How the Super 25 Football Teams Fared: Week 13

Now that the high school football season is in full swing, here’s how the Super 25 ranked football teams fared for games Nov. 14-16.

MORE: National Rankings | Regional Rankings

* All Times ET (Eastern Standard Time)

1. Mater Dei, Santa Ana, California ( 10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Bishop Amat (La Puente, California), 10:30 p.m. ET

2. St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla. (10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Plantation (Florida), 7:30 p.m.

3. Duncanville, Texas (10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. South Grand Prairie (Grand Prairie, Texas), 8:30 p.m.

4. St. John Bosco, Bellflower, California (9-1)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Calabasas (California)

5. St. Frances Academy, Baltimore, Maryland (11-1)

Result: Won 65-0 vs. Royalty Institute (Landover, MD)

Next: TBA

6. St. Louis, Honolulu, Hawaii (10-0)

Next: Friday, Nov. 22 vs. Mililani (Hawaii), 1 a.m. PT

7. Katy, Texas (11-0)

Result: Won 35-28 vs. Ridge Point (Missouri City, Texas)

Next: TBA

8. De La Salle, Concord, California (9-1)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Amador Valley (Pleasanton, California), 10 p.m. ET

9. Lakeland, Florida (11-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Tampa Bay Tech (Florida), 7:30 p.m. ET

10. IMG Academy, Bradenton, Florida (9-1)

Next: Season Complete

11. Allen, Texas (10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Sachse (Sachse, Texas), 8 p.m. ET

12. Chandler, Arizona (10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Chaparral (Scottsdale, Arizona), 10 p.m. ET

13. Bishop Gorman, Las Vegas, Nevada (10-1)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Green Valley (Henderson, Nevada), 10 p.m. ET

14. Mentor, Ohio (12-0)

Result: Won 34-13 vs. McKinley (Canton, Ohio)

Next: TBA

15. Male, Louisville, Kentucky (11-0)

Result: Won 27-8 vs. Fern Creek (Louisville, Kentucky)

Next: TBA

16. Muskegon, Michigan (10-0)

Next: Saturday November 16 vs. East Grand Rapids (Michigan)

17. North Shore, Galena Park, Texas (9-1)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Dobie (Houston, TX), 7 p.m. ET

18. Carroll, Southlake, Texas (10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Lewisville (Texas), 8 p.m. ET

19. Archbishop Rummel, Metairie, Louisiana (10-0)

Next: Friday, Nov. 22 vs. St. Augustine (New Orleans, Louisiana), TBA

20. Owasso, Oklahoma (10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Norman (Oklahoma), 8:30 p.m. ET

21. Dutch Fork, Irmo, South Carolina (11-0-1)

Result: Won 45-0 vs. Wando (Mount Pleasant, South Carolina)

Next: TBA

22. Lowndes, Valdosta, Georgia (10-0)

Next: Friday, Nov. 15 vs. Hillgrove (Powder Springs, Georgia), 8 p.m. ET

23. Corner Canyon, Draper, Utah (13-0)

Result: Won 34-7 vs. Lone Peak (Utah)

Next: TBA

24. McEachern, Powder Springs, Georgia (11-0)

Result: Won 47-29 at North Paulding (Dallas, Georgia)

Next: TBA

25. St. Joseph’s Prep, Philadelphia (8-2)

Next: Saturday, Nov. 16 vs. Northeast (Philadelphia), 6 p.m. ET