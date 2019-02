TOP 250: 2019 Composite Football Player Recruiting rankings

USA TODAY Sports has compiled the composite football rankings for the top 250 players in the Class of 2019.

The composite represents the average rankings of the three major recruiting services – 247Sports, ESPN, and Rivals along with the USA TODAY Chosen 25. The lower the average the better. For players who are not ranked by a particular service, the player receives a maximum number +10 based on the way players are ranked for each site beyond the last player (310 for ESPN, and 260 for Rivals, 35 for Chosen 25).

UPDATED: 2/6/19

Rank Player School Pos. College Chosen 25 247 ESPN Rivals AVG. 1 Nolan Smith IMG Academy (Bradenton, Fla.) DE Georgia 2 4 2 2 2.50 2 Kayvon Thibodeaux Oaks Christian (Thousand Oaks, Calif.) DE Oregon 1 6 1 6 3.50 3 Derek Stingley Jr. Dunham (Baton Rouge, La.) CB LSU 3 2 18 1 6.00 4 Jadon Haselwood Cedar Grove (Ellenwood, Ga.) WR Oklahoma 5 19 6 4 8.50 5 Antonio Alfano Colonia (Colonia, N.J.) DE Alabama 4 1 28 5 9.50 6 Trey Sanders IMG Academy (Bradenton, Fla.) RB Alabama 11 14 16 3 11.00 7 Darnell Wright Huntington (W.Va.) OL Uncommitted 8 25 5 16 13.50 8 Zach Harrison Olentangy Orange (Lewis Center, Ohio) DE Ohio St. 6 22 10 23 15.25 9 Bru McCoy Mater Dei (Santa Ana, Calif.) WR Texas 13 10 27 12 15.50 10 Spencer Rattler Pinnacle (Phoenix) QB Oklahoma 20 9 29 13 17.75 T11 Zacch Pickens T.L. Hanna (Anderson, S.C.) DE South Carolina 25 18 20 9 18.00 T11 Daxton Hill Booker T. Washington (Tulsa, Okla.) S Michigan 12 23 13 24 18.00 13 Kenyon Green Atascocita (Humble, Texas) OL Texas A&M 17 34 3 22 19.00 14 Evan Neal IMG Academy (Bradenton, Fla.) OT Alabama 35 32 4 8 19.75 T15 Theo Wease Jr. Allen (Texas) WR Oklahoma 9 37 33 11 22.50 T15 Logan Brown East Kentwood (Kentwood, Mich.) OL Wisconsin 21 7 15 47 22.50 17 John Emery Destrehan (La.) RB LSU 35 11 11 36 23.25 18 Garrett Wilson Lake Travis (Austin, Texas) WR Ohio St. 19 29 17 32 24.25 19 Nakobe Dean Horn Lake (Miss.) LB Georgia 24 21 24 31 25.00 T20 DeMarvin Leal Judson (Converse, Texas) DT Texas A&M 35 3 60 10 27.00 T20 Brandon Smith Louisa County (Mineral, Va.) LB Penn St. 35 12 22 39 27.00 T20 Wanya Morris Grayson (Loganville, Ga.) OT Tennessee 7 51 9 41 27.00 23 George Pickens Hoover (Hoover, Ala.) WR Auburn 14 41 54 7 29.00 24 Owen Pappoe Grayson (Loganville, Ga.) LB Auburn 22 28 8 59 29.25 T25 Clay Webb Oxford (Ala.) OL Georgia 23 55 14 28 30.00 T25 Travon Walker Upson-Lee (Thomaston, Ga.) OL Georgia 35 5 46 34 30.00 27 Charles Cross Laurel (Laurel, Miss.) OT Mississippi St. 15 8 84 17 31.00 28 Andrew Booth Archer (Lawrenceville, Ga.) CB Clemson 35 42 34 14 31.25 29 Jerrion Ealy Jackson Prep (Flowood, Miss.) RB Uncommitted 35 26 19 58 34.50 30 Harry Miller Buford (Buford, Ga.) OL Ohio St. 35 36 26 44 35.25 31 Chris Hinton Greater Atlanta Christian (Norcross, Ga.) DT Michigan 35 47 48 15 36.25 32 Bo Nix Pinson Valley (Pinson, Ala.) QB Auburn 35 62 23 29 37.25 33 Marcel Brooks Marcus (Flower Mound, Texas) LB LSU 35 17 86 18 39.00 34 Jordan Whittington Cuero (Cuero, Texas) WR Texas 35 59 40 33 41.75 35 Dominick Blaylock Walton (Marietta, Ga.) WR Georgia 35 44 36 55 42.50 36 Jayden Daniels Cajon (San Bernardino, Calif.) QB Arizona St. 35 35 44 57 42.75 37 Tyrique Stevenson Miami Southridge (Homestead, Fla.) CB Georgia 35 20 89 35 44.75 38 Kyle Ford Orange Lutheran (Orange, Calif.) WR USC 35 31 57 65 47.00 39 Frank Ladson Jr. South Dade (Homestead, Fla.) WR Clemson 35 65 38 56 48.50 40 Pierce Quick Hewitt-Trussville (Trussville, Ala.) OT Alabama 35 73 7 82 49.25 41 Chris Steele St. John Bosco (Bellflower, Calif.) CB Florida 18 68 95 19 50.00 42 Ishmael Sopsher Dunham (Baton Rouge, La.) DT Uncommitted 10 80 39 72 50.25 43 Mykael Wright Antelope Valley (Lancaster, Calif.) CB Oregon 35 63 25 81 51.00 44 Devontae Dobbs Belleville (Mich.) OL Michigan St. 16 60 12 122 52.50 45 Henry To’oto’o De La Salle (Concord, Calif.) LB Uncommitted 35 46 47 83 52.75 46 Jordan Battle St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.) S Alabama 35 54 92 37 54.50 47 Lewis Cine Trinity Christian School (Cedar Hill, Texas) CB Georgia 35 95 35 54 54.75 48 Kaiir Elam The Benjamin School (North Palm Beach, Fla.) CB Uncommitted 35 74 59 63 57.75 49 Zach Charbonnet Oaks Christian (Westlake Village, Calif.) RB Michigan 35 38 101 60 58.50 50 Jake Smith Notre Dame Prepatory (Scottsdale, Ariz.) WR Texas 35 77 76 48 59.00 51 Akeem Dent Palm Beach Central (West Palm Beach, Fla.) CB Florida St. 35 86 93 25 59.75 T52 Jeremiah Payton Duncan U. Fletcher (Neptune Beach, Fla.) WR Miami 35 78 61 76 62.50 T52 Baylor Cupp Brock (Brock, Texas) TE Texas 35 16 65 134 62.50 54 Tyler Johnson Oak Ridge (Conroe, Texas) OT Texas 35 87 32 97 62.75 55 Julian Barnett Belleville (Belleville, Mich.) CB Michigan St. 35 58 64 98 63.75 56 Nick Cross DeMatha Catholic (Hyattsville, Md.) S Florida St. 35 50 126 52 65.75 57 Joe Ngata Folsom (Folsom, Calif.) WR Clemson 35 43 159 27 66.00 58 Drake Jackson Centennial (Corona, Calif.) DE USC 35 52 142 38 66.75 59 Justin Eboigbe Forest Park (Forest Park, Ga.) DE Alabama 35 70 31 133 67.25 T60 Quavaris Crouch Harding (Charlotte, N.C.) RB Tennessee 35 123 42 70 67.50 T60 George Karlaftis West Lafayette (West Lafayette, Ind.) DE Purdue 35 27 71 137 67.50 62 Graham Mertz Blue Valley North (Overland Park, Kan.) QB Wisconsin 35 176 21 42 68.50 63 Ryan Hilinski Orange Lutheran (Orange, Calif.) QB South Carolina 35 131 66 45 69.25 64 Jonah Tauanu’u Narbonne (Harbor City, Calif.) OT Oregon 35 69 98 80 70.50 T65 Mase Funa Mater Dei (Santa Ana, Calif.) LB Oregon 35 96 53 101 71.25 T65 De’Gabriel Floyd Westlake (Westlake Village, Calif.) LB Texas 35 72 55 123 71.25 67 Brian Williams Bishop Dunne (Dallas, Texas) CB Texas A&M 35 126 41 84 71.50 68 Kyle Hamilton Marist School (Atlanta, Ga.) S Notre Dame 35 15 165 75 72.50 69 Charles Moore Louisville (Louisville, Miss.) DE Uncommitted 35 79 100 79 73.25 70 Nathan Pickering Seminary (Seminary, Miss.) DT Mississippi St. 35 64 78 117 73.50 71 Dylan Wright West Mesquite (Mesquite, Texas) WR Texas A&M 35 75 97 88 73.75 72 Trejan Bridges Hebron (Carrollton, Texas) WR Oklahoma 35 88 153 21 74.25 73 Jowon Briggs Walnut Hills (Cincinnati, Ohio) DT Virginia 35 116 75 73 74.75 74 Khris Bogle Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale, Fla.) DE Alabama 35 49 155 66 76.25 T75 Sean Rhyan San Juan Hills (San Juan Capistrano, Calif.) OT UCLA 35 33 134 104 76.50 T75 Amari Kight Thompson (Alabaster, Ala.) OT Alabama 35 101 30 140 76.50 77 Shane Lee St. Frances Academy (Baltimore, Md.) ILB Alabama 35 156 73 50 78.50 78 Byron Young West Jones (Laurel, Miss.) DE Alabama 35 76 105 103 79.75 79 Devyn Ford North Stafford (Stafford, Va.) RB Penn St. 35 108 146 40 82.25 T80 Jameson Williams Cardinal Ritter College Prep (Saint Louis, Mo.) WR Ohio St. 35 113 103 87 84.50 T80 Demani Richardson Waxahachie (Waxahachie, Texas) S Texas A&M 35 56 138 109 84.50 82 Faatui Tuitele St. Louis (Honolulu, Hawaii) DT Washington 35 122 88 100 86.25 83 Jacob Bandes Pittsburg Senior (Pittsburg, Calif.) DT Washington 35 57 51 203 86.50 84 Caedan Wallace Hun School (Princeton, N.J.) OL Penn St. 35 53 192 69 87.25 85 Elijah Higgins Bowie (Austin, Texas) WR Stanford 35 89 112 119 88.75 86 DeMarcco Hellams DeMatha Catholic (Hyattsville, Md.) S Alabama 35 107 128 86 89.00 87 Rian Davis Wekiva (Apopka, Fla.) LB Georgia 35 103 102 121 90.25 T88 Adisa Isaac Canarsie (Brooklyn, N.Y.) DE Penn St. 35 66 80 181 90.50 T88 Jeffery Carter Mansfield Legacy (Mansfield, Texas) CB Alabama 35 30 37 260 90.50 90 Kardell Thomas Southern University Lab School (Baton Rouge, La.) OG LSU 35 249 56 26 91.50 91 Sam Howell Sun Valley (Monroe, N.C.) QB North Carolina 35 104 120 111 92.50 T92 Erick Young George Bush (Houston, TX) CB Texas A&M 35 207 99 30 92.75 T92 Mark-Antony Richards Wellington (West Palm Beach, Fla.) ATH Uncommitted 35 83 154 99 92.75 94 Tyron Hopper Roswell (Roswell, Ga.) LB Florida 35 84 211 46 94.00 95 Mycah Pittman Calabasas (Calabasas, Calif.) WR Oregon 35 85 144 113 94.25 T96 Zeke Correll Anderson (Cincinnati, Ohio) OG Notre Dame 35 81 148 114 94.50 T96 Marquez Beason Duncanville (Duncanville, Texas) ATH Illinois 35 132 87 124 94.50 98 Wandale Robinson Western Hills (Frankfort, Ky.) RB Nebraska 35 40 244 61 95.00 99 Brandon Turnage Lafayette (Oxford, Miss.) CB Alabama 35 102 67 183 96.75 100 Jaren Handy Hattiesburg (Hattiesburg, Miss.) DE Auburn 35 91 127 135 97.00 T101 William Putnam Plant (Tampa, Fla.) OG Clemson 35 118 117 120 97.50 T101 Keon Zipperer Lakeland (Lakeland, Fla.) TE Florida 35 133 62 160 97.50 T103 Mazi Smith East Kentwood (Kentwood, Mich.) DT Michigan 35 170 45 142 98.00 T103 Treylon Burks Warren (Warren, Ark.) WR Arkansas 35 129 82 146 98.00 105 Doug Nester Spring Valley (Huntington, W.Va.) OG Ohio St. 35 146 72 156 102.25 106 Noah Cain IMG Academy (Bradenton, Fla.) RB Penn St. 35 267 69 43 103.50 107 Ramel Keyton Marietta (Marietta, Ga.) WR Tennessee 35 115 114 164 107.00 108 Tyler Owens Plano East (Plano, Texas) S Texas 35 24 310 62 107.75 T109 Trey Palmer Kentwood (Kentwood, La.) WR LSU 35 246 133 20 108.50 T109 Mohamoud Diabate Auburn (Auburn, Ala.) LB Florida 35 127 178 94 108.50 111 Ronnie Hickman DePaul Catholic (Wayne, N.J.) S Ohio St. 35 111 74 215 108.75 112 Trente Jones Grayson (Loganville, Ga.) OT Michigan 35 109 202 90 109.00 113 Christian Harris University Lab (Baton Rouge, La.) LB Alabama 35 71 79 260 111.25 114 Trezmen Marshall Clinch County (Homerville, Ga.) LB Georgia 35 144 77 195 112.75 115 David Bell Warren Central (Indianapolis, Ind.) WR Purdue 35 97 226 95 113.25 116 Kevin Harris Grayson (Loganville, Ga.) DE Alabama 35 117 91 211 113.50 117 Austin Stogner Prestonwood Christian (Plano, Texas) TE Oklahoma 35 93 70 260 114.50 118 John Dunmore Chaminade-Madonna Prep (Hollywood, Fla.) WR Penn St. 35 185 147 92 114.75 119 Austin Jones Bishop O’Dowd (Oakland, Calif.) RB Stanford 35 150 169 107 115.25 120 Quinn Carroll Edina (Minn.) OT Notre Dame 35 182 177 68 115.50 121 Cade Stover Lexington (Mansfield, Ohio) LB Ohio St. 35 67 268 96 116.50 122 Branson Bragg Crandall (Crandall, Texas) OC Stanford 35 82 152 210 119.75 123 Maurice Hampton Memphis (Tenn.) University School CB LSU 35 90 107 248 120.00 T124 Enokk Vimahi Kahuku (Hawaii) OG Uncommitted 35 119 204 129 121.75 T124 Trent McDuffie St. John Bosco (Bellflower, Calif.) CB Washington 35 61 131 260 121.75 126 Hudson Henry Pulaski Academy (Little Rock, Ark.) TE Arkansas 35 141 52 260 122.00 127 Zion Puckett Spalding (Griffin, Ga.) ATH Auburn 35 190 118 148 122.75 T128 Isaiah Williams Trinity Catholic (Saint Louis, Mo.) ATH Illinois 35 302 94 64 123.75 T128 Tyler Davis Wekiva (Apopka, Fla.) DT Clemson 35 227 58 175 123.75 130 Laiatu Latu Jesuit (Carmichael, Calif.) DE Washington 35 98 234 132 124.75 T131 Brendan Gant Kathleen (Lakeland, Fla.) S Florida St. 35 305 113 49 125.50 T131 Marcus Banks Dekaney (Houston, Texas) CB Alabama 35 136 278 53 125.50 133 Kenyatta Watson Grayson (Loganville, Ga.) CB Texas 35 280 83 112 127.50 134 Bill Norton Christian Brothers (Memphis, Tenn.) DE Georgia 35 100 121 260 129.00 T135 Siaki Ika East (Salt Lake City, Utah) DT LSU 35 204 185 93 129.25 T135 Joseph Anderson Oakland (Murfreesboro, Tenn.) DE South Carolina 35 140 240 102 129.25 T135 Savion Jackson Clayton (N.C.) DE North Carolina St. 35 172 50 260 129.25 138 Travis Jay Madison County (Fla.) CB Florida St. 35 154 161 172 130.50 139 Stephen Herron Jr. Trinity (Louisville, Ky.) WDE Stanford 35 153 172 163 130.75 140 Derick Hall Gulfport (Miss.) DE Auburn 35 171 140 180 131.50 141 Tyrion Davis Southern University Lab (Baton Rouge, La.) RB LSU 35 110 238 144 131.75 142 Puka Nacua Orem (Utah) WR USC 35 48 298 152 133.25 T143 Keiondre Jones Callaway (Hogansville, Ga.) OG Auburn 35 254 49 196 133.50 T143 Joseph Charleston Milton (Alpharetta, Ga.) S Clemson 35 125 227 155 135.50 145 Isaiah Spiller Klein Collins (Spring, Texas) RB Texas A&M 35 232 123 153 135.75 146 Noa Pola-Gates Williams Field (Gilbert, Ariz.) S Nebraska 35 134 260 116 136.25 T147 Nick Henrich Burke (Omaha, Neb.) LB Nebraska 35 92 294 127 137.00 T147 Diwun Black Osceola (Kissimmee, Fla.) LB Florida 35 45 310 158 137.00 149 Arjei Henderson Travis (Richmond, Texas) WR Florida 35 304 90 130 139.75 T150 Donte Starks John Ehret (Marrero, La.) LB LSU 35 229 136 161 140.25 T150 Cameron Smith Westwood (Blythewood, S.C.) CB South Carolina 35 39 296 191 140.25 152 Marcus Washington Trinity Catholic (Saint Louis, Mo.) WR Texas 35 292 130 105 140.50 153 Ray Parker Ruston (Ruston, La.) OT LSU 35 114 188 225 140.50 T154 Jaylen McCollough Hollgrove (Powder Springs, Ga.) S Tennessee 35 163 170 198 141.50 T154 Braylen Ingraham St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.) DE Alabama 35 165 124 242 141.50 156 Christian Williams Daphne (Ala.) S Alabama 35 219 174 141 142.25 157 Bryce Benhart Lakeville (Minn.) North OT Nebraska 35 121 275 139 142.50 T158 Dannis Jackson Sumrall (Sumrall, Miss.) WR Ole Miss 35 137 216 184 143.00 T158 David Gbenda Cinco Ranch (Katy, Texas) LB Texas 35 193 125 219 143.00 T158 De’Monte Russell Provine (Jackson, Miss.) DE Mississippi St. 35 142 135 260 143.00 161 Jaden Payoute Lloyd C. Bird (Chesterfield, Va.) ATH Virginia Tech 35 106 196 237 143.50 162 Dylan Morris Graham-Kapowish (Graham, Wash.) QB Washington 35 250 116 177 144.50 163 Bryton Constantin University Lab (Baton Rouge, La.) LB Clemson 35 209 129 206 144.75 164 Sheridan Jones Maury (Norfolk, Va.) CB Clemson 35 354 108 89 146.50 165 Jacob Lacey South Warren (Bowling Green, Ky.) DT Notre Dame 35 177 115 260 146.75 166 Sean Dollars Mater Dei (Santa Ana, Calif.) RB Oregon 35 317 164 74 147.50 167 Stacey Wilkins Camden Fairview (Camden, Ark.) OT Oklahoma 35 168 310 78 147.75 168 Devonta Lee Amite (La.) WR Uncommitted 35 189 242 126 148.00 169 Nolan Rumler Archbishop Hoban (Akron, Ohio) OG Michigan 35 179 182 199 148.75 T170 Trevor Keegan Crystal Lake South (Ill.) OT Michigan 35 184 171 208 149.50 T170 King Mwikuta Troup County (Lagrange, Ga.) DE Alabama 35 143 160 260 149.50 172 Darrian Dalcourt St. Frances Academy (Baltimore, Md.) OG Alabama 35 199 106 260 150.00 173 Ty Robinson Higley (Gilbert, Ariz.) DE Nebraska 35 166 310 91 150.50 174 Brayden Liebrock Chandler (Ariz.) TE Texas 35 208 283 77 150.75 175 Cornelius Johnson Brunswick School (Greenwhich, Conn.) WR Michigan 35 160 239 171 151.25 T176 Taulia Tagovailoa Thompson (Alabaster, Ala.) RB Alabama 35 180 143 260 154.50 T176 Lance Dixon West Bloomfield (West Bloomfield, Mich.) LB Penn St. 35 13 310 260 154.50 178 Jaquaze Sorrells Winter Park (Fla.) DT Uncommitted 35 325 43 217 155.00 179 Jeremiah Criddell Mater Dei (Santa Ana, Calif.) ATH Oklahoma 35 321 68 200 156.00 180 Sampson James Avon (Ind.) RB Indiana 35 183 230 185 158.25 181 Andrew Kristofic Pine-Richland (Gibsonia, Pa.) OT Notre Dame 35 120 228 260 160.75 182 Xavier Truss Bishop Hendricken (Warwick, R.I.) OT Georgia 35 188 166 260 162.25 183 Eric Gray Lausanne Collegiate School (Memphis, Tenn.) RB Michigan 35 99 263 260 164.25 184 Deyavie Hammond Lakeland (Lakeland, Fla.) OG Florida 35 253 110 260 164.50 185 Daniel Heimuli Menlo-Atherton (Menlo Park, Calif.) LB Uncommitted 35 155 310 159 164.75 186 Keontra Smith Chaminade-Madonna Prep (Hollywood, Fla.) S Miami 35 138 231 260 166.00 T187 Chris Adimora Mayfair (Lakewood, Calif.) S Texas 35 192 289 154 167.50 T187 C.J. Clark North Stanley (New London, N.C.) DT North Carolina St. 35 173 276 186 167.50 T189 Quashon Fuller Lehigh Senior (Lehigh Acres, Fla.) DE Florida St. 35 206 194 246 170.25 T189 Ryland Goede Kennesaw Mount (Kennesaw, Ga.) TE Georgia 35 235 151 260 170.25 191 Avery Huff St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.) LB Miami 35 167 310 170 170.50 192 Isaiah Rutherford Jesuit (Carmichael, Calif.) CB Notre Dame 35 231 310 110 171.50 193 Steele Chambers Blessed Trinity Catholic (Roswell, Ga.) ATH Ohio St. 35 145 247 260 171.75 194 Max Williams Junipero Serra (Gardena, Calif.) CB USC 35 323 183 147 172.00 195 Anthony Harris Havelock (N.C.) S Tennessee 35 148 246 260 172.25 T196 Dontae Lucas IMG Academy (Bradenton, Fla.) OG Florida St. 35 377 212 67 172.75 T196 Jahfari Harvey Vero Beach (Fort Pierce, Fla.) DE Miami 35 158 310 188 172.75 198 Bryan Hudson Scott County (Georgetown, Ky.) OT Virginia Tech 35 149 252 260 174.00 199 Milton Wright Christian Academy of Louisville (Ky.) WR Purdue 35 159 280 223 174.25 200 Langston Anderson Heritage (Midlothian, Texas) WR Oklahoma St. 35 94 310 260 174.75 201 Grayson Boomer Collinsville (Okla.) TE Oklahoma St. 35 218 187 260 175.00 202 Tanner Bowles Glasgow (Ky.) OG Alabama 35 186 222 260 175.75 203 Osita Smith Wilde Lake (Columbia, Md.) S West Virginia 35 147 264 260 176.50 204 Salim Turner-Muhammad Espiscopal (Alexandria, Va.) ATH Stanford 35 223 189 260 176.75 205 Tristan Sinclair San Ramon Valley (Danville, Calif.) LB Stanford 35 105 310 260 177.50 206 D.J. Dale Clay-Chalkville (Pinson, Ala.) DT Alabama 35 239 179 260 178.25 207 D’Von Ellies McDonogh School (Owings Mills, Md.) DT Penn St. 35 112 310 260 179.25 208 Josh Calvert Oaks Christian (Westlake Village, Calif.) LB Washington 35 242 267 178 180.50 209 Cam’Ron Kelly Oscar Smith (Chesapeake, Va.) ATH Auburn 35 205 224 260 181.00 210 Jalen Perry Dacula (Ga.) CB Michigan 35 268 235 190 182.00 T211 Tyus Fields Hough (Cornelius, N.C.) ATH Tennessee 35 241 193 260 182.25 T211 Max Duggan Lewis Central (Council Bluffs, Iowa) QB TCU 35 124 310 260 182.25 T213 Lance Wilhoite Franklin Road Academy (Nashville, Tenn.) WR Oregon 35 539 85 71 182.50 T213 Joshua Pakola St. Francis (Mountain View, Calif.) DE Stanford 35 313 251 131 182.50 215 Woodi Washington Oakland (Murfreesboro, Tenn.) CB Oklahoma 35 335 310 51 182.75 216 Donavon Greene Mount Airy (Mount Airy, N.C.) WR Wake Forest 35 128 310 260 183.25 T217 Jude Wolfe St. John Bosco (Bellflower, Calif.) TE USC 35 151 310 239 183.75 T217 Colby Bowman St. John Bosco (Bellflower, Calif.) WR Stanford 35 195 245 260 183.75 T217 Keaton Ellis State College Area (State College, Pa.) CB Penn St. 35 130 310 260 183.75 220 Warren McClendon Brunsick (Ga.) OT Georgia 35 243 291 167 184.00 221 EJ Ndoma-Ogar Allen (Texas) OG Oklahoma 35 217 225 260 184.25 222 Breece Hall Northwest (Wichita, Kan.) RB Iowa St. 35 135 310 260 185.00 223 Daimarqua Foster Hirschi (Wichita Falls, Texas) RB TCU 35 139 310 260 186.00 224 Patrick Herbert Sheldon (Eugene, Ore.) TE Oregon 35 162 310 240 186.75 225 Keyon Ware-Hudson Mater Dei (Santa Ana, Calif.) DT Oregon 35 260 310 145 187.50 226 Isaiah Hookfin Dulles (Sugarland, Texas) OT Texas 35 237 310 169 187.75 227 Jarrian Jones Northwest Rankin (Brandon, Miss.) ATH Mississippi St. 35 262 198 260 188.75 T228 Ge’Mon Eaford Deerfield Beach (Fla.) OLB Oregon 35 350 111 260 189.00 T228 Kane Patterson C.P.A. (Nashville, Tenn.) LB Clemson 35 202 259 260 189.00 T230 John Olmstead Saint Joseph (Metuchen, N.J.) OT Notre Dame 35 363 241 118 189.25 T230 Joseph Weté Gonzaga College (Washington, DC) DE Oklahoma 35 330 132 260 189.25 T230 Jestin Jacobs Northmont (Clayton, Ohio) LB Iowa 35 152 310 260 189.25 233 Joe Tippman Bishop Dwenger (Fort Wayne, Ind.) OT Wisconsin 35 157 310 260 190.50 T234 Stephon Wright Cathedral (Los Angeles) DE Arizona St. 35 256 310 165 191.50 T234 Karsen Barnhart Paw Paw (Mich.) OG Michigan 35 161 310 260 191.50 236 Hakeem Beamon Manchester (Midlothian, Va.) DE Penn St. 35 164 310 260 192.25 237 NaNa Osafo-Mensah Nolan Catholic (Fort Worth, Texas) DE Notre Dame 35 222 255 260 193.00 238 Myron Warren Many (La.) DE Texas 35 169 310 260 193.50 239 Chez Mellusi Naples (Fla.) RB Clemson 35 343 139 260 194.25 240 Jason Blissett Poly Prep (Brooklyn, N.Y.) DT Miami 35 174 310 260 194.75 241 Roman Harrison Bainbridge (Ga.) DE Tennessee 35 175 310 260 195.00 242 Joshua Harris Person High (Roxboro, N.C.) DT North Carolina St. 35 294 310 143 195.50 T243 Makiya Tongue University Lab (Baton Rouge, La.) ATH Georgia 35 392 96 260 195.75 T243 Eugene Asante Westfield (Chantilly, Va.) LB Uncommitted 35 178 310 260 195.75 245 Triston Miller Charlotte County Day (N.C.) OT North Carolina 35 181 310 260 196.50 246 Marcus Stripling Mayde Creek (Houston, Texas) DE Oklahoma 35 270 310 174 197.25 247 Anthony Bradford Muskegon (Mich.) OT LSU 35 361 310 85 197.75 248 Jaydon Hill Bob Jones (Madison, Ala.) CB Florida 35 187 310 260 198.00 249 Kalen Deloach Islands (Savannah, Ga.) LB Florida St. 35 330 195 234 198.50 250 Jack Kiser Pioneer (Royal Center, Ind.) LB Notre Dame 35 191 310 260 199.00

