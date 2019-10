How the Super 25 Football Teams Fared: Week 10

Now that the high school football season is in full swing, here’s how the Super 25 ranked football teams fared for games Oct. 24-26.

* All Times ET (Eastern Standard Time)

1. Mater Dei, Santa Ana, California ( 8-0)

Next: Friday, Oct. 25 at No. 3 St. John Bosco (Bellflower, California), 10 p.m. ET

2. St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla. (7-0)

Next: Friday, Oct. 25 vs. Fort Lauderdale (Florida), 7 p.m. ET

3. St. John Bosco, Bellflower, California (8-0)

Next: Friday, Oct. 25 vs. No. 1 Mater Dei (Santa Ana, California), 10 p.m. ET

4. Duncanville, Texas (8-0)

Result: Won 48-0 at White (Dallas, Texas)

Next: Friday, Nov. 1 vs. Richardson (Texas), 8:30 p.m. ET

5. St. Frances Academy, Baltimore, Maryland (7-1)

Next: Oct. 25 vs. St. Thomas More (Oakdale, Connecticut), 7 p.m. ET

6. St. Louis, Honolulu, Hawaii (9-0)

Next: Saturday, Nov. 2 vs. Punahou (Honolulu), 1:30 a.m. PT

7. Katy, Texas (7-0)

Next: Friday, Oct. 25 vs. Cinco Ranch (Katy, Texas), 7:30 p.m. ET

8. De La Salle, Concord, California (8-1)

Next: Friday, Nov. 1 vs. Clayton Valley Charter (Concord, California), 10 p.m. ET

9. Lakeland, Florida (9-0)

Next: Friday, Oct. 25 vs. Kathleen (Lakeland, Florida), 7 p.m. ET

10. IMG Academy, Bradenton, Florida (7-1)

Next: Saturday, Oct. 26 vs. Norland (Miami, Florida), 3 p.m. ET

11. John Curtis, River Ridge, Louisiana (7-0)

Next: Friday, Oct. 25 at Holy Cross (New Orleans, Louisiana), 8 p.m. ET

12. Allen, Texas (7-0)

Next: Friday, Oct. 25 at Boyd (McKinney, Texas), 8 p.m. ET

13. Chandler, Arizona (8-0)

Next: Friday, Oct. 25 at Tucson High Magnet School (Arizona)

14. Bishop Gorman, Las Vegas, Nevada (8-1)

Result: Won 56-0 at Spring Valley (Las Vegas)

Next: Friday, Nov. 1 vs. Clark (Las Vegas), 10 p.m. ET

15. Male, Louisville, Kentucky (8-0)

Next: Friday, Oct. 25 vs Bullitt East (Mt. Washington, Kentucky), 7:30 p.m. ET

16. Mentor, Ohio (8-0)

Next: Friday, Oct. 25 vs. Euclid (Ohio), 7 p.. ET

17. Gonzaga, Washington, District of Columbia (7-1)

Next: Saturday, Oct. 26 vs. Bishop McNamara (Forestville, Maryland), 2 p.m. ET

18. Muskegon, Michigan (8-0)

Next: Oct. 25 vs. Reeths-Puffer (Muskegon, Michigan), 7 p.m. ET

19. North Shore, Galena Park, Texas (7-1)

Result: Won 54-25 at West Brook (Beaumont, Texas)

Next: Friday, Nov. 1 vs. Beaumont United (Beaumont, Texas), 8 p.m. ET

20. Carroll, Southlake, Texas (7-0)

Next: Oct. 25 vs. Keller (Texas) Central, 8 p.m. ET

21. Highland Springs, Virginia (7-0)

Next: Friday, Oct. 25 vs. Atlee (Mechanicsville, Virginia), 7 p.m. ET

22. Owasso, Oklahoma (7-0)

Next: Oct. 25 at. Mustang (Oklahoma), 8 p.m. ET

23. Dutch Fork, Irmo, South Carolina (8-0-1)

Next: Friday, Nov. 1 at White Knoll (Lexington, South Carolina), 7:30 p.m. ET

24. Corner Canyon, Draper, Utah (10-0)

Next: Friday, Nov. 1 vs. Davis (Kaysville, Utah)/Westlake (Saratoga Springs, Utah), 4 p.m. ET

25. Thompson, Alabaster, Alabama (8-0)

Next: Friday, Oct. 25 at Hewitt-Trussville (Trussville, Alabama)