2019 All-American Bowl Rosters

The 2019 All-American Bowl presented by American Family Insurance will kickoff Saturday, Jan. 5 in San Antonio and be televised on NBC at 1 p.m. ET.

RELATED: All-American Bowl Coverage

The rosters can be seen below in full:

EAST

# Player Pos. Ht. Wt. School City State College 56 Antonio Alfano DL 6’5″ 285 Colonia Colonia NJ Alabama 4 David Bell WR 6’2″ 195 Warren Central Indianapolis IN Uncommitted 26 Kyle Bilodeau TE 6’5″ 238 Woodberry Forest School Woodberry Forest VA Purdue 38 Diwun Black LB 6’4″ 225 Osceola Kissimmee FL Florida 8 Dominick Blaylock WR 6’0″ 190 Walton Marietta GA Georgia 99 Khris Bogle DL 6’5″ 220 Cardinal Gibbons Fort Lauderdale FL Uncommitted 15 Jay Bramblett P 6’2″ 190 Hillcrest Tuscaloosa AL Notre Dame 22 Steele Chambers LB 6’2″ 225 Blessed Trinity Catholic Roswell GA Ohio State 75 Charles Cross OL 6’5″ 270 Laurel Laurel MS Mississippi State 20 Nick Cross DB 6’1″ 210 DeMatha Catholic Hyattsville MD Florida State 27 Quavaris Crouch RB 6’2″ 230 Harding University Charlotte NC Tennessee 11 Mohamoud Diabate LB 6’4″ 220 Auburn Auburn AL Florida 52 Lance Dixon LB 6’3″ 210 West Bloomfield West Bloomfield Township MI Penn State 28 Alex Felkins K 6’4″ 190 Holland Hall Tulsa OK Columbia 88 Tyler Fromm TE 6’4″ 225 Warner Robins Warner Robins GA Auburn 30 Quashon Fuller DL 6’4″ 270 Lehigh Senior Lehigh Acres FL Florida State 2 Eric Gray RB 5’11” 195 Lausanne Collegiate Memphis TN Tennessee 21 Nolan Groulx WR 5’11” 190 William A. Hough Cornelius NC Wake Forest 10 Kyle Hamilton DB 6’3″ 190 Marist School Atlanta GA Notre Dame 93 Zach Harrison DL 6’6″ 245 Olentangy Orange Lewis Center OH Ohio State 1 Jadon Haselwood WR 6’3″ 195 Cedar Grove Ellenwood GA Uncommitted 14 Ronnie Hickman DB 6’2″ 200 DePaul Catholic Wayne NJ Ohio State 5 Chris Hinton DL 6’4″ 280 Greater Atlanta Christian Norcross GA Michigan 31 Tyron Hopper LB 6’2″ 210 Roswell Roswell GA Florida 17 Sam Howell QB 6’2″ 215 Sun Valley Monroe NC North Carolina 43 Jestin Jacobs LB 6’3″ 210 Northmont Clayton OH Iowa 81 Cornelius Johnson WR 6’3″ 195 Brunswick School Greenwich CT Michigan 40 George Karlaftis DL 6’5″ 270 West Lafayette West Lafayette IN Purdue 18 Ramel Keyton WR 6’3″ 185 Marietta Marietta GA Tennessee 71 Andrew Kristofic OL 6’6″ 275 Pine-Richland Gibsonia PA Notre Dame 9 Frank Ladson WR 6’4″ 185 South Dade Homestead FL Clemson 55 Dontae Lucas OL 6’4″ 350 IMG Academy Bradenton FL Florida State 29 Chez Mellusi RB 6’1″ 205 Naples Naples FL Clemson 16 Graham Mertz QB 6’4″ 215 Blue Valley North Overland Park KS Wisconsin 76 Harry Miller OL 6’4″ 300 Buford Buford GA Ohio State 23 Tiawan Mullen DB 5’10” 160 Coconut Creek Pompano Beach FL Indiana 74 Doug Nester OL 6’7″ 310 Spring Valley Huntington WV Ohio State 19 Kane Patterson LB 6’1″ 220 Christ Presbyterian Nashville TN Clemson 3 Jaden Payoute DB 6’2″ 195 Lloyd C. Bird Chesterfield VA Virginia Tech 51 William Putnam OL 6’4″ 285 H.B. Plant Tampa FL Clemson 13 Wandale Robinson WR 5’9″ 180 Western Hills Frankfort KY Nebraska 6 Trey Sanders RB 6’2″ 215 IMG Academy Bradenton FL Alabama 53 Quentin Skinner LS 6’0″ 245 Buford Buford GA LSU 25 Cameron Smith DB 6’1″ 180 Westwood Blythewood SC South Carolina 34 Keontra Smith DB 6’0″ 200 Chaminade-Madonna Hollywood FL Miami 42 Nolan Smith DL 6’3″ 230 IMG Academy Bradenton FL Georgia 7 Tyrique Stevenson DB 6’2″ 200 Miami Southridge Miami FL Uncommitted 12 Taulia Tagovailoa QB 5’11” 205 Thompson Alabaster AL Alabama 77 Xavier Truss OL 6’7″ 330 Bishop Hendricken Warwick RI Georgia 44 Travon Walker DL 6’5″ 275 Upson Lee Thomaston GA Georgia 73 Caedan Wallace OL 6’5″ 305 The Hun School Princeton NJ Penn State 47 Byron Young DL 6’4″ 280 West Jones Laurel MS Alabama

WEST