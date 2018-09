Super 25 Regional Football Rankings: Week 7

USA TODAY High School Sports’ Super 25 regional rankings in football is selected by the HSS staff with weekly rankings in five regions — East, Southeast, Midwest, Southwest and West.

Next rankings: Oct. 1

EAST

Maryland, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, New Jersey, New York, Connecticut, Vermont, Virginia, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts and Maine

St. John’s College, Washington, D.C. (4-0) St. Frances Academy, Baltimore (1-0) St. Joseph’s Prep, Philadelphia (2-0) St. Peter’s Prep, Jersey City, N.J. (3-1) Good Counsel, Olney, Md. (3-1) Bergen Catholic, Oradell, N.J. (3-1) DeMatha Catholic, Hyattsville, Md. (3-1) Gonzaga College, Washington, D.C. (5-0) Everett, Mass. (3-0) St. Joseph Regional, Montvale, N.J. (3-1)

SOUTHEAST

Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Tennessee, and South Carolina

1. IMG Academy, Bradenton, Fla. (3-1)

2. Miami Central (4-1)

3. St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla. (4-1)

4. Rome, Ga. (5-0)

5. Colquitt County, Norman Park, Ga. (6-0)

6. Dutch Fork, Irmo, S.C. (4-0)

7. T.L. Hanna, Anderson, S.C. (5-0)

8. Central, Phenix City, Ala. (5-0)

9. Mallard Creek, Charlotte (4-0)

10. Brentwood Academy, Tenn. (6-0)

MIDWEST

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, West Virginia and Wisconsin

1. Pickerington (Ohio) Central (5-0)

2. Warren Central, Indianapolis (6-0)

3. Archbishop Hoban, Akron, Ohio (5-0)

4. Mentor, Ohio (5-0)

5. Lincoln Way East, Frankfort, Ill. (5-0)

6. Colerain, Cincinnati (5-0)

7. Martinsburg, W. Va., (5-0)

8. Covington Catholic, Ky., (5-0)

9. Cass Tech, Detroit (5-0)

10. Muskegon, Mich. (5-0)

SOUTHWEST

Arkansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma and Texas

1. Allen, Texas (4-0)

2. Lake Travis, Texas (3-0)

3. University Lab, Baton Rouge, La. (4-0)

4. Duncanville, Texas (3-0)

5. John Curtis, River Ridge, La. (4-0)

6. North Shore, Galena Park, Texas (3-0)

7. Desoto, Texas (4-0)

8. Aledo, Texas (3-0)

9. Broken Arrow, Okla. (4-0)

10. Euless Trinity, Texas (3-0)

WEST

Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, and Wyoming

1. Mater Dei, Santa Ana, Calif. (4-1)

2. St. John Bosco, Bellflower, Calif. (5-0)

3. De La Salle, Corona, Calif. (6-0)

4. Centennial, Corona, Calif. (5-0)

5. Oaks Christian, Westlake Village, Calif. (6-0)

6. St. Louis, Honolulu, Hawaii (6-0)

7. Bingham, South Jordan, Utah (6-0)

8. JSerra, San Juan Capistrano, Calif. (5-0)

9. Chandler, Ariz. (4-1)

10. Mission Viejo, Calif. (6-0)