2018 ALL-USA New Jersey Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2018 American Family Insurance ALL-USA New Jersey Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2018-19 season.

COACH OF THE YEAR: Frank DeLano, Haddonfield

The 17-year head coach has led the Bulldawgs to 17 consecutive victories, including back-to-back South Jersey Group 2 championships. He also guided Haddonfield to a 17-7 victory over Hillside in the inaugural South/Central Group 2 bowl game.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Jada Byers, St. Joseph (Hammonton)

The junior speedster had a breakout season in 2018, leading the Wildcats to the Non-Public Group 2 championship. He rushed for 1,738 yards and 29 touchdowns on 214 carries, while grabbing 15 passes for 353 yards and four more scores.

First Team

QB Nick Kargman (6-4, 185, Sr.), Woodrow Wilson (Camden)

RB Jada Byers (5-7, 160, Jr.), St. Joseph (Hammonton)

RB Juwon Jackson (5-10, 180, Sr.), Piscataway

WR Stanley King (6-5, 175, Sr.), Woodrow Wilson (Camden)

WR Charles Njoku (6-5, 200, Sr.), Wayne Hills (Wayne)

TE Tyler Devera (6-4, 225, Sr.), Bergen Catholic (Oradell)

OL John Olmstead (6-6, 300, Sr.), St. Joseph (Metuchen)

OL Luke Wypler (6-4, 280, Jr.), St. Joseph (Montvale)

OL Austin Mosier (6-4, 275, Sr.), Piscataway

OL Wisdom Quarshie (6-3, 310, Sr.), St. Joseph (Hammonton)

OL Caedan Wallace (6-6, 310, Sr.), Hun (Princeton)

Second Team

QB Steve Lubischer (6-1, 180, Sr.), Red Bank Catholic

RB Johnny Martin (5-9, 200, So.), Highland (Blackwood)

RB Jermaine Corbett (5-7, 170, Jr.), Long Branch

WR Ronnie Hickman (6-2, 205, Sr.), DePaul (Wayne)

WR Max Baker (5-9, 170, Sr.), Ramapo (Franklin Lakes)

TE Kevin Bauman (6-5, 245, Jr.), Red Bank Catholic

OL CJ Hanson (6-5, 305, Sr.), St. John Vianney (Holmdel)

OL Bryan Felter (6-3, 290, Jr.), Bergen Catholic (Oradell)

OL Joe Rondi (6-4, 250, Sr.), Wayne Hills (Wayne)

OL Charley Burkhardt (6-2, 280, Sr.), Somerville

OL Kevin Cerruti (6-3, 285, Sr.), Long Branch

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Antonio Alfano, Colonia (Woodbridge)

The Alabama commit fought off constant double teams to show why he was the state’s top senior recruit. Alfano piled up 79 tackles, 28 tackles for loss, 17 quarterback hurries, 10 sacks and six forced fumbles.

First Team

DL Howard Cross (6-2, 265, Sr.), St. Joseph (Montvale)

DL Izaiah Henderson (6-4, 280, Sr.), Mater Dei (New Monmouth)

DL Antonio Alfano (6-4, 285, Sr.), Colonia (Woodbridge)

DL Jeremiah Grant (6-3, 240, Jr.), Bergen Catholic (Oradell)

LB Brian Ugwu (6-3, 220, Sr.), Hillside

LB Tirek Austin-Cave (6-2, 215, Jr.), Camden

LB Cody Simon (6-1, 210, Jr.), St. Peter’s (Jersey City)

DB Connor Holmes (5-9, 175, Sr.), Sayreville

DB Michael Jarmolowich (6-2, 190, Sr.), Delbarton (Morristown)

DB Omar Rogers (6-1, 195, Sr.), Burlington Township

DB Donovan Bunch (5-11, 165, Sr.), Winslow (Atco)

Second Team

DL RJ Oben (6-4, 240, Sr.), St. Peter’s (Jersey City)

DL Brad Lomax (6-2, 235, Sr.), St. Joseph (Hammonton)

DL Gabe Klaus (6-2, 215, Sr.), Haddonfield

DL Aaron Lewis (6-6, 235, Jr.), Williamstown

LB Mohammad Kamara (6-2, 210, Sr.), Newark Central

LB Mohamed Toure (6-2, 215, Sr.), Pleasantville

LB Jonathan Alvarado (6-1, 230, Sr.), Don Bosco (Ramsey)

DB Nyquee Hawkins (6-0, 175, Sr.), Orange

DB Donald Williams (6-1, 180, Sr.), Camden

DB Jordan Morant (6-1, 195, Jr.), Bergen Catholic (Oradell)

DB Connor Grieco (6-3, 200, Sr.), St. Joseph (Montvale)

SPECIAL TEAMS

K/P Guy Fava (6-1, 180, Sr.), Don Bosco (Ramsey)