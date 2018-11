2019 Naismith Trophy Girls High School Player of the Year Preseason Watch List

The Naismith Trophy has announced the 50 players on the watch list for the Girls High School Player of the Year award. The Player of the Year and All-America teams will be announced in March by the Atlanta Tipoff Club.

Name Class Pos. School Hometown State College Sarah Andrews Jr. PG MacArthur Irving TX Undeclared Azana Baines Sr. PG Gloucester Catholic Clementon NJ Duke River Baldwin Sr. POST Pleasant Home Andalusia AL Florida State Shaila Beeler Sr. PG Warren Central Indianapolis IN Indiana Francesca Belibi Sr. PF Regis Jesuit Aurora CO Stanford Breanna Beal Sr. W Rock Island Rock Island IL South Carolina Kierstan Bell Sr. G McKinley Canton OH Ohio State Aijha Blackwell Sr. G Whitfield School Berkeley MO Missouri Aliyah Boston Sr. POST Worcester Academy Worcester MA Undeclared Cameron Brink Jr. F Southridge Beaverton OR Stanford Kennedy Brown Sr. POST Derby Senior Derby KS Oregon State Jakia Brown-Turner Sr. W Bishop McNamara Temple Hills MD North Carolina State Samantha Brunelle Sr. F William Monroe Ruckersville VA Notre Dame Paige Bueckers Jr. PG Hopkins Eden Prairie MN Undeclared Chloe Chapman Sr. PG Our Lady of Good Counsel Mitchellville MD Georgia Caitlin Clark Jr. PG Dowling Catholic West Des Moines IA Undeclared Zia Cooke Sr. PG Rogers Toledo OH South Carolina Maori Davenport Sr. POST Charles Henderson Troy AL Rutgers Azzi Fudd Soph. G Saint John’s College Washington DC Undeclared Nyah Green Sr. SG Allen Allen TX Louisville Audrey Griffin Sr. W Ossining Senior Ossining NY UCONN Hannah Gusters Jr. POST Duncanville Duncanville TX Undeclared Rikki Harris Sr. PG North Central Indianapolis IN Ohio State Jayla Hemingway Sr. G Houston Collierville TN Mississippi State Jordan Horston Sr. G Columbus Africentric Columbus OH Tennessee Jordan Isaacs Sr. F St. Francis Alpharetta GA Georgia Rickea Jackson Sr. W Detroit Edison Public Academy Detroit MI Undeclared Angel Jackson Sr. POST Salesian Richmond CA USC Tai-Yanna Jackson Sr. POST East Chicago Central East Chicago IN Ole Miss Haley Jones Sr. W Archbishop Mitty Santa Cruz CA Undeclared Taylor Jones Sr. POST Dallas Christian Forney TX Oregon State Koi Love Sr. G Miami Country Day School Miami FL Vanderbilt Diamond Miller Sr. G Franklin Somerset NJ Maryland Jordyn Oliver Sr. G Prosper Prosper TX Baylor Charisma Osborne Sr. PG Windward Moreno Valley CA UCLA Jaden Owens Sr. PG Plano West Plano TX UCLA Ashley Owusu Sr. SG Paul VI Woodbridge VA Maryland Ramani Parker Sr. F Montverde Academy Montverde FL Louisville Jaida Patrick Sr. G Saddle River Day School West Haverstraw NY Duke Anaya Peoples Sr. PG Schlarman Academy Danville IL Notre Dame Ashten Prechtel Sr. POST Discovery Canyon Colorado Springs CO Stanford Sammie Puisis Sr. W William Mason Mason OH Florida State Kaelynn Satterfield Sr. W Christ the King Middle Village NY Ohio State Elizabeth Scott Sr. W Klein Oak Tomball TX Oklahoma Michelle Sidor Sr. PG Saddle River Day School Saddle River NJ Michigan Celeste Taylor Sr. G Long Island Lutheran Valley Stream NY Texas Hailey Van Lith Jr. PG Cashmere Wenatchee WA Undeclared McKenna Warnock Sr. W Monona Grove Marshall WI Iowa Rickie Woltman Sr. F Incarnate Word Academy Saint Louis MO Purdue Zoe Young Sr. G Valley Des Moines IA Maryland