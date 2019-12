Super 25 Regional High School Girls Basketball Rankings: Week 1

USA TODAY High School Sports will make Super 25 Regional Rankings for girls basketball this season as selected by the USA TODAY High School Sports staff with weekly rankings in five regions — Northeast, Midwest, South, Frontier and Pacific. These are the preseason girls basketball rankings for the 2019-20 season.

*Records are through December 3

NORTHEAST

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, Maine, New Jersey, New York, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.

Riverdale Baptist, Upper Marlboro, Maryland (3-0) Christ the King, Middle Village, New York (0-0) New Hope Academy, Landover Hills, Maryland (2-2) Bishop McNamara, Forestville, Maryland (2-1) St. Frances Academy, Baltimore, Maryland (1-0) South Shore, Brooklyn, New York (0-0) Neumann-Goretti, Philadelphia (0-0) Blair Academy, Blairstown, New Jersey (1-0) Roland Park Country, Baltimore, Maryland (0-0) St. Rose, Belmar, New Jersey (0-0)

SOUTH

Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia.

Tampa Bay Tech, Tampa, Florida (4-0) Westlake, Atlanta (3-0) Hamilton Heights Christian Academy, Chattanooga, Tennessee (3-1) Princess Anne, Virginia Beach, Virginia (1-0) Southeast, Raleigh, North Carolina (4-0) Lake Highland Prep, Orlando, Florida (5-0) Hazel Green, Alabama (8-0) Miami (Florida) Country Day (2-1) Ramsay, Birmingham, Alabama (12-0) Holy Innocents’ Episcopal School, Atlanta, Georgia (5-1)

MIDWEST

Iowa, Indiana, Illinois, Kentucky, Michigan, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, West Virginia, Wisconsin.

Hopkins, Minnetonka, Minnesota (5-0) Detroit Edison Academy, Detroit (0-0) Africentric, Columbus, Ohio (1-0) Mount Notre Dame, Cincinnati (4-0) Maine West, Des Plaines, Illinois (7-0) Fairmont, Kettering, Ohio (3-0) Lawrence North, Indianapolis (9-0) Hamilton Southeastern, Fishers, Indiana (7-1) Southfield A&T, Southfield, Michigan (0-0) Wayzata, Plymouth, Minnesota (5-0)

FRONTIER

Arkansas, Colorado, Idaho, Kansas, Montana, New Mexico, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming.

DeSoto, Texas (6-0) South Grand Prairie, Texas (14-0) Northside, Fort Smith, Arkansas (2-0) Duncanville, Dallas, Texas (11-3) MacArthur, Irving, Texas (7-2) Cherry Creek, Colorado (0-0) Fremont, Utah (2-0) Westlake, Austin, Texas (12-2) Bishop Miege, Kansas (0-0) Grandview, Aurora, Colorado (0-0)

PACIFIC

Alaska, Arizona, California, Hawaii, Nevada, Oregon, Washington.