR Treyton Welch (6-4, 210, Sr.), Buffalo

TE Travis Yohnke (6-5, 230, Sr.), Parkers Prairie

OL Bryce Benhart (6-8, 305, Sr.), Lakeville North

OL Quinn Carroll (6-7, 300, Sr.), Edina

OL Jack Hansen (6-3, 310, Sr.), Lakeville North

OL Noah Pappas (6-5, 285, Jr.), Robbinsdale Armstrong (Plymouth)

OL Brandon Westberg (6-4, 270, Sr.), Cambridge-Isanti (Cambridge)

Second Team

QB Jenson Beachy (6-1, 190, Sr.), Perham

RB Terrell Jones (5-8, 155, Sr.), St. Agnes (St. Paul)

RB Brendan McFadden (6-1, 210, Sr.), St. Thomas (Mendota Heights)

WR Jimmy Buck (6-4, 190, Sr.), Orono (Long Lake)

WR Jack Studer (6-2, 200, Sr.), Dover-Eyota (Eyota)

TE Nick Kallerup (6-4, 235, Sr.), Wayzata (Plymouth)

OL Ethan Jackman (6-4, 290, Sr.), Chaska

OL Jason Samec (6-3, 235, Sr.), St. Thomas (Mendota Heights)

OL Matthew Sather (6-5, 215, Sr.), Lourdes (Rochester)

OL Isaac Schmitt (6-2, 230, Sr.), Marshall

OL Garrett Shumski (6-2, 280, Sr.), Mankato West

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Eli Mostaert, Lakeville North

The senior defensive lineman totaled 67 tackles, including 12 for loss, and 12 sacks as Lakeville North won the Class 6A state title. Not to be confused with Will Mostaert, Eli’s 6-foot-4, 245-pound defensive lineman twin brother who will be joining him next year at North Dakota State.

First Team

DL Logan Hofstedt (6-2, 220, Sr.), Cannon Falls

DL Luke Kubesh (6-0, 285, Sr.), Totino-Grace (Fridley)

DL Eli Mostaert (6-4, 245, Sr.), Lakeville North

DL Will Mostaert (6-4, 245, Sr.), Lakeville North

LB Matt Cavanagh (6-1, 205, Sr.), Edina

LB Cade Plath (6-0, 215, Sr.), Chanhassen

LB Payton Shafer (6-1, 205, Sr.), Park (Cottage Grove)

DB Omar Brown (6-1, 185, Sr.), Minneapolis North

DB Luke Ryan (6-3, 190, Sr.), BOLD (Olivia)

DB Jenaro Wathum-Ocama (6-1, 183, Sr.), Woodbury

DB Cole Woodford (6-1, 160, Sr.), Redwood Valley (Redwood Falls)

Second Team

DL Kyle Atkinson (6-2, 285, Sr.), Burnsville

DL Lucas Becker (6-4, 260, Sr.), Blaine (Minneapolis)

DL Mitch Hendrickson (6-2, 205, Sr.), Holy Angels (Minneapolis)

DL Raphael Orubo (6-3, 280, Sr.), Woodbury

LB Kaden Johnson (6-4, 215, Jr.), St. Paul/Minnehaha/Blake (Minneapolis)

LB Collin Penn (6-0, 200, Sr.), Eden Prairie

LB Joe Rossebo (5-11, 205, Sr.), Woodbury

DB Terrell Hall (5-11, 185, Sr.), Winona

DB Jason Kaul (6-4, 200, Sr.), Blaine (Minneapolis)

DB Craig McDonald (6-2, 185, Jr.), St. Paul/Minnehaha/Blake (Minneapolis)

DB Marcus Shepley (6-3, 170, Sr.), Burnsville

SPECIAL TEAMS

K/P Hunter Dustman (6-3, 210, Jr.), St. Francis