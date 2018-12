2018 ALL-USA Ohio Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2018 American Family Insurance ALL-USA Ohio Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2018-19 season.

COACH OF THE YEAR: Tim Tyrrell, Archbishop Hoban (Akron)

Tyrrell led Hoban to its fourth straight state championship, culminating with a 42-28 win vs. Massillon (14-1) in the Division II title game. The Knights had never won a state championship before Tyrrell came aboard in 2013.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Evan Prater, Wyoming (Cincinnati)

Prater did it all for the Cowboys, who capped a perfect 15-0 season with the Division IV state championship. Prater passed for 2,181 yards and 28 touchdowns and ran for 1,788 yards and 32 scores.

First Team

QB Evan Prater (6-5, 190, Jr.), Wyoming (Cincinnati)

RB C.J. Charleston (5-11, 165, Sr.), Gilmour Academy (Gates Mills)

RB Miyan Williams (5-10, 210, Jr.), Winton Woods (Cincinnati)

WR Eric Curless (6-2, 190, Sr.), Anderson (Cincinnati)

WR Quintel Kent (6-0, 170, Sr.), St. Edward (Lakewood)

TE Caden Clark (6-3, 257, Jr.), Archbishop Hoban (Akron)

OL Michael Bergen (6-5, 277, Sr.), Avon

OL Zeke Correll (6-4, 285, Sr.), Anderson (Cincinnati)

OL Ryan Jacoby (6-5, 270, Sr.), Mentor

OL Paris Johnson (6-7, 285, Jr.), St. Xavier (Cincinnati)

OL Nolan Rumler (6-4, 300, Sr.), Archbishop Hoban (Akron)

Second Team

QB Mark Waid (6-3, 225, Sr.), Girard

RB Tyris Dickerson (5-10, 207, Sr.), Archbishop Hoban (Akron)

RB KJ Price (5-10, 185, Sr.), London

WR Jake Ryan (6-3, 170, Jr.), Jackson (Massillon)

WR Garrett Waite (5-10, 175, Sr.), Berea-Midpark (Berea)

TE Tyler Foster (6-6, 235, Sr.), Pickerington North

OL J.D. Duplain (6-5, 310, Sr.), Strongsville

OL Javon Lyons (6-3, 270, Jr.), St. Clairsville

OL Sam Rengert (6-7, 300, Jr.), Fairbanks (Milford Center)

OL Alex Robarge (6-4, 315, Sr.), Kenston (Chagrin Falls)

OL Luke Vannest (6-4, 300, Sr.), Hoover (North Canton)

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Cade Stover, Lexington

The 6-foot-5, 225-pound Stover did it all for Lexington (7-5). The Gatorade State Player of the Year recorded 178 tackles and four interceptions on defense while rushing for nearly 1,500 yards and 18 TDs as a running back.

First Team

DL Jowon Briggs (6-3, 275, Sr.), Walnut Hills (Cincinnati)

DL Zach Harrison (6-6, 245, Sr.), Olentangy Orange (Lewis Center)

DL Sam Jackson (6-0, 208, Sr.), Troy

DL Noah Potter (6-6, 250, Sr.), Mentor

LB Brady Blattner (5-10, 195, Sr.), Meadowbrook (Byesville)

LB Ivan Pace (6-0, 220, Sr.), Colerain (Cincinnati)

LB DeaMonte Trayanum (6-0, 215, Jr.), Archbishop Hoban (Akron)

DB Moses Douglass (6-2, 186, Sr.), Springfield

DB Matt Salopek (6-2, 210, Sr.), Archbishop Hoban (Akron)

DB Cade Stover (6-5, 225, Sr.), Lexington

DB Sammy Anderson (6-2, 170, Jr.), Trotwood-Madison (Trotwood)

Second Team

DL DeWayne Carter (6-4, 275, Sr.), Pickerington Central

DL Ja’Kobe Crowell (5-11, 210, Jr.), Central Catholic (Toledo)

DL Nate Leskovec (6-3, 255, Sr.), Solon

DL Gabe Newburg (6-5, 235, Sr.), Northmont (Clayton)

LB Dezman Cooper (6-2, 220, Sr.), Reynoldsburg

LB Sawyer Koons (5-11, 210, Jr.), Trimble (Glouster)

LB Ethan Royer (6-2, 215, Sr.), Hilliard Davidson (Hilliard)

DB Jett Elad (6-0, 180, Sr.), St. Ignatius (Cleveland)

DB Caden Kolesar (5-10, 194, Sr.), St. Edward (Lakewood)

DB Qian Magwood (6-0, 175, Jr.), Walnut Ridge (Columbus)

DB JJ Ross (6-1, 170, Sr.), Lakota West (West Chester)

SPECIAL TEAMS

K Charlie Sipe (6-2, 210, Sr.), Mason