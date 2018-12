2018 ALL-USA New Hampshire Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2018 American Family Insurance ALL-USA New Hampshire Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2018-19 season.

COACH OF THE YEAR: Derek Stank, Bedford

Stank guided the Bulldogs (12-0) to their second undefeated season and state championship in three years. Bedford punctuated its perfect season with a 28-14 victory over Pinkerton Academy in the Division I state championship game in Durham.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Curtis Harris, Nashua North

This super sophomore did it all as a two-way star for the Titans, rushing for 1,592 yards (8.0 yards/carry) with 22 TDs in addition to three passing TDs and a receiving score. As a defensive back, Harris made 124 tackles with an interception.

First Team

QB Parker McQuarrie (6-7, 208, Jr.), St. Paul’s (Concord)

RB Jordan Fuller (5-10, 200, Jr.), Winnacunnet (Hampton)

RB Curtis Harris (6-0, 170, So.), Nashua North

WR Joey Corcoran (6-2, 175, Jr.), St. Paul’s (Concord)

WR Lucien Mumpini (5-10, 160, Sr.), Bedford

TE Cody Stevens (6-2, 210, Sr.), Windham

OL Josh Berube (6-4, 255, Sr.), Londonderry

OL Michael Fleury (6-2, 290, Sr.), New Hampton

OL Allen Gault (6-0, 270, Sr.), Pinkerton Academy (Derry)

OL Torey Helton (6-4, 310, Jr.), Bedford

OL Chris Walsh (6-5, 310, Jr.), Tilton School

Second Team

QB Evan Cormier (6-0, 165, Sr.), Londonderry

RB Malcolm Bussey (5-10, 185, So.), St. Paul’s (Concord)

RB Ezra Jenifer (6-2, 220, Sr.), Proctor Academy (Andover)

WR Cole Glennon (6-2, 180, Sr.), Phillips Exeter Academy (Exeter)

WR Quinten Wimmer (6-2, 190, Jr.), Hollis-Brookline (Hollis)

TE Willem Federico (6-3, 215, Sr.), Dover

OL Jacob Collins (5-11, 220, Sr.), Bedford

OL Robbie Fahey (5-10, 235, Sr.), Pinkerton Academy (Derry)

OL Owen Gormley (5-10, 220, Jr.), Salem

OL Jordan Labossiere (5-8, 270, Sr.). Salem

OL Cole Keefe (6-0, 195, Sr.), Merrimack

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Ryan Toscano, Bedford

The state’s Gatorade Player of the Year, Toscano made 63 tackles (including 15 for loss) while recovering two fumbles and scoring a TD as a linebacker/safety hybrid, leading the Bulldogs (12-0) to the Division I state title. As a running back. Toscano amassed 1,020 yards along with 17 rushing TDs and three receiving TDs.

First Team

DL Christian Bourgeois (5-11, 190, Sr.), Bedford

DL Hunter Cleary (6-1, 190, Jr.), Proctor Academy (Andover)

DL Gannon Fast (6-0, 205, Sr.), Pinkerton Academy (Derry)

DL Pat Hagearty (6-3, 280, Sr.), Londonderry

LB Harrison LeGoullon (6-3, 230, Sr.), Bedford

LB Chandler Matson (6-0, 215, Sr.), Monadnock (Swanzey)

LB Ryan Toscano (6-0, 215, Sr.), Bedford

DB Owen Brickley (5-9, 180, Sr.), Plymouth

DB Jacob Cole (6-1, 190, Sr.), John Stark (Weare)

DB Ben Eichman (6-0, 185, Sr.), Merrimack

DB Adam Gray (5-9, 170, Sr.), Exeter

Second Team

DL Evan Cuddy (5-11, 215, Sr.), Goffstown

DL Marshall Mather (5-11, 190, Sr.), St. Paul’s (Concord)

DL Andrew Twite (6-0, 190, Sr.), Bedford

DL Jared White (5-11, 225, Sr.), Salem

LB Will Michaud (5-9, 180, Sr.), Salem

LB Devin Miller (6-0, 190, Jr.), Winnacunnet (Hampton)

LB Keegan Mills (6-0, 190, Jr.), Campbell (Litchfield)

DB Jake Dulac (6-1, 200, Sr.), New Hampton

DB Jake Holland (6-0, 170, Sr.), Londonderry

DB Nick Lombard (6-2, 150, Sr.), Pinkerton Academy (Derry)

DB Jakob Steele (6-3, 175, Sr.), Laconia

SPECIAL TEAMS

K/P Alex Tveter (6-4, 192, Sr.), Pinkerton Academy (Derry)