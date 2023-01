These 114 players made the 2023 All-American Bowl roster

High school football’s all-star game will be played on Saturday in San Antonio, Texas – the site of the 2023 All-American Bowl.

Here are the 114 players who made the cut, according to On3.

The All-American Bowl West team has 60 players:

Quarterbacks

Lincoln Kienholz

Pierre (S.D.) T.F. Riggs

#2 Kenny Minchey (not participating)

Hendersonville (Tenn.) Pope John Paul II

#10 Pierce Clarkson

Bellflower (Calif.) St. John Bosco

#16 Austin Novosad

Dripping Springs (Texas)

Running Backs

#0 Quinten Joyner

Manor (Texas)

#4 Rueben Owens

El Campo (Texas)

#25 Samuel Singleton Jr.

Orange Park (Fla.) Fleming Island

Wide Receivers

Cordale Russell

Mesquite (Texas)

#1 Rico Flores Jr.

Folsom (Calif.)

#3 DeAndre Moore Jr.

Los Alamitos (Calif.) St. John Bosco

#5 TJ McWilliams

Indianapolis (Ind.) North Central

#7 Mikal Harrison-Pilot

Temple (Texas)

#9 Adarius Redmond

Powell (Tenn.)

#11 Jamari Johnson

Inglewood (Calif.)

#13 Jurrion Dickey (not particating)

Palo Alto (Calif.) Menlo-Atherton

#14 Malachi Coleman

Lincoln (Neb.) East

#15 Ryan Niblett

Houston (Texas) Eisenhower

#80 Malik Elzy

Chicago (Ill.) Simeon

Tight Ends

#8 Walker Lyons

Folson (Calif.)

#17 Lawson Luckie (not participating)

Norcross (Ga.)

Offensive Linemen

Sullivan Absher

Belmont (N.C.) South Point

#55 Spencer Fano

Provo (Utah) Timpview

#56 Tyson Paala-Ruffins

Long Beach (Calif.) Poly

#64 Joshua Bates

Durango (Colo.)

#71 Shamurad Umarov

Alpharetta (Ga.) Denmark

#72 Zechariah Owens

McDonough (Ga.) ELCA

#73 Charles Jagusah

Rock Island (Ill.) Alleman

#74 Kadyn Proctor

Des Moines (Iowa) Southeast Polk

#75 Isaiah Robinson (not participating)

Arlington (Texas) Lamar

#76 Caleb Lomu

Gilbert (Ariz.) Highland

#77 Colton Thomasson

Spring Branch (Texas) Smithson Valley

Defensive Linemen

Princewill Umanmielen

Manor (Texas)

#9 Tomarrion Parker

Phenix City (Ala.) Central

#15 Keldric Faulk

Highland Home (Ala.)

#17 Matayo Uiagalelei

Bellflower (Calif.) St. John Bosco

#19 Yhonzae Pierre

Eufaula (Ala.)

#31 Caleb Herring (not participating)

Murfreesboro (Tenn.) Riverdale

#33 Joshua Mickens

Indianapolis (Ind.) Lawrence Central

#44 Bai Jobe

Norman (Okla.) Community Christian School

#47 Anthony James

Wylie (Texas) East

Linebackers

#3 Tre Edwards III

Chula Vista (Calif.) Mater Dei Catholic

#6 Anthony Hill Jr.

Denton (Texas) Ryan

#7 Samuel Omosigho

Crandall (Texas)

#10 Tausili Akana

Kahuku (Hawaii) Skyridge

#11 Arion Carter

Smyrna (Tenn.)

#20 Blake Nichelson

Ripon (Calif.) Manteca

#34 Drayk Bowen

Merrillville (Ind.) Andrean

Defensive Backs

#0 Jasiah Wagoner

Spanaway (Wash.) Spanaway Lake

#2 Dalton Brooks

Shiner (Texas)

#4 Aaron Williams

Corona (Calif.) St. John Bosco

#5 Caleb Presley

Sammamish (Wash.) Rainier Beach

#8 Jelani McDonald

Waco (Texas) Connolly

#12 Braxton Myers

Coppell (Texas)

#21 Cole Martin

Chandler (Ariz.) Basha

#22 Calvin Simpson-Hunt

Waxahachie (Texas)

#23 Micah Bell

Houston (Texas) Kinkaid School

#24 Jordan Shaw

Downey (Calif.) St. Pius X

Special Teams

K- Nicolas Radicic

Coppell (Texas)

P- Tyler White

Southlake (Texas) Carroll

LS- Grant Rountree

Lebanon (Tenn.) Wilson Central

Meanwhile, the All-American Bowl East team has 54:

Quarterbacks

#5 Dante Moore

Detroit (Mich.) King

#9 Aidan Chiles

Downey (Calif.)

#10 Eli Holstein

Zachary (La.)

#12 Christopher Vizzina

Birmingham (Ala.) Briarwood Christian

Running Backs

#3 Treyaun Webb

Jacksonville (Fla.) Trinity Christian Academy

#4 Mark Fletcher

Fort Lauderdale (Fla.) American Heritage

#22 Justice Haynes

Roswell (Ga.) Buford

Wide Receivers

#0 Jalen Brown

Miami (Fla.) Gulliver Prep

#1 Brandon Inniss

Miami Gardens (Fla.) American Heritage

#2 Rodney Gallagher

Uniontown (Pa.) Laurel Highlands

#8 Hykeem Williams

Fort Lauderdale (Fla.) Stranahan

#11 Jaed’n Skeete

West Roxbury (Mass.) Catholic Memorial

#14 Nathaniel Joseph

Miami (Fla.) Edison

#15 Kenric Lanier

Decatur (Ga.)

#17 Carnell Tate

Chicago (Ill.) IMG Academy

#24 Cameron Seldon

Heathsville (Va.) Northumberland

Tight Ends

#6 Olsen Patt Henry

Naples (Fla.) First Baptist Academy

#19 Pearce Spurlin

Santa Rosa Beach (Fla.) South Walton

Offensive Linemen

#53 Kelton Smith

Columbus (Ga.) Carver

#54 Luke Montgomery

Findlay (Ohio)

#63 Samson Okunlola

Brockton (Mass.) Thayer Academy

#64 Caden Jones

Gretna (La.) De La Salle

#71 Payton Kirkland

Orlando (Fla.) Dr. Phillips

#74 Jven Williams

Reading (Pa.) Wyomissing

#75 Connor Lew

Kennesaw (Ga.) Mountain

#78 Monroe Freeling

Mount Pleasant (S.C.) Oceanside Academy

#79 DJ Chester

Conyers (Ga.) Eagle’s Landing Christian

Defensive Linemen

Darron Reed

Columbus (Ga.) Carver

#9 Brenan Vernon

Mentor (Ohio)

#11 Damon Wilson

Venice (Fla.)

#17 Kamran James

Orlando (Fla.) Olympia

#35 Daevin Hobbs

Concord (N.C.) Jay M Robinson

#55 Jamaal Jarrett (not participating)

Greensboro (N.C.) Grimsley

#86 Vic Burley

Warner Robins (Ga.)

#97 Keon Keeley

Tampa (Fla.) Berkeley Prep

#99 Jordan Hall

Jacksonville (Fla.) Westside

Linebackers

Kaveion Keys

Richmond (Va.) Varina

#0 Malik Bryant

Orlando (Fla.) Jones

#3 CJ Allen (not participating)

Barnesville (Ga.) Lamar County

#8 Jayvant Brown

Deerfield Beach (Fla.) St. Thomas Aquinas

#10 Grayson Howard (not participating)

Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson

#30 Whit Weeks

Watkinsville (Ga.) Oconee County

#40 Josiah Trotter

Philadelphia (Pa.) St. Joseph’s

Defensive Backs

#1 Kayin Lee

Ellenwood (Ga.) Cedar Grove

#2 Caleb Downs

Hoschton (Ga.) Mill Creek

#4 AJ Harris (not participating)

Phenix City (Ala.) Central

#5 Makari Vickers

Tallahassee (Fla.) Munroe

#7 Michael Daugherty

Logansville (Ga.) Grayson

#18 Adon Shuler

Irvington (N.J.)

#20 Malik Hartford

West Chester (Ohio) Lakota West

#21 Tyler Scott

Mableton (Ga.) Pebblebrook

Special Teams

K – David Olano

Naperville (Ill.) North

P – Palmer Williams

Mocksville (N.C.) Davie County

LS – Drew Prieto

Atlanta (Ga.) Marist School

Kickoff is noon Eastern on NBC.

