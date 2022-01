2022 Naismith High School Girls Midseason Team Released

The Atlanta Tipoff Club announced the 2022 Jersey Mike’s Naismith High School Girls Midseason team on Wednesday.

The list of 25 players features:

Spring Valley (Nev.) PG Aaliyah Gayles

Hardin Jefferson (Texas) G Ashlon Jackson

Cardinal Newman (S.C.) P Ashlyn Watkins

Homestead (Ind.) W Ayanna Patterson

La Jolla Country Day School (Calif.) P Breya Cunningham

Winton Woods (Ohio) PG Chance Gray

Classen SAS (Okla.) W Darianna Littlepage-Buggs

Adolfo Camarillo (Calif.) F Gabriela Jaquez

IMG Academy (Fla.) F Grace VanSlooten

Cathedral Catholic (Calif.) P Isuneh Brady

Montverde Academy (Fla.) F Janiah Barker

Sierra Canyon (Calif.) G Judea Watkins

Red Bank Catholic (N.J.) W Justine Pissott

Sidwell Friends School (Washington D.C.) PG Kiki Rice

Mount Notre Dame (Ohio) G KK Bransford

Grandview (Colo.) P Lauren Betts

Hopkins (Minn.) F Maya Nnjai

Parkway (La.) G Mikaylah Williams

Long Island Lutheran (N.Y.) G Paris Clark

Saddle River Day School (N.J.) G Paulina Paris

Valor Christian (Colo.) P Raegen Beers

Academy (Mich.) G Ruby Whitehorn

American Heritage (Fla.) G Ta’Niya Latson

East Clarendon (S.C.) PG Talaysia Cooper

Fremont (Utah) F Timea Gardner

Cunningham, Watson and Williams are the lone juniors on the list. Players on the list are committed to collegiate programs such as USC, Duke, South Carolina, UConn, Oregon, Baylor, UCLA, Georgia, Tennessee, Notre Dame, Stanford, Arizona, North Carolina, Florida State, Oregon State and Clemson.