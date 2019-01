2019 Polynesian Bowl rosters revealed

The Polynesian Bowl announced the rosters for the 2019 Polynesian Bowl following the conclusion of the first-ever player draft.

The Polynesian Bowl will kickoff Saturday, Jan. 19 in Hawaii and be televised on CBS Sports Network at 11 p.m. CT.

Team Makai (Ocean) and Team Mauka (Mountain) will be coached by former NFL head coach and player Jim Zorn (Makai) and former Oregon head coach Mike Bellotti (Mauka).

The rosters can be seen below in full:

TEAM MAKAI

Honorary Team Captain: Haloti Ngata

NAME POS. # HOMETOWN ANCESTRY SCHOOL Miki Ah You LB 18 Kahuku, Hawaii Samoan Washington Akili Arnold DB 25 Mission Viejo, Calif. Hawaiian/Samoan Utah State Diwun Black OLB 38 Kissimmee, Fla. Florida Khris Bogle DE 99 Fort Lauderdale, Fla. Alabama Jirehl Brock RB 21 Quincy, Ill. Iowa St Marcel Brooks OLB 7 Flower Mound, Texas LSU Julius Buelow OL 79 Kapolei, Hawaii Tongan Washington Duke Clemens OL 66 Honolulu, Hawaii Hawaiian/Samoan UCLA Jacob Conover QB 17 Chandler, Ariz. BYU Jeremiah Criddell DB 4 Santa Ana, Calif. Oklahoma Gunner Cruz QB 15 Queen Creek, Ariz. Washington St Ethan Erickson TE 89 Laie, Hawaii BYU Tamatoa Falatea WR 80 Honolulu, Hawaii Samoan Uncommitted Tausili Fiatoa OLB 40 Laie, Hawaii Samoan Navy Devyn Ford RB 22 Stafford, Va. Penn State Mase Funa LB 47 Santa Ana, Calif. Tongan Oregon Elijah Higgins WR 9 Austin, Texas Stanford George Holani RB 28 Bellflower, Calif. Tongan Boise State Tim Horn P 16 Honolulu, Hawaii Washington Giles Jackson WR 5 Oakley, Calif. Michigan Lolani Langi OLB 45 South Jordan, Utah Tongan N/A Logan Lee TE 87 Orion, Ill. Iowa Marist Liufau DB 10 Honolulu, Hawaii Samoan Notre Dame Treven Ma’ae DE 94 Las Vegas, Nev. Samoan Oregon Austin McNamara K/P 31 Gilbert, Ariz. Texas Tech Arasi Mose OL 78 Honolulu, Hawaii Hawaiian Hawai`i Puka Nacua WR 12 Orem, Utah Samoan USC Peni al Naulu ILB 54 Kapolei, Hawaii Tongan Washington St EJ Ndoma-Ogar OL 55 Allen, Texas Oklahoma Noa Ngalu DT 52 Menlo Park, Calif. Tongan Washington Joshua Pakola DE 8 Mountain View, Calif. Samoan/Tongan Stanford Trey Palmer WR 33 Kentwood, La. LSU Peter Parrish QB 1 Phenix City, Ala. LSU Simote Pepa DT 76 South Jordan, Utah Tongan N/A Tigeral Peterson ILB 13 Honolulu, Hawaii Samoan Hawai`i Matthew Pola-Mao DT 90 Chandler, Ariz. Samoan N/A Gino Quinones DE 44 Honolulu, Hawaii Hawaiian/Samoan USC Jason Rodriguez OL 77 Hesperia, Calif. USC Isaiah Rutherford DB 34 Carmichael, Calif. Notre Dame Simon Samarzich LS 35 Upland, Calif. Washington St Trey Sanders RB 6 Bradenton, Fla. Alabama Bula Schmidt OL 71 Seattle, Wash. Samoan Uncommitted Ishmael Sopsher DT 91 Amite, La. N/A Ryan Suliafu OL 67 San Juan Cap, Calif. Tongan Uncommitted Jonah Tauanu’u OL 75 Harbor City, Calif. Samoan Oregon Titus Toler DB 41 Bellflower, Calif. Wisconsin Henry To’oto’o LB 11 Concord, Calif. Samoan Uncommitted Maninoa Tufono ILB 50 Honolulu, Hawaii Samoan/Tokelauan USC Asa Turner DB 20 Carlsbad, Calif. Washington Caedan Wallace OL 72 Princeton, N.J. Penn State

TEAM MAUKA

Honorary Team Captain: JuJu Smith-Schuster