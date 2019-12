Super 25 Regional High School Boys Basketball Rankings: Week 1

USA TODAY High School Sports will make Super 25 Regional Rankings for boys basketball this season as selected by the USA TODAY High School Sports staff with weekly rankings in five regions — Northeast, Midwest, South, Frontier and Pacific. These are the preseason boys basketball rankings for the 2019-20 season.

TOP 25: Week 1

ALL-USA PRESEASON: Boys Team | Girls Team

NORTHEAST

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, Maine, New Jersey, New York, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.

Patrick School, Hillside, New Jersey (0-0) Long Island Lutheran, Brookville, New York (0-0) DeMatha Catholic, Hyattsville, Maryland (1-0) Roman Catholic, Philadelphia (0-0) Roselle Catholic, Roselle, New Jersey (0-0) Archbishop Stepinac, White Plains, New York (0-0) Gonzaga, Washington, District of Columbia (2-0) Camden, New Jersey (0-0) First Love Christian Academy, Washington, Pennsylvania (4-1) Baltimore Polytechnic, Towson, Maryland (0-0)

SOUTH

Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia.

Montverde Academy, Florida (2-0) IMG Academy, Bradenton, Florida (1-0) McEachern, Powder Springs, Georgia (6-0) Paul VI, Fairfax, Virginia (1-0) Oak Hill Academy, Mouth of Wilson, Virginia (10-1) Briarcrest Christian School, Eads, Tennessee (3-0) Grayson, Loganville, Georgia (7-0) Hamilton Heights Christian Academy, Chattanooga, Tennessee (8-0) Millbrook, Raleigh, North Carolina (4-0) Norcross, Georgia (5-0)

MIDWEST

Iowa, Indiana, Illinois, Kentucky, Michigan, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, West Virginia, Wisconsin.

Huntington Prep, West Virginia (5-0) Morgan Park, Chicago (2-0) Minnehaha Academy, Minneapolis (0-0) Hamilton, Sussex, Wisconsin (0-0) Archbishop Moeller, Cincinnati (1-0) Lincoln, Ypsilanti, Michigan (0-0) La Lumiere, La Porte, Indiana (4-0) Whitney Young, Chicago (0-1) Teays Valley Christian Prep, West Virginia (6-1) Lawrence Central, Indiana (0-0)

FRONTIER

Arkansas, Colorado, Idaho, Kansas, Montana, New Mexico, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming.

Wasatch Academy, Mount Pleasant, Utah (3-0) Sunrise Christian Academy, Bel Aire, Kansas (4-0) Duncanville, Texas (5-2) Westlake, Texas (10-1) Ridge Point, Missouri City, Texas (7-1) Booker T. Washington, Tulsa, Oklahoma (0-0) Jacksonville, Arkansas (2-0) Denton Guyer, Texas (4-0) Mansfield Timberview, Arlington, Texas (4-1) Bishop Miege, Shawnee Mission, Kansas (0-0)

PACIFIC

Alaska, Arizona, California, Hawaii, Nevada, Oregon, Washington.