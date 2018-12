2019 Under Armour All-America Game rosters revealed

Under Armour, Intersport and 3STEP Sports announced the rosters for the 2019 Under Armour All-America Game following the conclusion of the first-ever player draft.

The Under Armour All-America Game will kickoff Thursday, Jan. 3 in Orlando and be televised on ESPN2 at 6 p.m. ET.

Team Flash and Team Ballaholics will be coached by former NFL superstar Deion Sanders (Ballaholics) and former NFL coach Steve Mariucci (Flash).

The rosters can be seen below in full:

TEAM FLASH

# Name Pos. Height Weight School Hometown State College 1 Owen Pappoe OLB 6-1 212 Grayson Lawrenceville GA Auburn 2 George Pickens WR 6-5 205 Hoover Hoover AL Auburn 2 Mykael Wright DB 5-11 180 Valencia Castaic CA Oregon 3 John Dunmore WR 6-3 186 Chaminade Madonna Fort Lauderdale FL Penn State 4 Jaden Davis DB 5-10 170 St. Thomas Aquinas Lauderhill FL Oklahoma 6 Sheridan Jones DB 6-0 175 Bishop Sullivan Catholic High Norfolk VA Clemson 7 Noah Cain RB 5-11 205 IMG Academy Flower Mound TX Penn State 9 Brandon Turnage DB 6-1 175 Lafayette Oxford MS Alabama 10 Zach Calzada QB 6-3 195 Lanier Sugar Hill GA Texas A&M 11 Jeremiah Payton WR 6-1 188 Duncan U. Fletcher Jacksonville FL Miami 12 Julian Barnett DB/ATH 6-2 190 Belleville Harper Woods MI Michigan State 13 Jerrion Ealy RB 5-10 200 Jackson Prep Carthage MS Ole Miss 13 Donte’ Starks OLB 6-1 215 John Ehret Marrero LA LSU 14 Brendan Gant S 6-2 195 Kathleen Lakeland FL Florida State 15 Devonta Lee WR 6-2 212 Amite Fluker LA Undecided 16 Roschon Johnson QB 6-1 205 Port Neches-Groves Port Neches TX Texas 17 Nakobe Dean OLB 6-1 215 Horn Lake Horn Lake MS Georgia 18 Jordan Clark DB 5-10 175 University Laboratory School Baton Rouge LA Arizona State 18 Joey Yellen QB 6-3 215 Misson Viejo Coto de Caza CA Arizona State 19 Jordan Battle S 6-2 188 St. Thomas Aquinas Sunrise FL Alabama 23 Marquez Beason DB 5-11 178 Duncanville Duncanville TX Illinois 25 Daniel Carter RB 5-11 210 St. Thomas Aquinas Margate FL Pittsburgh 25 Savion Jackson DE 6-3 250 Clayton Clayton NC NC State 26 Jonathan Mingo WR 6-1 205 Brandon Pearl MS Ole Miss 26 Zacch Pickens DE 6-5 276 T. L. Hanna Anderson SC South Carolina 27 Chase Roberts WR 6-4 195 American Fork Highland UT BYU 27 Christian Williams DB 6-1 186 Daphne Daphne AL Alabama 29 Dannis Jackson WR 6-0 163 Sumrall Sumrall MS Ole Miss 30 Stanley King WR 6-5 195 Woodrow Wilson Camden NJ Louisville 32 Dylan Wright WR 6-4 200 West Mesquite Dallas TX Texas A&M 33 David Gbenda ILB 6-0 218 Cinco Ranch Katy TX Texas 37 Jamal Morris S 6-2 190 George Bush Houston TX Oklahoma 39 Jeremiah Criddell S/ATH 6-0 190 Mater Dei Eastvale CA Oklahoma 40 Anthony Solomon OLB 6-0 200 St. Thomas Aquinas Pembroke Pines FL Michigan 43 Jaleel McRae OLB 6-2 230 IMG Academy New Smyrna Beach FL Florida State 45 King Mwikuta DE/LB 6-5 235 Troup Westpoint GA Alabama 46 Bryton Constantin ILB 6-4 220 University Laboratory School Baton Rouge LA Clemson 47 Justin Eboigbe DL 6-5 255 Forest Park Forest Park GA Alabama 50 Nolan Rumler OG 6-3 305 Archbishop Hoban Kent OH Michigan 52 Nathan Pickering DT 6-5 280 Seminary Mt. Olive MS Mississippi State 58 Darnell Wright OT 6-6 295 Huntington Huntington WV Undecided 59 Derick Hall LB 6-4 218 Gulfport Gulfport MS Auburn 64 Wanya Morris OT 6-6 293 Grayson Loganville GA Tennessee 73 Evan Neal OT 6-7 360 IMG Academy Okeechobee FL Alabama 74 Trente Jones OT 6-5 286 Grayson Grayson GA Michigan 76 Zeke Correll OG 6-4 280 Anderson Cincinnati OH Notre Dame 77 Valentin Senn OT 6-7 290 BHAK Hall Volders Tirol, Austria Colorado 84 Hudson Henry TE 6-5 230 Pulaski Academy Little Rock AR Arkansas 88 Brayden Liebrock TE 6-5 215 Chandler Chandler AZ Texas 88 De’Monte Russell DE 6-5 220 Provine Jackson MS Mississippi State 91 Ishmael Sopsher DT 6-5 285 Amite Amite LA Undecided 92 Ivan Mora K 6-0 170 Dalton Dalton GA Wake Forest 97 Brady Weeks LS 6-0 230 Fort Zumwalt West Dardenne Prairie MO Minnesota 98 Cade York K 6-2 190 Prosper McKinney TX LSU 99 Charles Moore DT 6-4 250 Louisville Louisville MS Mississippi State

TEAM BALLAHOLICS

# Name Pos. Ht Wt School Hometown State College 1 Bo Nix QB 6-3 207 Pinson Valley Pinson AL Auburn 5 Te’Cory Couch DB 5-11 167 Chaminade Madonna Fort Lauderdale FL Miami 5 Arjei Henderson WR 6-2 190 Fort Bend Travis Sugarland TX Undecided 6 Sean Dollars RB 5-10 195 Mater Dei Ontario CA Oregon 7 Jaylen McCollough S 6-2 195 Hillgrove Austell GA Tennessee 8 Jayden Daniels QB 6-3 180 Cajon San Bernardino CA Arizona State 8 Kayvon Thibodeaux DE 6-5 242 Oaks Christian Los Angeles CA Oregon 9 Keon Zipperer TE 6-3 240 Lakeland Lakeland FL Florida 10 Akeem Dent DB 6-0 183 Palm Beach Central Royal Palm Beach FL Florida State 10 Theo Wease WR 6-2 195 Allen Allen TX Oklahoma 11 Brian Williams S 6-1 200 Bishop Dunne Red Oak TX Texas A&M 12 Michael Johnson Jr. QB 6-3 190 Sheldon Eugene OR Penn State 14 Jashawn Sheffield WR 6-1 185 Frederica Academy Brunswick GA Auburn 15 Kaiir Elam DB/ATH 6-1 180 The Benjamin School West Palm Beach FL Undecided 16 Lewis Cine S 6-3 180 Trinity Christian Texas MA Georgia 17 Marcus Washington WR 6-2 190 Trinity Catholic St. Louis MO Texas 19 Elijah Higgins WR 6-3 215 James Bowie Kyle TX Stanford 20 Travis Jay DB 6-2 190 Madison County Greenville FL Florida State 20 Jameson Williams WR 6-2 175 Cardinal Ritter College Prep Saint Louis MO Ohio State 21 Shilo Sanders DB 6-1 185 Trinity Christian Cedar Hill TX Undecided 21 Isaiah Williams WR/ATH 5-10 178 Trinity Catholic St. Louis MO Illinois 22 Devyn Ford RB 5-11 195 North Stafford Stafford VA Penn State 22 Kenyatta Watson II DB 6-2 183 Grayson Grayson GA Texas 24 Erick Young DB/S 6-2 206 George Bush Houston TX Texas A&M 28 Isaiah Spiller RB 6-1 200 Klein Collins Spring TX Texas A&M 28 Raymond Woodie III S 6-1 185 Florida State University Schools Tallahassee FL Florida State 29 Maurice Hampton Jr. DB 6-0 195 Memphis University School Arlington TN LSU 30 Tarian Lee Jr OLB 6-2 210 Godby Tallahassee FL Texas A&M 31 Quinten Johnson DB 5-11 195 St. John’s Silver Spring DC Michigan 32 Ge’Mon Eaford OLB 6-1 230 Deerfield Beach Deerfield Beach FL Oregon 33 Michael Jansey Jr. OLB 6-1 215 Batavia Batavia IL Northwestern 34 Shammond Cooper OLB 6-2 205 Trinity Catholic St. Louis MO Undecided 35 Kalen DeLoach OLB 6-1 200 Islands Savannah GA Florida State 36 Mazi Smith DT 6-3 290 East Kentwood Grand Rapids MI Michigan 38 Tre’Mon Morris-Brash DL 6-3 240 St. John’s College Alexandria VA Undecided 39 Will Reichard K 6-1 180 Hoover Hoover AL Alabama 41 Josh Calvert OLB 6-2 230 Oaks Christian Oak Park CA Washington 42 Brandon Smith OLB 6-5 215 Louisa County Louisa VA Penn State 44 Kevin Harris II DE 6-4 215 Grayson Grayson GA Alabama 48 Shane Lee ILB 6-1 240 St. Frances Academy Burtonsville MD Alabama 51 Deyavie Hammond OG 6-3 342 Lakeland Lakeland FL Florida 52 Keiondre Jones OG 6-4 330 Callaway LaGrange GA Auburn 55 Kenyon Green OT 6-5 315 Atascocita Humble TX Texas A&M 56 Devontae Dobbs OT 6-5 290 Belleville Detroit MI Michigan State 70 Jason Rodriguez OL 6-5 320 Oak Hills Oak Hills CA USC 71 Darrian Dalcourt C 6-4 295 St. Frances Academy Havre De Grace MD Alabama 74 Jowon Briggs DT 6-2 295 Walnut Hills Cincinnati OH Virginia 78 Amari Kight OT 6-7 300 Thompson Maylene AL Alabama 82 Jarrian Jones S/ATH 6-0 187 Northwest Rankin Brandon MS Mississippi State 90 Jaquaze Sorrells DT 6-3 280 Largo Clearwater FL Undecided 93 Joseph Wete DE 6-4 220 Gonzaga College Laurel MD Oklahoma 94 Tyler Davis DT 6-2 290 Wekiva Apopka FL Clemson 95 Seth MacKellar LS 5-11 195 JSerra Catholic Irvine CA Undecided 96 Blake Wilcox K 6-4 220 Kettle Moraine Pewaukee WI Wisconsin

