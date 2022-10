Most of the Super 25 teams had a strong week, with Central (Fla.), Bishop Gorman (Nev.), North Shore (Texas) and Guyer (Texas) all notching dominant wins. In one of the more interesting matchups, No. 15 ranked American Heritage (Fla.) almost shutout No. 23 Cardinal Gibbons (Fla.).

Here’s how the top 25 high school teams in the country fared this past week.

No. 1 Mater Dei (Calif.) 21 - JSerra Catholic (Calif.) 13
No. 2 St. John Bosco (Calif.) 49 - Servite (Calif.) 3
No. 3 St. Frances Academy (Md.) 22 - Kahuku (Hawaii) 15
No. 4 Central (Fla.) 41 - North Miami Beach (Fla.) 0
No. 5 St. Thomas Aquinas (Fla.) IDLE
No. 6 Buford (Ga.) 23 - Collins Hill (Ga.) 3
No. 7 Bishop Gorman (Nev.) 58 - Canyon Springs (Nev.) 0
No. 8 North Shore (Texas) 38 - King (Texas) 3
No. 9 Chaminade-Madonna (Fla.) IDLE
No. 10 Chandler (Ariz.) 59 - Red Mountain (Ariz.) 27
No. 11 Duncanville (Texas) IDLE
No. 12 Westlake (Texas) 73 - Del Valle (Texas) 7
No. 13 IMG Academy (Fla.) IDLE
No. 14 Centennial (Calif.) 70 - Chaparral (Calif.) 28
No. 15 American Heritage (Fla.) 21 - No. 23 Cardinal Gibbons (Fla.) 2
No. 16 Guyer (Texas) 56 - Boyd (Texas) 7
No. 17 Archbishop Moeller (Ohio) 42 - Elder (Ohio) 14
No. 18 Katy (Texas) 70 - Jordan (Texas) 21
No. 19 Lipscomb Academy (Tenn.) 58 - Davidson Academy (Tenn.) 6
No. 20 Southlake Carroll (Texas) IDLE
No. 21 St. John's (Washington, D.C.) 13 - Cedar Grove (Ga.) 35
No. 22 Mill Creek (Ga.) 58 - Central Gwinnett (Ga.) 7
No. 23 Cardinal Gibbons (Fla.) 2 - No. 15 American Heritage (Fla.) 21
No. 24 Bergen Catholic (N.J.) 35 - DePaul Catholic (N.J.) 7
No. 25 Oakland (Tenn.) 53 - Blackman (Tenn.) 18